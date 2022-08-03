Утром оккупанты обстреляли Николаев, - Сенкевич
Около 5 часов утра в Николаеве прогремели взрывы, в результате которых возник пожар и был разрушен супермаркет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграме городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Мощные взрывы прогремели в Николаеве около пяти утра. Есть прилеты. В одном из районов города возник пожар, в другом – разрушенный супермаркет", - написал он.
Сенкевич сообщил, что на месте прилетов работают спасательные службы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Анатолий К #427424
показать весь комментарий03.08.2022 08:24 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Igor Mazut
показать весь комментарий03.08.2022 09:28 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Анатолий К #427424
показать весь комментарий03.08.2022 12:04 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Віктор Св
показать весь комментарий03.08.2022 10:19 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Игорь Матвеев #395524
показать весь комментарий03.08.2022 10:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль