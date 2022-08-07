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Оккупанты утверждают, что половина многоэтажек уничтожена в Северодонецке. ВИДЕО

Так называемый "депутат ЛНР" Виталий Кишкинов заявил, что в Северодонецке уничтожена половина всех высотных жилых домов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеозапись слов коллаборанта.

По его словам, всего в городе было 802 многоэтажных дома. Всего повреждено 760, из них полностью уничтожено более 400.

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Автор: 

оккупация (10187) Северодонецк (605)


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Топ комментарии
+6
Не так. Они скажут, что это ВСУ сделало, а местная вата и кацапы поверят
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07.08.2022 17:25
+6
И кто же это сделал? Это чучело не знает?
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07.08.2022 17:35
+3
Депутат в екстазі
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07.08.2022 17:27
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Він оприлюднив факт.
Але незрозуміло його особисте ставлення до цього факту - захоплюється даний депутат тим, що половина житлофонду Сєвєродонецька зруйнована чи засуджує
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07.08.2022 17:18 Ответить
Оккупанты ******** могут только сказать - мы ублюдки вам половину многоэтажек развалили!! Вот что они могут сказать, а не это!!
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07.08.2022 17:21 Ответить
Не так. Они скажут, что это ВСУ сделало, а местная вата и кацапы поверят
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07.08.2022 17:25 Ответить
атчітался
тепер нагороду отримає-1000 фуфлів
Добре у ціх зруйнованих будинках
армія лугандона буде зимувати
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07.08.2022 17:23 Ответить
Депутат в екстазі
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07.08.2022 17:27 Ответить
Забыл сказать сколько он *спас* рузкоязычный, ради которых и затевалась ****** ета *спецопырацыя*
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07.08.2022 17:34 Ответить
И кто же это сделал? Это чучело не знает?
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07.08.2022 17:35 Ответить
как диды и мечтали:
"весь мир, насильем мы разрушим
до основанья, а затем
мы строить ничего не будем
кто был никем, станет ничем"
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07.08.2022 17:39 Ответить
я так розумію, шо з сєрмяжного "їхтамнєт" воно плавно перетікло в посконноє "єтанеми"
сподіваюсь дожити до логічного "їх-вже-нема-і-ніколи-не буде-амінь"
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07.08.2022 17:55 Ответить
винсте одна полоумная тварь рада всему училка
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07.08.2022 20:25 Ответить
 
 