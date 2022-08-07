Оккупанты утверждают, что половина многоэтажек уничтожена в Северодонецке. ВИДЕО

Так называемый "депутат ЛНР" Виталий Кишкинов заявил, что в Северодонецке уничтожена половина всех высотных жилых домов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеозапись слов коллаборанта.

По его словам, всего в городе было 802 многоэтажных дома. Всего повреждено 760, из них полностью уничтожено более 400.

Смотрите также: Северодонецк сегодня: техническая вода, душ на улице и передвижной телевизор, - Гайдай. ФОТО