РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5039 посетителей онлайн
Новости Видео Война
13 467 22

Чешские добровольцы ВСУ ведут бой с оккупантами. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован фрагмент боя чешских добровольцев ВСУ против российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксированы фрагменты стрелкового боя, передислокация бойцов и минометный обстрел.

Также смотрите: Из-за нехватки медикаментов в больницах Мариуполя умирает каждый четвертый пациент, - Андрющенко. ВИДЕО

Чехия (1783) добровольцы (1204) ВСУ (6865)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+51
Чехам подяка!!!
показать весь комментарий
05.08.2022 14:18 Ответить
+44
Як і 700 років тому. Браття слов'яни проти монголо-татарської орди...
показать весь комментарий
05.08.2022 14:23 Ответить
+43
Всім хто допомагає Україні у війни проти смердючого лапатного мордору-респектище...
показать весь комментарий
05.08.2022 14:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чехам подяка!!!
показать весь комментарий
05.08.2022 14:18 Ответить
Всім хто допомагає Україні у війни проти смердючого лапатного мордору-респектище...
показать весь комментарий
05.08.2022 14:23 Ответить
Як і 700 років тому. Браття слов'яни проти монголо-татарської орди...
показать весь комментарий
05.08.2022 14:23 Ответить
Да, Украина сегодня это Грюнвальд, только враг не орден крестоносцев, а сруская парашная орда полулюдей.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:25 Ответить
Ruská kurva zemře na Ukrajině. Nízká poklona bratřím Čechům.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:23 Ответить
Пусть Бог и Архангел Михаил сохранит всех кто сражается за Украину! Это наши настоящие братья, а не адское мерзкое кацапье!
показать весь комментарий
05.08.2022 14:23 Ответить
Нарешті слов'яни об'єдналися проти орди зі сходу!
показать весь комментарий
05.08.2022 14:26 Ответить
‼️‼️ https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3873500.html "Справа громад" і Фонд Петра Порошенка придбали для фронту три літаки

...а також цілий рій "шалених бджілок" типу Autel.
Ласкаво прошу: комплекс БПЛА "Poseidon H10".

Керований політ з передачею відео на 50 км. 150 км польоту в автономному режимі по завантаженому на борт маршруту.
Робоча висота 1000 м, максимальна 4000 м.
Тепловізор, камера з 40-кратним зумом.
Канали зв'язку із захистом від дії РЕБ...
Склад комплексу - ТРИ літаки і наземна станція.
Вся ця краса уже уїхала в бойову бригаду десантно-штурмових військ. Гнобити ворога.
Пишу, і відчуваю неабияку зловтіху. Довго мене шпетили в коментах ідіотською фразою: "А чому Порошенко літак не купить?"
Ну от, купив. І не один, а відразу три. Разом з уже сотнями коптерів. Купив разом з нами усіма. Бо гроші на БПЛА "Poseidon" ми зібрали разом: половина - Фонд Порошенка, а половина - всі ми.
Скажу більше. Ми й на наступні комплекси БПЛА зберемо кошти. Обов'язково зберемо. Правда? Бо це наша спільна справа. "Рес публіка", як казали латинці.
"Справа громад" - ваші гроші працюють на перемогу прямо зараз.
++++++++++++++++++++++++++++
показать весь комментарий
05.08.2022 14:27 Ответить
Ну а дехто з ОП зараз ласкаво попросить подоляцьких ботів обісрати цей факт.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:34 Ответить
Слава Naції!!!
смерть москалям!!!
показать весь комментарий
05.08.2022 14:28 Ответить
Там крім чеської чутно й іспанську . Дякуємо друзям зі всіх країн світу за боротьбу з російським фашизмом!
показать весь комментарий
05.08.2022 14:29 Ответить
Ще англійська (британський акцент) було чутно на перших хвилинах.
показать весь комментарий
05.08.2022 14:38 Ответить
"Vamos?" Та ладно. Нехай будуть чехи.)
показать весь комментарий
05.08.2022 14:30 Ответить
какаяразнiца™
показать весь комментарий
05.08.2022 18:08 Ответить
🇨🇿🇺🇦💪
показать весь комментарий
05.08.2022 14:36 Ответить
подяка чехам і всім хто зараз б'є рашистську нечисть
показать весь комментарий
05.08.2022 14:39 Ответить
За останню неділю до Чехії прибули три автобуси з біженцями...в основному з Маріуполя...Жіночки з діточками...
показать весь комментарий
05.08.2022 14:39 Ответить
Но пассаран
показать весь комментарий
05.08.2022 14:43 Ответить
Браття чехи, уклін за героїзм!
показать весь комментарий
05.08.2022 15:11 Ответить
нема слів - яка відвага ...
показать весь комментарий
05.08.2022 15:15 Ответить
***. хлопці, - ну нахєра ви по відкритому полю триздуєте?
Невже з'економлених пару хвилин швидкості настільки важливіші за збережені життя?

*****-кука, - йоханий бабай! Оце така, блін, чудасія!
Хлопці, бережіть себе!
показать весь комментарий
06.08.2022 00:10 Ответить
ці чехи красавці-було відео як вони захватили майже цілими 2 орківськи танки при цьому спали 2 бетера орків-і дуже спокійно іх тягнули куди треба-молодці!
показать весь комментарий
06.08.2022 00:17 Ответить
 
 