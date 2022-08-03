УКР
Вранці окупанти обстріляли Миколаїв, - Сєнкевич

вибух

Близько 5 години ранку в Миколаєві пролунали вибухи, внаслідок яких виникла пожежа і був зруйнований супермаркет.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п’ятої ранку. Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет", - написав він.

Сєнкевич повідомив, що на місці прильотів працюють рятувальні служби.

Цих кацапських потвор потрібно повністю знищити в Херсонській області, бо вони не дадуть спокіяно жити Миколаєву і області. Тримайтеся миколаівці, я також з вами. Все буде добре. Думаю, що генерал Марченко тотує якісь заходи з цього приводу!
03.08.2022 08:24 Відповісти
Николаеву достаётся каждый день и уже давно если так будет продолжаться будет второй Мариуполь
03.08.2022 09:28 Відповісти
Тут не буде другого Маріуполя, я мешкаю в Миколаєві і аналізую подій. Ще можливо місяць ці потвори будуть бити по Миколаєву із С-300, "Смерчів" і "піонів", як сьогодні вночі, а далі можуть діставати тільки крилатими ракетами, бо їх виженуть з Херсонської області. А чому так розбили Маріуполь, бо там били(скидали з літаків) різні бомби і поруч били з кораблів. Потім ще заходили терористи, брали його в оточення і валили з танків і "Градів". До Миколаєва вони вже точно не підійдуть. Знаю про що пишу!
03.08.2022 12:04 Відповісти
Орки конкретно пресують Миколаїв.Красиве привітне місчто,з добре розвиненою інфракструктурою,чудові новобудови,гарні сквери.Ці вавари всю цю красу нищать.Коли ви всі повиздихуєте???
03.08.2022 10:19 Відповісти
Смерть рашистським окупантам!
03.08.2022 10:22 Відповісти
 
 