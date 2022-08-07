Окупанти стверджують, що половина багатоповерхівок знищена у Сєверодонецьку. ВIДЕО

Так званий "депутат ЛНР" Віталій Кішкінов заявив, що у Сєверодонецьку знищено половину всіх висотних житлових будинків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозапис слів колаборанта.

За його словами, загалом у місті було 802 багатоповерхових будинків. Всього пошкоджено 760, з них повністю знищено понад 400.

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