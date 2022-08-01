Група українського спротиву знищила танк окупантів під Маріуполем. ВIДЕО

Під Маріуполем у селі Безіменне люди чинять спротив - підпалили поле із зерном, пожежа перекинулася на ремонтну базу ворога, де зайнявся танк.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Анрющенко

"Немізіда" передала черговий прицільний палкий привіт в районі с. Безіменне. Чергове підпалене поле з українським зерном. Пожежа перекинулася на ремонтну базу, розміщену на околиці селища. На території бази окупанти ремонтують та фарбують важку військову техніку. У підсумку або через детонацію БК, або через паливо відремонтований танк зайнявся і пішов за крейсером "Москва"", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, МЧС Росії намагається погасити пожежу, щоб врятувати іншу військову техніку.

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Андрющенко наголосив, що відплата не просто поруч, а вона вже на марші та оприлюднив відео пожежі.