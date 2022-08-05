Залізничний вокзал горить в окупованому Донецьку: Рашисти звинувачують ЗСУ. ВIДЕО
Російські загарбники стверджують, що нібито після удару ЗСУ в окупованому Донецьку горить вокзал.
Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.
ЗМІ окупантів заявляють про поранену особу.
Також дивіться: В окупованому Донецьку росіяни обстріляли похоронну процесію знищеної напередодні терористки "Корси". ВIДЕО
Топ коментарі
+114 Andry Moon
показати весь коментар05.08.2022 15:01 Відповісти Посилання
+63 акаб акабіч
показати весь коментар05.08.2022 15:00 Відповісти Посилання
+59 irenka ko
показати весь коментар05.08.2022 15:12 Відповісти Посилання
Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы.
їм яке діло до цього?
підірвем тонель в карпатах
міст через дніпро.....
яке їм сране діло.
у нас перебудова йде...
Бо з часом він так присобачується до скла, що потім хер чим відмиєш!
Тупоголові орки не можуть 2 і 2 скласти і зрозуміти, що якби домбас 8 років рівняли ще й з такими жертвами, то в Донецьку каменя на камені не залишилось і було б ні з чого знімати картинку "маладой різпублігі"
Це коли в нас міста вже ракетами засипали і була Буча
гарний був вокзал, хоча й невеликий, як для "міста-мільйонника"..
але роzzія прийшла "порядок" навела так, що нічого тепер не працює..
прЮвет потерпевшим од своєї тупості та продажності землякам..(
а тут приїхали мацкалі
запалили "Бєломорканал"
і відразу все згоріло
Теперь: чемодан, пожар, рабсия.....
Вокруг ходят отдыхающие и никакого шухера - там бы за километр было пусто .
Не вправляйте нам мозги....
Денецьк - це Україна!Крапка!
Хто не згоден : чемодан,вокзал,параша😏
Приліт... ходять "бамбасяни", гигикають, щось не схоже на Кременчук після "прильоту".
Як на мене, то звичайнісінька пожежа.