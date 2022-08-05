Чешские добровольцы ВСУ ведут бой с оккупантами. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент боя чешских добровольцев ВСУ против российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксированы фрагменты стрелкового боя, передислокация бойцов и минометный обстрел.

