РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11047 посетителей онлайн
Новости Видео Война
4 043 22

Родственники защитников "Азовстали" призвали мир способствовать освобождению военнопленных. ВИДЕО

Жены, матери и сестры защитников "Азовстали" обратились к мировому сообществу с призывом освободить героев Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukraine Now.

Во время саммита первых леди и джентльменов в Киеве 23 июля к гостям и зрителям обратились родные защитников Мариуполя.

Читайте: Украина требует от РФ гуманного обращения с украинскими военнопленными, - МИД

В опубликованном видеоролике указывается, что плен длится более 60 дней, родным неизвестно, где находятся военные и в каком состоянии.

"Я знаю, что мир видит, слышит, но я прошу: действуй!", - призывает одна из родственниц.

Напомним, 16 мая в СМИ появилась информация о вывозе украинских защитников из "Азовстали".

Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили: "Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию из-за процедуры обмена".

Смотрите: Рашисты разобрали и украли фонтан из Театрального сквера оккупированного Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

Вывод военных завершился 20 мая.

По информации президента Украины Владимира Зеленского, в российском плену находятся более 2,5 тысяч украинских бойцов из "Азовстали". Их освобождением занимается ГУР Минобороны.

военнопленные (1079) женщины (887) Мариуполь (5718) Азовсталь (376)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+28
А гідрант, що меле язиком по одному-два рази на день, на всю країну, так і не розповів про "евакуацію"?
показать весь комментарий
24.07.2022 17:20
+27
Немає у родичів довіри до того, хто молов язиком, що йде контрольована евакуація. Просто найкращих здав у катівню фашистів, здав в усмовний "Бухенвальд", а сам так себе поводить, ніби нічого не трапилося. Він зрадив їх тричі, спочатку коли дав наказ розмінувати Чончар, а потім коли здав південь, відвівши війська і третій раз, коли здав у полон. Велика подяка 73%, це ви зробили разом!
показать весь комментарий
24.07.2022 17:28
+20
Азовців здали ще й 4-й раз, коли не оцінили реальні військові сили та обставини і не дали вчасно команду відходити, або навіть через кілька днів-відходити з боєм. На що надіялись ? Вагнерівців спасли від полону, своїх же здали в полон.Ппц
показать весь комментарий
24.07.2022 17:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А гідрант, що меле язиком по одному-два рази на день, на всю країну, так і не розповів про "евакуацію"?
показать весь комментарий
24.07.2022 17:20 Ответить
нагадайте, як називалась ця ганебна операція з "Азовом" ?

екстракція ?

так віднині називається "пройоб" Херсонщини, Запоріжжя, удар в тил Ато, здача Марика і врешті решт, полон "Азова"

захисники Маріуполя виконали свій військовий обовьязок так, як мало хто із Воінів у світі!
тепер наш обовьязок - витерти ЗЄлєнь з України і підтерти за нею, звільнивши захисників Марика !
показать весь комментарий
24.07.2022 17:51 Ответить
Немає у родичів довіри до того, хто молов язиком, що йде контрольована евакуація. Просто найкращих здав у катівню фашистів, здав в усмовний "Бухенвальд", а сам так себе поводить, ніби нічого не трапилося. Він зрадив їх тричі, спочатку коли дав наказ розмінувати Чончар, а потім коли здав південь, відвівши війська і третій раз, коли здав у полон. Велика подяка 73%, це ви зробили разом!
показать весь комментарий
24.07.2022 17:28 Ответить
Азовців здали ще й 4-й раз, коли не оцінили реальні військові сили та обставини і не дали вчасно команду відходити, або навіть через кілька днів-відходити з боєм. На що надіялись ? Вагнерівців спасли від полону, своїх же здали в полон.Ппц
показать весь комментарий
24.07.2022 17:36 Ответить
+ 100 !
показать весь комментарий
24.07.2022 18:07 Ответить
ОТ СЮДИ Папа Римський міг би долучитися, щоб сприяти звільненню Азовців та всіх захисників Маріуполя
Та не лише Маріуполя

сприяти поверненню в Україну 460 тисяч українських дітей, викраденням яких так хизується раша.
показать весь комментарий
24.07.2022 17:31 Ответить
є Папи, а є мами...

не плутайте!
бо навіть під папською сутаною можна мати сталеві яйці, як ПАПА Іван Павло́ ІІ
показать весь комментарий
24.07.2022 18:09 Ответить
дивний якийсь заклик - під час війни ніхто полонених просто так не звільнює. Їх тільки обмінюють. Але кацапи міняють лише на своїх офіцерів та кадировців - рядові орки їх не цікавлять, хіба що рідня гарного хабаря дасть
показать весь комментарий
24.07.2022 17:33 Ответить
азовці, якщо їх не зламають і не стратять, багато чого розкажуть цікавого про *************-шашличників... особливо про Маріуполь...
показать весь комментарий
24.07.2022 17:36 Ответить
Я і без розповіді "Ащовців" вкурив, що собою являє діюча влада, офіс якої складається з антимайданівців, в якому працюють і роблять політику єрмак, татаров,смірнов, демченко, подоляк, які люто розправлялися з майданівцями і тупо ненавиділи рух в ЄС і НАТО. То думаєте вони змінили свою точку зору? Думаю, що ні, вони тимчасово змінили свої "прапори" і одежу, свою риторику, а всередині як були так і залишилися малоросами і русскомирцами.
показать весь комментарий
24.07.2022 17:45 Ответить
Как именно по ихнему ето сделать? Пойти на компромисы с рашистами чего кремль и добивается? единственная возможность ето окружить и взять в плен херсонскую группировку рашистов и обменять на наших людей. Но что то наша власть не спешит даже уничтожить мосты ведущие в Херсон.
показать весь комментарий
24.07.2022 17:47 Ответить
біда в тім, що нема "власті", є зброд аферистів, зрадників і двбойобів.
показать весь комментарий
24.07.2022 17:55 Ответить
Воїни "Азова" - Герої!
показать весь комментарий
24.07.2022 17:52 Ответить
А куда спешить ?Надо сначала всех патриотов сгнобить,чтобы не было кому сопротивляться той диктатуре,которую они с Ермаком выстраивают
показать весь комментарий
24.07.2022 17:54 Ответить
Щоб казав Вова на стадіоні сьогодні? Говорив би за Іловайськ? А за доброботи,які сидять в тюрмах?
показать весь комментарий
24.07.2022 17:58 Ответить
Ребята из Азова это герои Украины и цвет нашей нации, как смотреть в глаза их жёнам, матерям, детям после этого. Может первая леди вместо поездки в США встретилась бы с ними и рассказала когда они будут на родине которую они защищали
показать весь комментарий
24.07.2022 18:36 Ответить
а может надо спросить с тех кто приказал им сдаться?
показать весь комментарий
24.07.2022 18:48 Ответить
Здали, і вже ні слова, видно, як зекоманда відноситься до Азовців,,,,,,
показать весь комментарий
24.07.2022 19:03 Ответить
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

https://twitter.com/uspenovka19632/status/1551205639313055745 2 ч

https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
Поясніть,будь ласка,суспільству,АРМІЇ,вижившим воякам полку АЗОВ,ЧОМУ на незрозумілих перемовинах із волрогом у Стамбулі,Україну представляли не міністр закорд справ,міністр оборони,керівники сектору безпеки,а незрозумілі люди ,без жодних ЗАКОННИХ повноважень?А також

,що не менш головне,ЧОМУ на цих незрозумілих перемовинах,за участю якихосб незрозумілих функціонерів ООН,не були поставлені умови ворогу,щодо звільнення УСІХ наших полонених,і,в першу чергу,тих,хто цу полоні,ще з 2014 р та захисників АЗОВСТАЛІ,полку АЗОВ тощо?!

Чому український народ дізнається із закордонних інсайдів про текст цих надважливих для України,її оборонздатності,безпеки та економіки тощо,із ТРЕТІХ джерел,а не від Вас ,відрядивших ,незрозуміло кого,на ці перемовини? То ж ми чекаємо на звіт.
показать весь комментарий
24.07.2022 19:11 Ответить
от! все правильно громадянин написав! давайте це писати всі! всім цим зеленим шавкам, на всіх можливих майданчиках.
показать весь комментарий
24.07.2022 20:54 Ответить
у цього громадянина загинули 2 сини в Маріуполі - обидва з полку Азов. На авотарці, якщо зайдете на його профіль фото вбитого останнього сина. А сам він теж зараз у ЗСУ
показать весь комментарий
24.07.2022 21:02 Ответить
 
 