Наслідки обстрілу Миколаєва: Пошкоджено будинки, є "приліт" на територію кінно-спортивної школи. ВIДЕО
Попередньо російські окупанти обстріляли Миколаїв системами С-300.
Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення аптеки й кількох магазинів. Також є два влучання на територію кінно-спортивної школи. Там вилетіли вікна у будівлі. На щастя, ні працівники, ні тварини не постраждали", - розповів очільник міста.
За попередніми даними, по Миколаєву росіяни били системами С-300.
