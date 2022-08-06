Росіяни вигадали фейк про перевезення снарядів до HIMARS у трамваях. ВIДЕО

Ветеран військової розвідки, учасник Першої чеченської війни і Герой РФ Рустем Клупов розповів, як українці нібито перевозять боєприпаси до HIMARS громадським транспортом.

Про це він розказав в ефірі шоу російського пропагандиста Володимира Соловйова "СоловйовLIVE", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Кожен постріл HIMARS - 1 мільйон доларів. Частина цих боєприпасів була знищена нашими артилерією, авіацією. Частина з цих боєприпасів застрягла, і були відомості, що не ризикують ніби перевозити великими партіями. Є певний голод цих боєприпасів. Тому застосовуються не так часто. Підвезли, вистрілили, сховали, чекають наступну поставку. Наступну поставку організовують в автобусах, трамваях, ці ракети везуть", - заявив військовий.

Пропагандист Соловйов не намагався заперечити Клупову чи вказати на абсурдність таких тверджень.

Дивіться: Донбас - це тільки привід, - італійський телеведучий жорстко відповів російському пропагандисту Соловйову. ВIДЕО