Родички захисників "Азовсталі" закликали світ сприяти звільненню військовополонених. ВIДЕО
Дружини, матері та сестри захисників "Азовсталі" звернулися до світової спільноти із закликом сприяти звільненню героїв Маріуполя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ukraine Now.
Під час Саміту перших леді та джентльменів у Києві 23 липня до гостей та глядачів звернулись рідні оборонців Маріуполя.
У опублікованому відеоролику вказується, що полон триває понад 60 днів, рідним невідомо, де знаходяться військові та в якому вони стані.
"Я знаю, що світ бачить, чує, але я прошу: дій!", - закликає одна з родичок.
Нагадаємо, 16 травня у ЗМІ з’явилася інформація про вивезення українських захисників з "Азовсталі".
Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили: "Розпочалася евакуація 53 важкопоранених військовослужбовців. Їх доставлено до медичного закладу у Новоазовську. Ще 211 захисників через гуманітарний коридор були евакуйовані до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну".
Виведення військових завершилося 20 травня.
За інформацією президента України Володимира Зеленського, у російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з "Азовсталі". Їхнім визволенням займається ГУР Міноборони.
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екстракція ?
так віднині називається "пройоб" Херсонщини, Запоріжжя, удар в тил Ато, здача Марика і врешті решт, полон "Азова"
захисники Маріуполя виконали свій військовий обовьязок так, як мало хто із Воінів у світі!
тепер наш обовьязок - витерти ЗЄлєнь з України і підтерти за нею, звільнивши захисників Марика !
Та не лише Маріуполя
сприяти поверненню в Україну 460 тисяч українських дітей, викраденням яких так хизується раша.
не плутайте!
бо навіть під папською сутаною можна мати сталеві яйці, як ПАПА Іван Павло́ ІІ
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1551205639313055745 2 ч
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Поясніть,будь ласка,суспільству,АРМІЇ,вижившим воякам полку АЗОВ,ЧОМУ на незрозумілих перемовинах із волрогом у Стамбулі,Україну представляли не міністр закорд справ,міністр оборони,керівники сектору безпеки,а незрозумілі люди ,без жодних ЗАКОННИХ повноважень?А також
,що не менш головне,ЧОМУ на цих незрозумілих перемовинах,за участю якихосб незрозумілих функціонерів ООН,не були поставлені умови ворогу,щодо звільнення УСІХ наших полонених,і,в першу чергу,тих,хто цу полоні,ще з 2014 р та захисників АЗОВСТАЛІ,полку АЗОВ тощо?!
Чому український народ дізнається із закордонних інсайдів про текст цих надважливих для України,її оборонздатності,безпеки та економіки тощо,із ТРЕТІХ джерел,а не від Вас ,відрядивших ,незрозуміло кого,на ці перемовини? То ж ми чекаємо на звіт.