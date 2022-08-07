Оккупанты утверждают, что половина многоэтажек уничтожена в Северодонецке. ВИДЕО
Так называемый "депутат ЛНР" Виталий Кишкинов заявил, что в Северодонецке уничтожена половина всех высотных жилых домов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеозапись слов коллаборанта.
По его словам, всего в городе было 802 многоэтажных дома. Всего повреждено 760, из них полностью уничтожено более 400.
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+6 Dmytro Shevchenko #525989
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+6 Alexey Chernyavsky
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+3 Валентин Коваль
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Але незрозуміло його особисте ставлення до цього факту - захоплюється даний депутат тим, що половина житлофонду Сєвєродонецька зруйнована чи засуджує
тепер нагороду отримає-1000 фуфлів
Добре у ціх зруйнованих будинках
армія лугандона буде зимувати
"весь мир, насильем мы разрушим
до основанья, а затем
мы строить ничего не будем
кто был никем, станет ничем"
сподіваюсь дожити до логічного "їх-вже-нема-і-ніколи-не буде-амінь"