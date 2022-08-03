Утром оккупанты обстреляли Николаев, - Сенкевич

Около 5 часов утра в Николаеве прогремели взрывы, в результате которых возник пожар и был разрушен супермаркет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Мощные взрывы прогремели в Николаеве около пяти утра. Есть прилеты. В одном из районов города возник пожар, в другом – разрушенный супермаркет", - написал он.

Сенкевич сообщил, что на месте прилетов работают спасательные службы.

Также смотрите: Войска РФ начали создание ударной группировки на Криворожском направлении, - ОК "Південь". ВИДЕО