Наев о Киевской области: Этим направлением враг больше не пройдет. ВИДЕО

Киевская область надежно защищена от возможных попыток наступления России. Оборонные позиции расположены именно там, где наибольшая вероятность наступательных действий.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование объединенных сил ВС Украины.

Наев посетил одну из ключевых военных позиций в Северной операционной зоне.

"Мы проанализировали предыдущие действия противника на Киевском направлении и, изучив этот опыт, предусмотрели и наши адекватные действия. Оборонные позиции расположены именно в тех местах, где наибольшая вероятность наступления вражеских сил. Анализируя возможные вражеские действия, мы создали комплексную систему огневого поражения, которая предусматривает поражение противника на дальних подступах и в ближайшей глубине его боевых порядков", - пояснил Наев.

Силы обороны Киевщины состоят, в частности, из Вооруженных сил, Госпогранслужбы, Нацгвардии, полиции и СБУ.

Смотрите: Военному РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей Киевщины, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТО

"В свою очередь население, почувствовав на себе бремя враждебной оккупации, полностью поддерживает Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования и правоохранительные органы. Уверен, что враг этим направлением больше не пройдет. Мы делаем все для того, чтобы эта уверенность была реальной", - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.