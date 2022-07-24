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Родички захисників "Азовсталі" закликали світ сприяти звільненню військовополонених. ВIДЕО

Дружини, матері та сестри захисників "Азовсталі" звернулися до світової спільноти із закликом сприяти звільненню героїв Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukraine Now.

Під час Саміту перших леді та джентльменів у Києві 23 липня до гостей та глядачів звернулись рідні оборонців Маріуполя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В 10 містах України проведуть флешмоб "Біжу за "Азовсталь", - Маріупольська міськрада. ФОТО

У опублікованому відеоролику вказується, що полон триває понад 60 днів, рідним невідомо, де знаходяться військові та в якому вони стані.

"Я знаю, що світ бачить, чує, але я прошу: дій!", - закликає одна з родичок.

Нагадаємо, 16 травня у ЗМІ з’явилася інформація про вивезення українських захисників з "Азовсталі".

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили: "Розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну".

Також дивіться: Інтерв’ю визволеного з полону азовця Дмитра Усіченка на псевдо Вишня: "Коли прийшов наказ здатися, я думав "випилятися", але вирішив, що це для слабаків і розібрав ПМ". ВIДЕО

Виведення військових завершилося 20 травня.

За інформацією президента України Володимира Зеленського, у російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.

Автор: 

військовополонені (944) жінки (627) Маріуполь (3236) Азовсталь (443)


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Топ коментарі
+28
А гідрант, що меле язиком по одному-два рази на день, на всю країну, так і не розповів про "евакуацію"?
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24.07.2022 17:20
+27
Немає у родичів довіри до того, хто молов язиком, що йде контрольована евакуація. Просто найкращих здав у катівню фашистів, здав в усмовний "Бухенвальд", а сам так себе поводить, ніби нічого не трапилося. Він зрадив їх тричі, спочатку коли дав наказ розмінувати Чончар, а потім коли здав південь, відвівши війська і третій раз, коли здав у полон. Велика подяка 73%, це ви зробили разом!
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24.07.2022 17:28
+20
Азовців здали ще й 4-й раз, коли не оцінили реальні військові сили та обставини і не дали вчасно команду відходити, або навіть через кілька днів-відходити з боєм. На що надіялись ? Вагнерівців спасли від полону, своїх же здали в полон.Ппц
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24.07.2022 17:36
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А гідрант, що меле язиком по одному-два рази на день, на всю країну, так і не розповів про "евакуацію"?
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24.07.2022 17:20 Відповісти
нагадайте, як називалась ця ганебна операція з "Азовом" ?

екстракція ?

так віднині називається "пройоб" Херсонщини, Запоріжжя, удар в тил Ато, здача Марика і врешті решт, полон "Азова"

захисники Маріуполя виконали свій військовий обовьязок так, як мало хто із Воінів у світі!
тепер наш обовьязок - витерти ЗЄлєнь з України і підтерти за нею, звільнивши захисників Марика !
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24.07.2022 17:51 Відповісти
Немає у родичів довіри до того, хто молов язиком, що йде контрольована евакуація. Просто найкращих здав у катівню фашистів, здав в усмовний "Бухенвальд", а сам так себе поводить, ніби нічого не трапилося. Він зрадив їх тричі, спочатку коли дав наказ розмінувати Чончар, а потім коли здав південь, відвівши війська і третій раз, коли здав у полон. Велика подяка 73%, це ви зробили разом!
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24.07.2022 17:28 Відповісти
Азовців здали ще й 4-й раз, коли не оцінили реальні військові сили та обставини і не дали вчасно команду відходити, або навіть через кілька днів-відходити з боєм. На що надіялись ? Вагнерівців спасли від полону, своїх же здали в полон.Ппц
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24.07.2022 17:36 Відповісти
+ 100 !
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24.07.2022 18:07 Відповісти
ОТ СЮДИ Папа Римський міг би долучитися, щоб сприяти звільненню Азовців та всіх захисників Маріуполя
Та не лише Маріуполя

сприяти поверненню в Україну 460 тисяч українських дітей, викраденням яких так хизується раша.
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24.07.2022 17:31 Відповісти
є Папи, а є мами...

не плутайте!
бо навіть під папською сутаною можна мати сталеві яйці, як ПАПА Іван Павло́ ІІ
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24.07.2022 18:09 Відповісти
дивний якийсь заклик - під час війни ніхто полонених просто так не звільнює. Їх тільки обмінюють. Але кацапи міняють лише на своїх офіцерів та кадировців - рядові орки їх не цікавлять, хіба що рідня гарного хабаря дасть
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24.07.2022 17:33 Відповісти
азовці, якщо їх не зламають і не стратять, багато чого розкажуть цікавого про *************-шашличників... особливо про Маріуполь...
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24.07.2022 17:36 Відповісти
Я і без розповіді "Ащовців" вкурив, що собою являє діюча влада, офіс якої складається з антимайданівців, в якому працюють і роблять політику єрмак, татаров,смірнов, демченко, подоляк, які люто розправлялися з майданівцями і тупо ненавиділи рух в ЄС і НАТО. То думаєте вони змінили свою точку зору? Думаю, що ні, вони тимчасово змінили свої "прапори" і одежу, свою риторику, а всередині як були так і залишилися малоросами і русскомирцами.
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24.07.2022 17:45 Відповісти
Как именно по ихнему ето сделать? Пойти на компромисы с рашистами чего кремль и добивается? единственная возможность ето окружить и взять в плен херсонскую группировку рашистов и обменять на наших людей. Но что то наша власть не спешит даже уничтожить мосты ведущие в Херсон.
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24.07.2022 17:47 Відповісти
біда в тім, що нема "власті", є зброд аферистів, зрадників і двбойобів.
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24.07.2022 17:55 Відповісти
Воїни "Азова" - Герої!
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24.07.2022 17:52 Відповісти
А куда спешить ?Надо сначала всех патриотов сгнобить,чтобы не было кому сопротивляться той диктатуре,которую они с Ермаком выстраивают
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24.07.2022 17:54 Відповісти
Щоб казав Вова на стадіоні сьогодні? Говорив би за Іловайськ? А за доброботи,які сидять в тюрмах?
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24.07.2022 17:58 Відповісти
Ребята из Азова это герои Украины и цвет нашей нации, как смотреть в глаза их жёнам, матерям, детям после этого. Может первая леди вместо поездки в США встретилась бы с ними и рассказала когда они будут на родине которую они защищали
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24.07.2022 18:36 Відповісти
а может надо спросить с тех кто приказал им сдаться?
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24.07.2022 18:48 Відповісти
Здали, і вже ні слова, видно, як зекоманда відноситься до Азовців,,,,,,
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24.07.2022 19:03 Відповісти
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1551205639313055745 2 ч

https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
Поясніть,будь ласка,суспільству,АРМІЇ,вижившим воякам полку АЗОВ,ЧОМУ на незрозумілих перемовинах із волрогом у Стамбулі,Україну представляли не міністр закорд справ,міністр оборони,керівники сектору безпеки,а незрозумілі люди ,без жодних ЗАКОННИХ повноважень?А також

,що не менш головне,ЧОМУ на цих незрозумілих перемовинах,за участю якихосб незрозумілих функціонерів ООН,не були поставлені умови ворогу,щодо звільнення УСІХ наших полонених,і,в першу чергу,тих,хто цу полоні,ще з 2014 р та захисників АЗОВСТАЛІ,полку АЗОВ тощо?!

Чому український народ дізнається із закордонних інсайдів про текст цих надважливих для України,її оборонздатності,безпеки та економіки тощо,із ТРЕТІХ джерел,а не від Вас ,відрядивших ,незрозуміло кого,на ці перемовини? То ж ми чекаємо на звіт.
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24.07.2022 19:11 Відповісти
от! все правильно громадянин написав! давайте це писати всі! всім цим зеленим шавкам, на всіх можливих майданчиках.
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24.07.2022 20:54 Відповісти
у цього громадянина загинули 2 сини в Маріуполі - обидва з полку Азов. На авотарці, якщо зайдете на його профіль фото вбитого останнього сина. А сам він теж зараз у ЗСУ
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24.07.2022 21:02 Відповісти
 
 