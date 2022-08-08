Подарований СРСР пам’ятник "Мир у всьому світі" демонтували в Гельсінкі. ВIДЕО
У столиці Фінляндії прибрали отриманий у подарунок від СРСР у 1989 році пам'ятник "Мир у всьому світі".
Про це повідомила фінська служба Yle, передає Цензор.НЕТ.
Демонтаж пам’ятника був напруженим через його значну вагу, але зрештою процес минув без проблем. На місці пам'ятника міська влада має намір обладнати тротуар.
Пам’ятник належить Художньому музею Гельсінкі і буде доставлений на склад у регіоні Східна Уусімаа. Через великі розміри його планують перевезти з Гельсінкі морем баржею.
Гельсінкі та Гельсінський художній музей вирішать остаточну долю монумента пізніше.
Місто отримало пам'ятник від Москви 1989 року. Для громадськості його відкрили 1990-го року. Уже тоді пам'ятник викликав багато дискусій.
Він сильно постраждав, коли троє студентів облили його смолою та обсипали пір’ям у 1991 році. Студенти хотіли донести, що подарована статуя з Радянського Союзу не підходить Гельсінкі.
Робота радянського скульптора Олега Кирюхіна зображує групу людей, які несуть над собою земну кулю.
Суспільна дискусія про доречність пам’ятника також спалахнула в останні місяці після нападу Росії на Україну. Навесні на постамент нанесли напис "світові гроші", а до рук людських фігур пам'ятника вклали прапори України.
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От страны которая 50 лет назад кусок территории отобрала
так шо розходимось: Харків - все ще Харків
https://yak-pyshetsya.com/%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96/#part1 Таблиця словозміни
https://yak-pyshetsya.com/%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96/#part2 Приклади з літератури
Таблиця словозміни
Ге́льсінкі - іменник середнього роду(столиця Фінляндії)відмінокоднинамножинаназивнийГе́льсінкіродовийГе́льсінкідавальнийГе́льсінкізнахіднийГе́льсінкіоруднийГе́льсінкімісцевийна/у Ге́льсінкікличнийГе́льсінкі
Приклади з літератури
1.
… щоденна фінська газета. Видається в Гельсинкі, заснована 1889 р. Наклад - понад 1 млн. прим. Видавцем і … засноване 1887 р., розміщене в Гельсинкі, є акціонерним товариством фінських газет, радіо і телебачення. нами СПРА …
Словник журналіста. Терміни, мас-медіа, постаті. За заг. ред. Ю. М. Бідзілі. Ужгород, 2007
2.
… як не пишу "Хельсінкі" замість "Гельсінкі") в західній, ще окупованій Німеччиною Мадярщині поспіхом творено нову, вірну …
Порендовський В.-І. У кігтях Степлаґу. Кенґір 1949 - 1954. Львів, 2005
3.
… в Європі (МКЗЛЄ), проведеної в Гельсінкі 1993 року2. Терміни, прийняті в Постанові Ради Європи про Лісову … пан-Європейських конференцій в Страсбурзі, Гельсінкі, Лісабоні, Відні, а також ініціатив країн-членів Співтовариства в контексті …
Порівняльний аналіз лісового господарства України та пов'яханих з ним правових актів на відповідність до законодавчої бази Європейського Союзу з питань сталого управління лісами. Київ, 2010
4.
… традиційно зберігається і у словах: Гельсінкі, Гельсінгфорс, Грімм, Дідро, Дізель (хоча дизель), Лессінг, Міссісіпі, Россіні, Сідней …
Українська мова. Практикум. Навчальний посібник. Пазяк О. М., Сербенська О. А., Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. Київ, 2000
5.
… з кінцевим голосним: Сочі, Баку, Гельсінкі, Перу, Нікарагуа; 4) іншомовні чол. імена і прізвища, що закінчуються …
Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2004
6.
Та війна в Україні - уже стала перебором !
Нейтральна Фіндляндія - вступає у НАТО .
А брехливий памятник - подалі від людських очей - на склад ... А там побачимо ...