УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5048 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
5 836 29

Наєв про Київщину: Цим напрямком ворог більше не пройде. ВIДЕО

Київська область надійно захищена від можливих російських спроб наступу. Оборонні позиції розташовані саме там, де найбільша ймовірність наступальних дій.

Про це заявив командувач Обʼєднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Командування об’єднаних сил ЗС України.

Наєв відвідав одну з ключових позицій військових у Північній операційній зоні.

"Ми проаналізували попередні дії противника на Київському напрямку та, вивчивши цей досвід, передбачили й наші адекватні дії. Оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша ймовірність наступу ворожих сил. Аналізуючи ймовірні ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків", - пояснив Наєв.

Сили оборони Київщини складаються, зокрема, зі Збройних сил, Держприкордонслужби, Нацгвардії, поліції та СБУ.

Також читайте: Росіяни завдають ударів по тилових містах, щоб створити напругу в країні, але лінія фронту просувається в бік РФ, - Сили оборони

"Своєю чергою населення, відчувши на собі тягар ворожої окупації, цілком підтримує Збройні Сили України та інші військові формування і правоохоронні органи. Впевнений, що ворог цим напрямком більше не пройде. Ми робимо все для того, щоби ця впевненість була реальною", - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Автор: 

Київська область (4194) оборона (4881) Наєв Сергій (355)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Оборонні позиції розташовані саме там, де найбільша ймовірність наступальних дій. Все за класичною схемою, як пише підручник. Продовжуємо зариватись в землю
показати весь коментар
04.08.2022 16:15 Відповісти
+13
Проаналізувати попередні дії противника, вивчити досвід та передбачити адекватні дії. Позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша ймовірність наступу ворожих сил
показати весь коментар
04.08.2022 16:19 Відповісти
+13
Ми їм ще дамо перцю!

Разом переможемо!
показати весь коментар
04.08.2022 16:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а на другі напрямки що.як вийде?
показати весь коментар
04.08.2022 13:35 Відповісти
А там "бригада"Болотянка" окопалася! Не пройдуть ні влітку н взимку!
показати весь коментар
04.08.2022 13:41 Відповісти
обязательно не забудьте выдать Дидковским пару гранатомётов и б\к. Тогда я буду спокоен.
показати весь коментар
04.08.2022 13:35 Відповісти
А сложно это было сделать ДО нападения?
показати весь коментар
04.08.2022 13:39 Відповісти
Ну вони ж всі до одного не могли повірити, що пуйло візьме й нападе.
показати весь коментар
04.08.2022 13:41 Відповісти
"До нападения" усі слухали головного "непанікера- шашличника"!
показати весь коментар
04.08.2022 13:42 Відповісти
Ящик з коктейлями молотова викидати поки не буду.
показати весь коментар
04.08.2022 13:40 Відповісти
Це Настоящий Генерал і Генерал Зброї.
показати весь коментар
04.08.2022 13:45 Відповісти
Так потрібно робити на всіх напрямках нашоі краіни і бажано було це починати до повномасштабного вторгнення рашистів 😠
показати весь коментар
04.08.2022 13:44 Відповісти
Траншеи по колено притом в песчаном грунте который после первого же дождя осыпится и пулеметные точки с 20мм досок наспех прикрытых ветками ето по вашему серьезные укрепления? Вы же не думаете что рашисты полезут как в феврале походными колонами без артподготовки и машин разминирования?
показати весь коментар
04.08.2022 13:53 Відповісти
Бидлоїде, ти карту ходу війни на Дамбазі бачив? Ні? Так вилупи баньки та подивись, як просунулись орки з 24 лютого там, де командування нашими військами здійснював Наєв. Але, щоб ти не шукав, бо тупий, що й не знайдеш, скажу, що ні гуя не просунулись, бо фронт, або, як її називали, лінія соприкосновєнія, обладнана наши військом так, що ніякий кацап і подумає лізти.
показати весь коментар
04.08.2022 15:17 Відповісти
Став РСЗВ "Торнадо" в Білорусі і накривай залпом хоч печерські пагорби, як раз в межах дальності польоту! Ніхто просто на танках вже їхати не буде
показати весь коментар
04.08.2022 15:08 Відповісти
Якісна? Я бачу дерево, а не залізобетон. Я бачу окопи, а не доти і бункера.

Ворог буде йти вогняним валом і те що ви показали це позор.
показати весь коментар
04.08.2022 15:22 Відповісти
Показали явно не все. Підозрюю, найцікавіще очікує на ворога при наступі.
показати весь коментар
04.08.2022 15:37 Відповісти
Оборонні позиції розташовані саме там, де найбільша ймовірність наступальних дій. Все за класичною схемою, як пише підручник. Продовжуємо зариватись в землю
показати весь коментар
04.08.2022 16:15 Відповісти
Проаналізувати попередні дії противника, вивчити досвід та передбачити адекватні дії. Позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша ймовірність наступу ворожих сил
показати весь коментар
04.08.2022 16:19 Відповісти
Ми їм ще дамо перцю!

Разом переможемо!
показати весь коментар
04.08.2022 16:22 Відповісти
Постійний контроль, підготовка і вдосконалення - тільки так ми переможемо! Звичайно, бульбаський напрямок не головний і вся зброя від країн партнерів переміщуються на Схід. Зараз тут як ніколи жарко. Тому всім-всім хто хитає "зраду", прошу (щиро прошу)не варто. Ми переможемо тільки разом і тільки з діючим командуванням! Тому Божої допомоги, відваги, мудрості і стійкості в бою - кожному командувачу, командиру, бійцю!
показати весь коментар
04.08.2022 16:22 Відповісти
Впевнений, що наша оборона, зроблена з урахуванням отриманого в боях досвіду, та аналізу попередніх ворожих дій. Це дуже добре. Дякую ЗСУ.
показати весь коментар
04.08.2022 16:29 Відповісти
Українській армії є чим зустріти орків. Орда більше не пройде.
показати весь коментар
04.08.2022 16:50 Відповісти
Оборона Київського напрямку передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків. Це дуже єфективна та високонадійна оборона. Вірю в наші ЗСУ.
показати весь коментар
04.08.2022 16:54 Відповісти
Аналізуючи ймовірні ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків.
Разом переможемо! Усе буде Україна!💛💙
показати весь коментар
04.08.2022 17:33 Відповісти
Коли читаю, що ірпіньських поліцейських поліція Маямі озброює конфіскованою зброєю і бачу як того ж Наєва під час його інспекційної поїздки на північний кордон супроводжують бійці батальйону тероборони з Коростеня з ручним дисковим кулеметом Дегтярева ДП-27 часів Другої Світової, то хочеться вірити, що Наєв не помиляється.
показати весь коментар
04.08.2022 17:42 Відповісти
Добре підготовлені позиції не дадуть ворогу пройти на нашу територію. Перемога за нами. Слава Україні!!!
показати весь коментар
04.08.2022 18:11 Відповісти
Наєв просто так обіцянок не дає. Раз каже, значить знає. Самий бойовий генерал! Вірю йому та нашим воїнам ЗСУ!
показати весь коментар
04.08.2022 18:29 Відповісти
 
 