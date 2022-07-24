Родственники защитников "Азовстали" призвали мир способствовать освобождению военнопленных. ВИДЕО

Жены, матери и сестры защитников "Азовстали" обратились к мировому сообществу с призывом освободить героев Мариуполя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ukraine Now.

Во время саммита первых леди и джентльменов в Киеве 23 июля к гостям и зрителям обратились родные защитников Мариуполя.

Читайте: Украина требует от РФ гуманного обращения с украинскими военнопленными, - МИД

В опубликованном видеоролике указывается, что плен длится более 60 дней, родным неизвестно, где находятся военные и в каком состоянии.

"Я знаю, что мир видит, слышит, но я прошу: действуй!", - призывает одна из родственниц.

Напомним, 16 мая в СМИ появилась информация о вывозе украинских защитников из "Азовстали".

Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили: "Началась эвакуация 53 тяжелораненых военнослужащих. Они доставлены в медицинское учреждение в Новоазовске. Еще 211 защитников через гуманитарный коридор были эвакуированы в Еленовку с последующим возвращением их на подконтрольную Украине территорию из-за процедуры обмена".

Смотрите: Рашисты разобрали и украли фонтан из Театрального сквера оккупированного Мариуполя, - Андрющенко. ВИДЕО+ФОТО

Вывод военных завершился 20 мая.

По информации президента Украины Владимира Зеленского, в российском плену находятся более 2,5 тысяч украинских бойцов из "Азовстали". Их освобождением занимается ГУР Минобороны.