Родички захисників "Азовсталі" закликали світ сприяти звільненню військовополонених. ВIДЕО

Дружини, матері та сестри захисників "Азовсталі" звернулися до світової спільноти із закликом сприяти звільненню героїв Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukraine Now.

Під час Саміту перших леді та джентльменів у Києві 23 липня до гостей та глядачів звернулись рідні оборонців Маріуполя.

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У опублікованому відеоролику вказується, що полон триває понад 60 днів, рідним невідомо, де знаходяться військові та в якому вони стані.

"Я знаю, що світ бачить, чує, але я прошу: дій!", - закликає одна з родичок.

Нагадаємо, 16 травня у ЗМІ з’явилася інформація про вивезення українських захисників з "Азовсталі".

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили: "Розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну".

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Виведення військових завершилося 20 травня.

За інформацією президента України Володимира Зеленського, у російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.