5 836 29

Наев о Киевской области: Этим направлением враг больше не пройдет. ВИДЕО

Киевская область надежно защищена от возможных попыток наступления России. Оборонные позиции расположены именно там, где наибольшая вероятность наступательных действий.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование объединенных сил ВС Украины.

Наев посетил одну из ключевых военных позиций в Северной операционной зоне.

"Мы проанализировали предыдущие действия противника на Киевском направлении и, изучив этот опыт, предусмотрели и наши адекватные действия. Оборонные позиции расположены именно в тех местах, где наибольшая вероятность наступления вражеских сил. Анализируя возможные вражеские действия, мы создали комплексную систему огневого поражения, которая предусматривает поражение противника на дальних подступах и в ближайшей глубине его боевых порядков", - пояснил Наев.

Силы обороны Киевщины состоят, в частности, из Вооруженных сил, Госпогранслужбы, Нацгвардии, полиции и СБУ.

Смотрите: Военному РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей Киевщины, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора. ФОТО

"В свою очередь население, почувствовав на себе бремя враждебной оккупации, полностью поддерживает Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования и правоохранительные органы. Уверен, что враг этим направлением больше не пройдет. Мы делаем все для того, чтобы эта уверенность была реальной", - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Киевская область (4293) оборона (5268) Наев Сергей (348)
+15
Оборонні позиції розташовані саме там, де найбільша ймовірність наступальних дій. Все за класичною схемою, як пише підручник. Продовжуємо зариватись в землю
04.08.2022 16:15 Ответить
+13
Проаналізувати попередні дії противника, вивчити досвід та передбачити адекватні дії. Позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша ймовірність наступу ворожих сил
04.08.2022 16:19 Ответить
+13
Ми їм ще дамо перцю!

Разом переможемо!
04.08.2022 16:22 Ответить
а на другі напрямки що.як вийде?
04.08.2022 13:35 Ответить
А там "бригада"Болотянка" окопалася! Не пройдуть ні влітку н взимку!
04.08.2022 13:41 Ответить
обязательно не забудьте выдать Дидковским пару гранатомётов и б\к. Тогда я буду спокоен.
04.08.2022 13:35 Ответить
А сложно это было сделать ДО нападения?
04.08.2022 13:39 Ответить
Ну вони ж всі до одного не могли повірити, що пуйло візьме й нападе.
04.08.2022 13:41 Ответить
"До нападения" усі слухали головного "непанікера- шашличника"!
04.08.2022 13:42 Ответить
Ящик з коктейлями молотова викидати поки не буду.
04.08.2022 13:40 Ответить
Це Настоящий Генерал і Генерал Зброї.
04.08.2022 13:45 Ответить
Так потрібно робити на всіх напрямках нашоі краіни і бажано було це починати до повномасштабного вторгнення рашистів 😠
04.08.2022 13:44 Ответить
Траншеи по колено притом в песчаном грунте который после первого же дождя осыпится и пулеметные точки с 20мм досок наспех прикрытых ветками ето по вашему серьезные укрепления? Вы же не думаете что рашисты полезут как в феврале походными колонами без артподготовки и машин разминирования?
04.08.2022 13:53 Ответить
Бидлоїде, ти карту ходу війни на Дамбазі бачив? Ні? Так вилупи баньки та подивись, як просунулись орки з 24 лютого там, де командування нашими військами здійснював Наєв. Але, щоб ти не шукав, бо тупий, що й не знайдеш, скажу, що ні гуя не просунулись, бо фронт, або, як її називали, лінія соприкосновєнія, обладнана наши військом так, що ніякий кацап і подумає лізти.
04.08.2022 15:17 Ответить
Став РСЗВ "Торнадо" в Білорусі і накривай залпом хоч печерські пагорби, як раз в межах дальності польоту! Ніхто просто на танках вже їхати не буде
04.08.2022 15:08 Ответить
Якісна? Я бачу дерево, а не залізобетон. Я бачу окопи, а не доти і бункера.

Ворог буде йти вогняним валом і те що ви показали це позор.
04.08.2022 15:22 Ответить
Показали явно не все. Підозрюю, найцікавіще очікує на ворога при наступі.
04.08.2022 15:37 Ответить
Постійний контроль, підготовка і вдосконалення - тільки так ми переможемо! Звичайно, бульбаський напрямок не головний і вся зброя від країн партнерів переміщуються на Схід. Зараз тут як ніколи жарко. Тому всім-всім хто хитає "зраду", прошу (щиро прошу)не варто. Ми переможемо тільки разом і тільки з діючим командуванням! Тому Божої допомоги, відваги, мудрості і стійкості в бою - кожному командувачу, командиру, бійцю!
04.08.2022 16:22 Ответить
Впевнений, що наша оборона, зроблена з урахуванням отриманого в боях досвіду, та аналізу попередніх ворожих дій. Це дуже добре. Дякую ЗСУ.
04.08.2022 16:29 Ответить
Українській армії є чим зустріти орків. Орда більше не пройде.
04.08.2022 16:50 Ответить
Оборона Київського напрямку передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків. Це дуже єфективна та високонадійна оборона. Вірю в наші ЗСУ.
04.08.2022 16:54 Ответить
Аналізуючи ймовірні ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків.
Разом переможемо! Усе буде Україна!💛💙
04.08.2022 17:33 Ответить
Коли читаю, що ірпіньських поліцейських поліція Маямі озброює конфіскованою зброєю і бачу як того ж Наєва під час його інспекційної поїздки на північний кордон супроводжують бійці батальйону тероборони з Коростеня з ручним дисковим кулеметом Дегтярева ДП-27 часів Другої Світової, то хочеться вірити, що Наєв не помиляється.
04.08.2022 17:42 Ответить
Добре підготовлені позиції не дадуть ворогу пройти на нашу територію. Перемога за нами. Слава Україні!!!
04.08.2022 18:11 Ответить
Наєв просто так обіцянок не дає. Раз каже, значить знає. Самий бойовий генерал! Вірю йому та нашим воїнам ЗСУ!
04.08.2022 18:29 Ответить
 
 