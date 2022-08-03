РУС
Утром оккупанты обстреляли Николаев, - Сенкевич

вибух

Около 5 часов утра в Николаеве прогремели взрывы, в результате которых возник пожар и был разрушен супермаркет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Мощные взрывы прогремели в Николаеве около пяти утра. Есть прилеты. В одном из районов города возник пожар, в другом – разрушенный супермаркет", - написал он.

Сенкевич сообщил, что на месте прилетов работают спасательные службы.

Николаев (2186) обстрел (29035) Сенкевич Александр (188)
Цих кацапських потвор потрібно повністю знищити в Херсонській області, бо вони не дадуть спокіяно жити Миколаєву і області. Тримайтеся миколаівці, я також з вами. Все буде добре. Думаю, що генерал Марченко тотує якісь заходи з цього приводу!
03.08.2022 08:24 Ответить
Николаеву достаётся каждый день и уже давно если так будет продолжаться будет второй Мариуполь
03.08.2022 09:28 Ответить
Тут не буде другого Маріуполя, я мешкаю в Миколаєві і аналізую подій. Ще можливо місяць ці потвори будуть бити по Миколаєву із С-300, "Смерчів" і "піонів", як сьогодні вночі, а далі можуть діставати тільки крилатими ракетами, бо їх виженуть з Херсонської області. А чому так розбили Маріуполь, бо там били(скидали з літаків) різні бомби і поруч били з кораблів. Потім ще заходили терористи, брали його в оточення і валили з танків і "Градів". До Миколаєва вони вже точно не підійдуть. Знаю про що пишу!
03.08.2022 12:04 Ответить
Орки конкретно пресують Миколаїв.Красиве привітне місчто,з добре розвиненою інфракструктурою,чудові новобудови,гарні сквери.Ці вавари всю цю красу нищать.Коли ви всі повиздихуєте???
03.08.2022 10:19 Ответить
Смерть рашистським окупантам!
03.08.2022 10:22 Ответить
 
 