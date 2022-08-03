Наслідки обстрілу Миколаєва: Пошкоджено будинки, є "приліт" на територію кінно-спортивної школи. ВIДЕО

Попередньо російські окупанти обстріляли Миколаїв системами С-300.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення аптеки й кількох магазинів. Також є два влучання на територію кінно-спортивної школи. Там вилетіли вікна у будівлі. На щастя, ні працівники, ні тварини не постраждали", - розповів очільник міста.

За попередніми даними, по Миколаєву росіяни били системами С-300.

