У Миколаєві лікарня, яку обстріляли окупанти, тимчасово не прийматиме пацієнтів. ВIДЕО

У Миколаєві в результаті нічного обстрілу пошкоджено два корпуси лікарні.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор. НЕТ.

Лікарня швидкої медичної допомоги, яка потрапила під обстріл російських окупантів вночі на 1 серпня, тимчасово не зможе приймати пацієнтів. На території будуть проводити розбір завалів нового зруйнованого травмпункту, заміну вікон, демонтаж пошкоджених конструкцій.

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Також від обстрілу постраждали корпус основної будівлі, хірургічне відділення, операційний блок, реанімація, наголосив директор КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" Олександр Дем'янов. Адміністрація лікарні прийняла рішення щодо припинення роботи на деякий час. Пацієнтів буде виписано.

"Хочу ще раз наголосити: це звичайна лікарня, яка щодня приймала жителів міста, у тому числі й постраждалих від російських обстрілів. Тому сьогоднішня атака на цей медичний заклад - ніщо інше, як цинічний тероризм російських військ", - зазначив Сєнкевич.