Окупанти стверджують, що половина багатоповерхівок знищена у Сєверодонецьку. ВIДЕО
Так званий "депутат ЛНР" Віталій Кішкінов заявив, що у Сєверодонецьку знищено половину всіх висотних житлових будинків.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозапис слів колаборанта.
За його словами, загалом у місті було 802 багатоповерхових будинків. Всього пошкоджено 760, з них повністю знищено понад 400.
Топ коментарі
+6 Dmytro Shevchenko #525989
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+6 Alexey Chernyavsky
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+3 Валентин Коваль
показати весь коментар07.08.2022 17:27 Посилання
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Але незрозуміло його особисте ставлення до цього факту - захоплюється даний депутат тим, що половина житлофонду Сєвєродонецька зруйнована чи засуджує
тепер нагороду отримає-1000 фуфлів
Добре у ціх зруйнованих будинках
армія лугандона буде зимувати
"весь мир, насильем мы разрушим
до основанья, а затем
мы строить ничего не будем
кто был никем, станет ничем"
сподіваюсь дожити до логічного "їх-вже-нема-і-ніколи-не буде-амінь"