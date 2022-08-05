Чеські добровольці ЗСУ ведуть бій з окупантами. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований фрагмент бою чеських добровольців ЗСУ проти російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису зафіксовані фрагменти стрілецького бою, передислокація бійців та мінометний обстріл.

