Чеські добровольці ЗСУ ведуть бій з окупантами. ВIДЕО
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований фрагмент бою чеських добровольців ЗСУ проти російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису зафіксовані фрагменти стрілецького бою, передислокація бійців та мінометний обстріл.
Топ коментарі
+51 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар05.08.2022 14:18 Відповісти Посилання
+44 Andry Moon
показати весь коментар05.08.2022 14:23 Відповісти Посилання
+43 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар05.08.2022 14:23 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...а також цілий рій "шалених бджілок" типу Autel.
Ласкаво прошу: комплекс БПЛА "Poseidon H10".
Керований політ з передачею відео на 50 км. 150 км польоту в автономному режимі по завантаженому на борт маршруту.
Робоча висота 1000 м, максимальна 4000 м.
Тепловізор, камера з 40-кратним зумом.
Канали зв'язку із захистом від дії РЕБ...
Склад комплексу - ТРИ літаки і наземна станція.
Вся ця краса уже уїхала в бойову бригаду десантно-штурмових військ. Гнобити ворога.
Пишу, і відчуваю неабияку зловтіху. Довго мене шпетили в коментах ідіотською фразою: "А чому Порошенко літак не купить?"
Ну от, купив. І не один, а відразу три. Разом з уже сотнями коптерів. Купив разом з нами усіма. Бо гроші на БПЛА "Poseidon" ми зібрали разом: половина - Фонд Порошенка, а половина - всі ми.
Скажу більше. Ми й на наступні комплекси БПЛА зберемо кошти. Обов'язково зберемо. Правда? Бо це наша спільна справа. "Рес публіка", як казали латинці.
"Справа громад" - ваші гроші працюють на перемогу прямо зараз.
++++++++++++++++++++++++++++
смерть москалям!!!
Невже з'економлених пару хвилин швидкості настільки важливіші за збережені життя?
*****-кука, - йоханий бабай! Оце така, блін, чудасія!
Хлопці, бережіть себе!