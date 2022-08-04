Наєв про Київщину: Цим напрямком ворог більше не пройде. ВIДЕО
Київська область надійно захищена від можливих російських спроб наступу. Оборонні позиції розташовані саме там, де найбільша ймовірність наступальних дій.
Про це заявив командувач Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Командування об’єднаних сил ЗС України.
Наєв відвідав одну з ключових позицій військових у Північній операційній зоні.
"Ми проаналізували попередні дії противника на Київському напрямку та, вивчивши цей досвід, передбачили й наші адекватні дії. Оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша ймовірність наступу ворожих сил. Аналізуючи ймовірні ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків", - пояснив Наєв.
Сили оборони Київщини складаються, зокрема, зі Збройних сил, Держприкордонслужби, Нацгвардії, поліції та СБУ.
"Своєю чергою населення, відчувши на собі тягар ворожої окупації, цілком підтримує Збройні Сили України та інші військові формування і правоохоронні органи. Впевнений, що ворог цим напрямком більше не пройде. Ми робимо все для того, щоби ця впевненість була реальною", - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Ворог буде йти вогняним валом і те що ви показали це позор.
Разом переможемо!
Разом переможемо! Усе буде Україна!💛💙