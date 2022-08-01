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Група українського спротиву знищила танк окупантів під Маріуполем. ВIДЕО

Під Маріуполем у селі Безіменне люди чинять спротив - підпалили поле із зерном, пожежа перекинулася на ремонтну базу ворога, де зайнявся танк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Анрющенко

"Немізіда" передала черговий прицільний палкий привіт в районі с. Безіменне. Чергове підпалене поле з українським зерном. Пожежа перекинулася на ремонтну базу, розміщену на околиці селища. На території бази окупанти ремонтують та фарбують важку військову техніку. У підсумку або через детонацію БК, або через  паливо відремонтований танк зайнявся і пішов за крейсером "Москва"", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, МЧС Росії намагається погасити пожежу, щоб  врятувати іншу військову техніку. 

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Андрющенко наголосив, що відплата не просто поруч, а вона вже на марші та оприлюднив відео пожежі.

Автор: 

Маріуполь (3236) підпал (679) танк (2071) Андрющенко Петро (696)


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партизанэн ))))
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01.08.2022 20:07 Відповісти
АТО ж.
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01.08.2022 20:25 Відповісти
Слава мариупольским партизанам! Слава Украине!
Как греют мое сердце такие новости.
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01.08.2022 20:09 Відповісти
пишаюся Героями
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01.08.2022 20:12 Відповісти
Schön!
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01.08.2022 20:13 Відповісти
tanku ja nezametil - no esli splili vmeste s polem - esho lutshe ibo nefig zerno krasti.
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01.08.2022 20:21 Відповісти
треба нищити -- бо самі не підут
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01.08.2022 20:26 Відповісти
Героям слава !!!
Бережи вас Господь
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01.08.2022 20:27 Відповісти
 
 