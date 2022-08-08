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Подарований СРСР пам’ятник "Мир у всьому світі" демонтували в Гельсінкі. ВIДЕО

У столиці Фінляндії прибрали отриманий у подарунок від СРСР у 1989 році пам'ятник "Мир у всьому світі".

Про це повідомила фінська служба Yle, передає Цензор.НЕТ.

Демонтаж пам’ятника був напруженим через його значну вагу, але зрештою процес минув без проблем. На місці пам'ятника міська влада має намір обладнати тротуар.

Пам’ятник належить Художньому музею Гельсінкі і буде доставлений на склад у регіоні Східна Уусімаа. Через великі розміри його планують перевезти з Гельсінкі морем баржею.

Гельсінкі та Гельсінський художній музей вирішать остаточну долю монумента пізніше.

Місто отримало пам'ятник від Москви 1989 року. Для громадськості його відкрили 1990-го року. Уже тоді пам'ятник викликав багато дискусій.

Він сильно постраждав, коли троє студентів облили його смолою та обсипали пір’ям у 1991 році. Студенти хотіли донести, що подарована статуя з Радянського Союзу не підходить Гельсінкі.

Робота радянського скульптора Олега Кирюхіна зображує групу людей, які несуть над собою земну кулю.

Суспільна дискусія про доречність пам’ятника також спалахнула в останні місяці після нападу Росії на Україну. Навесні на постамент нанесли напис "світові гроші", а до рук людських фігур пам'ятника вклали прапори України.

Також читайте: Естонія прибере усі радянські пам'ятники з публічного простору

Автор: 

демонтаж (193) пам’ятник (931) Фінляндія (1327)


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Топ коментарі
+23
Переплавити на снаряди і відправити на рашку, доставку доручити ЗСУ
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08.08.2022 10:35
+21
Странно было вообще принимать подарок

От страны которая 50 лет назад кусок территории отобрала
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08.08.2022 10:39
+20
памятник откровенно врет про мир - на помойку!
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08.08.2022 10:33
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памятник откровенно врет про мир - на помойку!
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08.08.2022 10:33 Відповісти
Переплавити на снаряди і відправити на рашку, доставку доручити ЗСУ
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08.08.2022 10:35 Відповісти
Якщо пам"ятник - з бронзи, то багато снарядів буде Адже бронзу (або її складову - мідь) використовують для ведучих поясків снарядів нарізних гармат
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08.08.2022 15:05 Відповісти
Молодці фінобандери.
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08.08.2022 10:36 Відповісти
так ви с*кі протів міра??!
разбамбіть!
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08.08.2022 10:36 Відповісти
Странно было вообще принимать подарок

От страны которая 50 лет назад кусок территории отобрала
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08.08.2022 10:39 Відповісти
Попробуй тогда не прийми... Одни Хельсинки и остались бы...
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08.08.2022 14:55 Відповісти
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08.08.2022 10:40 Відповісти
розпочинати війну заради миру це як і далі по тексту. Бо якщо на вас напали, то мусите воювати і саме заради миру на ваші землі.
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08.08.2022 14:24 Відповісти
як що фіни памятають "зимову війну" 1940-го то насправді "мир". і дивно що він там простояв стільки
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08.08.2022 10:49 Відповісти
Українське мінкультури пів року буде знімати совковий герб із щита "Батьківщина-мати" вкраде пару млн , грн на експертизи,проектну документацію.заключення,відповідність норм і стандандартів після ,чого за пару годин герб відпилякають
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08.08.2022 11:06 Відповісти
Демонтаж правильно . Чому хельсінкі - гельсінкі тоді Харків -- Гарків
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08.08.2022 11:08 Відповісти
Тоді Глухів - Хлухів, Гостомель - Хостомель, а Генічеськ - Хенічеськ.
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08.08.2022 11:26 Відповісти
тому, що ейч перед голосною читається, як наша "г"
так шо розходимось: Харків - все ще Харків
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08.08.2022 11:48 Відповісти
Гельсінкі

https://yak-pyshetsya.com/%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96/#part1 Таблиця словозміни

https://yak-pyshetsya.com/%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96/#part2 Приклади з літератури
Таблиця словозміни

Ге́льсінкі - іменник середнього роду(столиця Фінляндії)відмінокоднинамножинаназивнийГе́льсінкіродовийГе́льсінкідавальнийГе́льсінкізнахіднийГе́льсінкіоруднийГе́льсінкімісцевийна/у Ге́льсінкікличнийГе́льсінкі

Приклади з літератури

1.

… щоденна фінська газета. Видається в Гельсинкі, заснована 1889 р. Наклад - понад 1 млн. прим. Видавцем і … засноване 1887 р., розміщене в Гельсинкі, є акціонерним товариством фінських газет, радіо і телебачення. нами СПРА …

Словник журналіста. Терміни, мас-медіа, постаті. За заг. ред. Ю. М. Бідзілі. Ужгород, 2007

2.

… як не пишу "Хельсінкі" замість "Гельсінкі") в західній, ще окупованій Німеччиною Мадярщині поспіхом творено нову, вірну …

Порендовський В.-І. У кігтях Степлаґу. Кенґір 1949 - 1954. Львів, 2005

3.

… в Європі (МКЗЛЄ), проведеної в Гельсінкі 1993 року2. Терміни, прийняті в Постанові Ради Європи про Лісову … пан-Європейських конференцій в Страсбурзі, Гельсінкі, Лісабоні, Відні, а також ініціатив країн-членів Співтовариства в контексті …

Порівняльний аналіз лісового господарства України та пов'яханих з ним правових актів на відповідність до законодавчої бази Європейського Союзу з питань сталого управління лісами. Київ, 2010

4.

… традиційно зберігається і у словах: Гельсінкі, Гельсінгфорс, Грімм, Дідро, Дізель (хоча дизель), Лессінг, Міссісіпі, Россіні, Сідней …

Українська мова. Практикум. Навчальний посібник. Пазяк О. М., Сербенська О. А., Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. Київ, 2000

5.

… з кінцевим голосним: Сочі, Баку, Гельсінкі, Перу, Нікарагуа; 4) іншомовні чол. імена і прізвища, що закінчуються …

Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2004

6.
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08.08.2022 11:50 Відповісти
якесь страшне огидне лайно, а не пам'ятник. втім, щось інакшого соквопітекі зліпити й не могли.
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08.08.2022 11:13 Відповісти
Это иллюстрация "права русских жить в мире со всеми". Заехать в чужую страну на танке, поставить там сво "власти" и потребовать мира, т.е. временного перемирия до полной победы мирового коммунизма.
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08.08.2022 11:20 Відповісти
"На місці пам'ятника міська влада має намір обладнати тротуар" -- абсолютно правильное решение! Чтобы ничто и не напоминало, что там что-то было от ссср.
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08.08.2022 11:22 Відповісти
Лучше туалет.
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08.08.2022 11:22 Відповісти
совковому сміттю місце там, де і совку - на смітнику.
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08.08.2022 11:28 Відповісти
Знаете, мне определенно нравится эта тенденция.
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08.08.2022 11:38 Відповісти
Вот так его плавненько, плавненько, и утопить нах!
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08.08.2022 11:39 Відповісти
Цинічний й похабний кусок лайна від самих злих порушників мирного співіснування країн і народів. Фіни правильно відреагували.
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08.08.2022 11:56 Відповісти
В прошлом году кто-то из депутатов предложил снести этот памятник, но сразу-же вылезли его защитники (кацапские шпионы), в лице руководителей культуры города Хельсинки. А теперь, после того как совковые памятники стали массово убирать в Эстонии, Латвии и Польше, то держать это говно стало уже просто неприлично и решили, что надо убрать, что-бы не позориться. В свое время, совок наставил таких памятников по всему "восточному блоку". Это были "черные метки" для местных - они должны были на них молиться, хороводы водить, демонстрации гонять, да цветы возлагать. То есть, публично демонстрировать знаки глубокого уважения, а следовательно и бесприкословного подчинения великому ссср и лично товарищу ленину. Кстати, убрать памятник решили "хитрожопо"- не из-за нападения на Украину и развязывание агрессивной войны, а из-за строительства трамвайных путей на этом месте.
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08.08.2022 13:08 Відповісти
"Миротворці" - з 1990 року - добрий десяток війн продукувала та вела Москва
Та війна в Україні - уже стала перебором !
Нейтральна Фіндляндія - вступає у НАТО .
А брехливий памятник - подалі від людських очей - на склад ... А там побачимо ...
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08.08.2022 13:16 Відповісти
Ось і слава Богу.
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08.08.2022 18:00 Відповісти
 
 