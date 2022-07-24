Родственники защитников "Азовстали" призвали мир способствовать освобождению военнопленных. ВИДЕО
Жены, матери и сестры защитников "Азовстали" обратились к мировому сообществу с призывом освободить героев Мариуполя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukraine Now.
Во время саммита первых леди и джентльменов в Киеве 23 июля к гостям и зрителям обратились родные защитников Мариуполя.
В опубликованном видеоролике указывается, что плен длится более 60 дней, родным неизвестно, где находятся военные и в каком состоянии.
"Я знаю, что мир видит, слышит, но я прошу: действуй!", - призывает одна из родственниц.
Напомним, 16 мая в СМИ появилась информация о вывозе украинских защитников из "Азовстали".
Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили: "Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию из-за процедуры обмена".
Вывод военных завершился 20 мая.
По информации президента Украины Владимира Зеленского, в российском плену находятся более 2,5 тысяч украинских бойцов из "Азовстали". Их освобождением занимается ГУР Минобороны.
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екстракція ?
так віднині називається "пройоб" Херсонщини, Запоріжжя, удар в тил Ато, здача Марика і врешті решт, полон "Азова"
захисники Маріуполя виконали свій військовий обовьязок так, як мало хто із Воінів у світі!
тепер наш обовьязок - витерти ЗЄлєнь з України і підтерти за нею, звільнивши захисників Марика !
Та не лише Маріуполя
сприяти поверненню в Україну 460 тисяч українських дітей, викраденням яких так хизується раша.
не плутайте!
бо навіть під папською сутаною можна мати сталеві яйці, як ПАПА Іван Павло́ ІІ
@uspenovka19632
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https://twitter.com/uspenovka19632/status/1551205639313055745 2 ч
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Поясніть,будь ласка,суспільству,АРМІЇ,вижившим воякам полку АЗОВ,ЧОМУ на незрозумілих перемовинах із волрогом у Стамбулі,Україну представляли не міністр закорд справ,міністр оборони,керівники сектору безпеки,а незрозумілі люди ,без жодних ЗАКОННИХ повноважень?А також
,що не менш головне,ЧОМУ на цих незрозумілих перемовинах,за участю якихосб незрозумілих функціонерів ООН,не були поставлені умови ворогу,щодо звільнення УСІХ наших полонених,і,в першу чергу,тих,хто цу полоні,ще з 2014 р та захисників АЗОВСТАЛІ,полку АЗОВ тощо?!
Чому український народ дізнається із закордонних інсайдів про текст цих надважливих для України,її оборонздатності,безпеки та економіки тощо,із ТРЕТІХ джерел,а не від Вас ,відрядивших ,незрозуміло кого,на ці перемовини? То ж ми чекаємо на звіт.