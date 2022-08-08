Подарований СРСР пам’ятник "Мир у всьому світі" демонтували в Гельсінкі. ВIДЕО

У столиці Фінляндії прибрали отриманий у подарунок від СРСР у 1989 році пам'ятник "Мир у всьому світі".

Про це повідомила фінська служба Yle, передає Цензор.НЕТ.

Демонтаж пам’ятника був напруженим через його значну вагу, але зрештою процес минув без проблем. На місці пам'ятника міська влада має намір обладнати тротуар.

Пам’ятник належить Художньому музею Гельсінкі і буде доставлений на склад у регіоні Східна Уусімаа. Через великі розміри його планують перевезти з Гельсінкі морем баржею.

Гельсінкі та Гельсінський художній музей вирішать остаточну долю монумента пізніше.

Місто отримало пам'ятник від Москви 1989 року. Для громадськості його відкрили 1990-го року. Уже тоді пам'ятник викликав багато дискусій.

Він сильно постраждав, коли троє студентів облили його смолою та обсипали пір’ям у 1991 році. Студенти хотіли донести, що подарована статуя з Радянського Союзу не підходить Гельсінкі.

Робота радянського скульптора Олега Кирюхіна зображує групу людей, які несуть над собою земну кулю.

Суспільна дискусія про доречність пам’ятника також спалахнула в останні місяці після нападу Росії на Україну. Навесні на постамент нанесли напис "світові гроші", а до рук людських фігур пам'ятника вклали прапори України.

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