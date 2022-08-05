УКР
Чеські добровольці ЗСУ ведуть бій з окупантами. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований фрагмент бою чеських добровольців ЗСУ проти російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису зафіксовані фрагменти стрілецького бою, передислокація бійців та мінометний обстріл. 

+51
Чехам подяка!!!
05.08.2022 14:18 Відповісти
+44
Як і 700 років тому. Браття слов'яни проти монголо-татарської орди...
05.08.2022 14:23 Відповісти
+43
Всім хто допомагає Україні у війни проти смердючого лапатного мордору-респектище...
05.08.2022 14:23 Відповісти
Да, Украина сегодня это Грюнвальд, только враг не орден крестоносцев, а сруская парашная орда полулюдей.
05.08.2022 14:25 Відповісти
Ruská kurva zemře na Ukrajině. Nízká poklona bratřím Čechům.
05.08.2022 14:23 Відповісти
Пусть Бог и Архангел Михаил сохранит всех кто сражается за Украину! Это наши настоящие братья, а не адское мерзкое кацапье!
05.08.2022 14:23 Відповісти
Нарешті слов'яни об'єдналися проти орди зі сходу!
05.08.2022 14:26 Відповісти
‼️‼️ https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3873500.html "Справа громад" і Фонд Петра Порошенка придбали для фронту три літаки

...а також цілий рій "шалених бджілок" типу Autel.
Ласкаво прошу: комплекс БПЛА "Poseidon H10".

Керований політ з передачею відео на 50 км. 150 км польоту в автономному режимі по завантаженому на борт маршруту.
Робоча висота 1000 м, максимальна 4000 м.
Тепловізор, камера з 40-кратним зумом.
Канали зв'язку із захистом від дії РЕБ...
Склад комплексу - ТРИ літаки і наземна станція.
Вся ця краса уже уїхала в бойову бригаду десантно-штурмових військ. Гнобити ворога.
Пишу, і відчуваю неабияку зловтіху. Довго мене шпетили в коментах ідіотською фразою: "А чому Порошенко літак не купить?"
Ну от, купив. І не один, а відразу три. Разом з уже сотнями коптерів. Купив разом з нами усіма. Бо гроші на БПЛА "Poseidon" ми зібрали разом: половина - Фонд Порошенка, а половина - всі ми.
Скажу більше. Ми й на наступні комплекси БПЛА зберемо кошти. Обов'язково зберемо. Правда? Бо це наша спільна справа. "Рес публіка", як казали латинці.
"Справа громад" - ваші гроші працюють на перемогу прямо зараз.
++++++++++++++++++++++++++++
05.08.2022 14:27 Відповісти
Ну а дехто з ОП зараз ласкаво попросить подоляцьких ботів обісрати цей факт.
05.08.2022 14:34 Відповісти
Слава Naції!!!
смерть москалям!!!
05.08.2022 14:28 Відповісти
Там крім чеської чутно й іспанську . Дякуємо друзям зі всіх країн світу за боротьбу з російським фашизмом!
05.08.2022 14:29 Відповісти
Ще англійська (британський акцент) було чутно на перших хвилинах.
05.08.2022 14:38 Відповісти
"Vamos?" Та ладно. Нехай будуть чехи.)
05.08.2022 14:30 Відповісти
какаяразнiца™
05.08.2022 18:08 Відповісти
🇨🇿🇺🇦💪
05.08.2022 14:36 Відповісти
подяка чехам і всім хто зараз б'є рашистську нечисть
05.08.2022 14:39 Відповісти
За останню неділю до Чехії прибули три автобуси з біженцями...в основному з Маріуполя...Жіночки з діточками...
05.08.2022 14:39 Відповісти
Но пассаран
05.08.2022 14:43 Відповісти
Браття чехи, уклін за героїзм!
05.08.2022 15:11 Відповісти
нема слів - яка відвага ...
05.08.2022 15:15 Відповісти
***. хлопці, - ну нахєра ви по відкритому полю триздуєте?
Невже з'економлених пару хвилин швидкості настільки важливіші за збережені життя?

*****-кука, - йоханий бабай! Оце така, блін, чудасія!
Хлопці, бережіть себе!
06.08.2022 00:10 Відповісти
ці чехи красавці-було відео як вони захватили майже цілими 2 орківськи танки при цьому спали 2 бетера орків-і дуже спокійно іх тягнули куди треба-молодці!
06.08.2022 00:17 Відповісти
 
 