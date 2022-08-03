Вранці окупанти обстріляли Миколаїв, - Сєнкевич
Близько 5 години ранку в Миколаєві пролунали вибухи, внаслідок яких виникла пожежа і був зруйнований супермаркет.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п’ятої ранку. Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет", - написав він.
Сєнкевич повідомив, що на місці прильотів працюють рятувальні служби.
