Наслідки обстрілу Миколаєва: Пошкоджено будинки, є "приліт" на територію кінно-спортивної школи. ВIДЕО

Попередньо російські окупанти обстріляли Миколаїв системами С-300.

Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, приміщення аптеки й кількох магазинів. Також є два влучання на територію кінно-спортивної школи. Там вилетіли вікна у будівлі. На щастя, ні працівники, ні тварини не постраждали", - розповів очільник міста.

За попередніми даними, по Миколаєву росіяни били системами С-300.

На каждый обстрел городов Украины должен быть адекватный ответ.
03.08.2022 13:23 Відповісти
Терористи, які косять під державу.
03.08.2022 17:03 Відповісти
 
 