25 313 93

Залізничний вокзал горить в окупованому Донецьку: Рашисти звинувачують ЗСУ. ВIДЕО

Російські загарбники стверджують, що нібито після удару ЗСУ в окупованому Донецьку горить вокзал.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости, інформує Цензор.НЕТ.

ЗМІ окупантів заявляють про поранену особу.

В окупованому Донецьку росіяни обстріляли похоронну процесію знищеної напередодні терористки "Корси". ВIДЕО

вокзал (295) Донецьк (955)
+114
Так виходить "восемь лєт" банбілі і вокзал був цілий?
05.08.2022 15:01 Відповісти
+63
хай звинувачують своїх мамок, які вчасно не зробили аборти
05.08.2022 15:00 Відповісти
+59
Десь тут було відео з Донецьку , на ньому багатоповерхівки і на жодному вікні не наклеєний скотч, всі вікна цілі. Вся інша Україна після повномасштабного вторгнення вікна заклеїли наступного дня, тому що нас реально бомбили і вікна вилітали, а «розбомблений бамбас» навіть не знав, що це таке.
05.08.2022 15:12 Відповісти
а кровавый мальчики беспокоить не будут?
05.08.2022 15:11 Відповісти
Мамаша, пойдёмте в закрома. Если далеко - я могу машину.
05.08.2022 15:18 Відповісти
И в итоге:

Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы.
05.08.2022 15:26 Відповісти
Из прощального письма Пушилина, которое было найдено в его кабинете
05.08.2022 18:01 Відповісти
навіть якщо це ми вдарили по свому зд вокзалу
їм яке діло до цього?
підірвем тонель в карпатах
міст через дніпро.....
яке їм сране діло.
у нас перебудова йде...
07.08.2022 15:58 Відповісти
Таки да) Странно
05.08.2022 15:03 Відповісти
Вочевидь, скотч у дамбазів закінчився ще 8 років тому.
05.08.2022 15:25 Відповісти
Я так і не знайшов фото разбімблєного за 8 лєт бамбаса
05.08.2022 15:38 Відповісти
Коли в нас було тотальне світломаскування по всій країні, над донецьком, який хтось там дамбіл 8 лєт, зарево вночі стояло ніби там знову євро проводят
05.08.2022 15:53 Відповісти
Ми і зараз не знімаємо - хоча останні обстріли міста були ще в квітні Поки війна не закінчиться - вікна будуть заклеєні Хто його знає - чи не прилетить знову І світломаскування дотримуємося
05.08.2022 16:14 Відповісти
Ми теж скотч не знімаємо з вікон, світло у дворі та підсвітку будинку жодного разу не вмикали за п'ять місяців.
показати весь коментар
Треба його періодично мінять.
Бо з часом він так присобачується до скла, що потім хер чим відмиєш!
05.08.2022 16:52 Відповісти
Бензином відмиється
показати весь коментар
+ лезвием соскабливается.
показати весь коментар
Не "банбілі", а "дамбілі"!
показати весь коментар
А ваша Галя - балувана.
показати весь коментар
Всі снаряди пішли на тисячі убієнних домбабвійцев і на 300 чи скільки там дітей дамбаса.

Тупоголові орки не можуть 2 і 2 скласти і зрозуміти, що якби домбас 8 років рівняли ще й з такими жертвами, то в Донецьку каменя на камені не залишилось і було б ні з чого знімати картинку "маладой різпублігі"
05.08.2022 15:29 Відповісти
Все вони знають і розуміють. Просто виплядки...
05.08.2022 15:37 Відповісти
Та ***** до середини березня в ясинуватій вечорами вікна в будинках світилися. І це на лінії фронту, де 8 лєт дамбілі.
Це коли в нас міста вже ракетами засипали і була Буча
показати весь коментар
05.08.2022 15:40 Відповісти
05.08.2022 15:40 Відповісти
Всё время промазывали.
06.08.2022 14:05 Відповісти
Якось начхати, кого рашисти звинувачують, ЗСУ чи не ЗСУ, все одно добре. Всім окупантам і сепаратистам смерть!
05.08.2022 15:01 Відповісти
Тобі начхати, мені начхати, але ж наші офіційні та не дуже особи постійно виправдовуються - то провокація, то не ми. Краще б мовчали, дебіли...
05.08.2022 15:46 Відповісти
05.08.2022 17:15 Відповісти
може це звичайна бавовна ? просто літня бавовна і все...
05.08.2022 15:02 Відповісти
Палити на вокзалі заборонено, но на то вони і орки.
05.08.2022 15:02 Відповісти
Гончаренко повідомляє.Антонівському мосту знову зле. Годину назад українські військові вирішили вже завершити його муки. Скоро дізнаємось деталі.
05.08.2022 15:03 Відповісти
Какому из двух?
05.08.2022 15:05 Відповісти
Первый об этом написал гиркин, дальше понеслось. Сильных бахов не было, поэтому подтвердить не могу. Если и были прилеты, то по ЖД мосту, он дальше, поэтому возможно и не было хорошо слышно.
05.08.2022 15:26 Відповісти
А я тільки годину тому читав вскукарєкі орків, що з мостом все ок і просто полотно пошкодили, а танки по ньому вже як хочуть катаються. А тут така халепа, тобто бавовна.
05.08.2022 15:31 Відповісти
Щось то зовсім на удар не похоже, а похоже на підпал, або самозаймання.
05.08.2022 15:03 Відповісти
и в чем печаль? главное - результат...
05.08.2022 15:06 Відповісти
Слабо горить. Ось і печаль.
05.08.2022 15:07 Відповісти
аби дощ не пішов
05.08.2022 15:04 Відповісти
Апять навєрна кандіціанєр пєрєгрєлся...
05.08.2022 15:05 Відповісти
ЗСУ той що? Правильно зробили! Валіть всю ту лугандонщіну
05.08.2022 15:05 Відповісти
Минобороны Украины жеж предупреждало....

05.08.2022 15:05 Відповісти
По-перше, це красиво!(с)
05.08.2022 15:05 Відповісти
Кацапы! Идите со своими обвинениями на йух Настамнет А бонбу можно купить в любой забегаловке дырляндии .
05.08.2022 15:05 Відповісти
А лугандонские турысты как раз собирались ехать на поезде в Монако. Печалька
05.08.2022 15:06 Відповісти
А зачем Донецку вокзал ?
05.08.2022 15:07 Відповісти
Чтобы бичам было где спать.
05.08.2022 15:10 Відповісти
на Сахалин драпать
05.08.2022 15:11 Відповісти
Він дуже потрібен був коли їздили пенсії в Ураіні оформляли та інші виплати . Вони ж досі в Україні пенсії отримують та з Рашки теж .
05.08.2022 15:32 Відповісти
Вєлічіє вспухло, аж димить
05.08.2022 15:09 Відповісти
Дабраліся і да вакзала за 8 лєт...
05.08.2022 15:09 Відповісти
8 лет бимибили бендери и только прилетело
05.08.2022 15:09 Відповісти
Ну и що що звинувачують?усих окупантив спалити живцем!
05.08.2022 15:09 Відповісти
Гарний був вокзал, свіженький, відремонтований..... частенько там бував коли навчався.... Прокляті орки все похєрили....
05.08.2022 15:10 Відповісти
шо згорить, то - не потоне
гарний був вокзал, хоча й невеликий, як для "міста-мільйонника"..
але роzzія прийшла "порядок" навела так, що нічого тепер не працює..
прЮвет потерпевшим од своєї тупості та продажності землякам..(
05.08.2022 15:10 Відповісти
звідкіля вокзал, за вісім років вже все раздамбілі на бамбасе?
05.08.2022 15:10 Відповісти
А єго гєраічіскімі усіліями житєлєй младорєзпублігі под чуткім рукаводством рускіх братушек отстраівалі із руін каждую нєдєлю
05.08.2022 15:33 Відповісти
05.08.2022 15:48 Відповісти
Так вам,смердючим даунбасятам,і треба. Нех... було в свій час горланити з піною у рота- путєн ввєді вайска. Що просили,те й отримали.
05.08.2022 15:11 Відповісти
Брешуть паскуди, цей вакзал ще 8 років назад разбамбілі....
05.08.2022 15:12 Відповісти
вісім років ВСУ бомбила,бомбила..
а тут приїхали мацкалі
запалили "Бєломорканал"
і відразу все згоріло
05.08.2022 15:14 Відповісти
Концепция меняется!
Теперь: чемодан, пожар, рабсия.....
05.08.2022 15:14 Відповісти
откуда там взялся вокзал? ведь за 8 лет его точно уже раз 8 должны были разбомбить...
05.08.2022 15:16 Відповісти
05.08.2022 15:18 Відповісти
А нах он нужен?
05.08.2022 15:20 Відповісти
тю а как ты поедешь в заграницу в лнр в турне по золотому гомну отсооссии
05.08.2022 17:03 Відповісти
А те що вони нас ******** то це нормально?!!! А коли до них прилетіло -то гвалт підняли! Валіть з України сволочі і ніхто вас "бамбіть" там не буде!!!
05.08.2022 15:20 Відповісти
Наш вокзал. Хотим дамбим, хотим бимбим. Шо не так?
05.08.2022 15:32 Відповісти
Да я вас умоляю , "бомбили" ....
Вокруг ходят отдыхающие и никакого шухера - там бы за километр было пусто .
05.08.2022 15:42 Відповісти
Донецьк це совок,чим більше його бомбити тим більше він буде поважати ілюбити..
05.08.2022 15:46 Відповісти
Давали воду,електроенергію,пенсії пішли війною,тормоза...вони...
05.08.2022 15:49 Відповісти
дитинка тішиться-маленька українка.
05.08.2022 15:46 Відповісти
І що тут такого? Їх бомбили 8 років могли і звикнути.
05.08.2022 15:48 Відповісти
Та не бомбили їх,тому і обнагліли
05.08.2022 15:51 Відповісти
це село Маріупільської області, там вистачить станції.
05.08.2022 16:33 Відповісти
Вокзал горить,мамаша зйомки робить,дитина розмовляє за кадром....якесь абсолютнє спокойствіє....
05.08.2022 16:47 Відповісти
За восемь лет, пока горит вокзал. они уже привыкли.
05.08.2022 18:07 Відповісти
Справа в тому,що їх не бомбили 8 років...
Не вправляйте нам мозги....
Денецьк - це Україна!Крапка!
Хто не згоден : чемодан,вокзал,параша😏
05.08.2022 18:19 Відповісти
я так підозрюю, що це був в нього такий сарказм. Всім ясно, що ніхто їх не чіпав вісім років, бо не чіпай гівно - не буде смердіти....
05.08.2022 23:16 Відповісти
не горит а отрицательно тушиться...то душа ханурихи вчерашней при летела и подожгла..как там ее *****..жучка или как полковник gjlбоzрка..?)
05.08.2022 17:02 Відповісти
За 8 лет первый раз загорелся.Просто ******.УКРАИНЦАМ ПОХ...............................................
05.08.2022 17:02 Відповісти
Це ще квіточки)
05.08.2022 17:17 Відповісти
Що згорить - те не згниє (Українське народне прислів"я)
05.08.2022 18:13 Відповісти
Україна не могла це зробити, бо путлер 24 лютого знищив всі ЗСУ України.Мабуть, це путлер обстрілює вокзал.
05.08.2022 18:28 Відповісти
Та хай він горить весь разом з ватниками чим більше тим краще хоть десь треба отомстити за нші зруйновані міста і гибель мирних мешканців тим паче Amnesiti це виправдое
05.08.2022 19:22 Відповісти
дебіли дамбасса ви думали, що це вас омине, жеріть сволочі
05.08.2022 19:54 Відповісти
Запалили за ненадобностью?
05.08.2022 20:18 Відповісти
давно пора починати бомбити Донецьк! Україна стоїть там впритул до нього! ЧОМУ ДОНЕЦЬК ЩЕ ЦІЛИЙ, а маріуполя вже нема?
05.08.2022 23:12 Відповісти
Який курва "приліт"!?
Приліт... ходять "бамбасяни", гигикають, щось не схоже на Кременчук після "прильоту".
Як на мене, то звичайнісінька пожежа.
06.08.2022 08:06 Відповісти
Ахаха..раша кого то обвиняет? может пусть сначала скажут почему там вообще что то горит и стреляет с 2014 года...
06.08.2022 11:13 Відповісти
Странно, почему он целый, за 8 лет бамбили же
06.08.2022 12:34 Відповісти
Та там он і вікна цілі, мабуть якась нова зброя ЗСУ
06.08.2022 15:07 Відповісти
Усім пох. Після того як вони насаджують на пики голови, пропоную закидувати їх чумними трупами
06.08.2022 15:02 Відповісти
горить але дуже ****** горить . тильки тлие
07.08.2022 19:12 Відповісти
 
 