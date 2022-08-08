Подаренный СССР памятник "Мир во всем мире" демонтировали в Хельсинки. ВИДЕО
В столице Финляндии был убран полученный в подарок от СССР в 1989 году памятник "Мир во всем мире".
Об этом сообщила финская служба Yle, передает Цензор.НЕТ.
Демонтаж памятника был напряженным из-за его значительного веса, но в конце концов процесс прошел без проблем. На месте памятника городские власти намерены оборудовать тротуар.
Памятник принадлежит Художественному музею Хельсинки и будет доставлен на склад в регионе Восточная Всемаа. Из-за больших размеров его планируют перевезти из Хельсинки по морю баржей.
Хельсинки и Хельсинкский художественный музей решат окончательную судьбу монумента позже.
Город получил монумент от Москвы в 1989 году. Для общественности его открыли в 1990 году. Уже тогда памятник вызвал множество дискуссий.
Он сильно пострадал, когда трое студентов облили его смолой и осыпали перьями в 1991 году. Студенты хотели донести, что подаренная статуя из Советского Союза не подходит Хельсинки.
Работа советского скульптора Олега Кирюхина изображает группу людей, несущих над собой земной шар.
Общественная дискуссия об уместности памятника также загорелась в последние месяцы после нападения России на Украину. Весной на постамент нанесли надпись "мировые деньги", а в руки человеческих фигур памятника вложили флаги Украины.
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От страны которая 50 лет назад кусок территории отобрала
так шо розходимось: Харків - все ще Харків
https://yak-pyshetsya.com/%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96/#part1 Таблиця словозміни
https://yak-pyshetsya.com/%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96/#part2 Приклади з літератури
Таблиця словозміни
Ге́льсінкі - іменник середнього роду(столиця Фінляндії)відмінокоднинамножинаназивнийГе́льсінкіродовийГе́льсінкідавальнийГе́льсінкізнахіднийГе́льсінкіоруднийГе́льсінкімісцевийна/у Ге́льсінкікличнийГе́льсінкі
Приклади з літератури
1.
… щоденна фінська газета. Видається в Гельсинкі, заснована 1889 р. Наклад - понад 1 млн. прим. Видавцем і … засноване 1887 р., розміщене в Гельсинкі, є акціонерним товариством фінських газет, радіо і телебачення. нами СПРА …
Словник журналіста. Терміни, мас-медіа, постаті. За заг. ред. Ю. М. Бідзілі. Ужгород, 2007
2.
… як не пишу "Хельсінкі" замість "Гельсінкі") в західній, ще окупованій Німеччиною Мадярщині поспіхом творено нову, вірну …
Порендовський В.-І. У кігтях Степлаґу. Кенґір 1949 - 1954. Львів, 2005
3.
… в Європі (МКЗЛЄ), проведеної в Гельсінкі 1993 року2. Терміни, прийняті в Постанові Ради Європи про Лісову … пан-Європейських конференцій в Страсбурзі, Гельсінкі, Лісабоні, Відні, а також ініціатив країн-членів Співтовариства в контексті …
Порівняльний аналіз лісового господарства України та пов'яханих з ним правових актів на відповідність до законодавчої бази Європейського Союзу з питань сталого управління лісами. Київ, 2010
4.
… традиційно зберігається і у словах: Гельсінкі, Гельсінгфорс, Грімм, Дідро, Дізель (хоча дизель), Лессінг, Міссісіпі, Россіні, Сідней …
Українська мова. Практикум. Навчальний посібник. Пазяк О. М., Сербенська О. А., Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. Київ, 2000
5.
… з кінцевим голосним: Сочі, Баку, Гельсінкі, Перу, Нікарагуа; 4) іншомовні чол. імена і прізвища, що закінчуються …
Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2004
6.
Та війна в Україні - уже стала перебором !
Нейтральна Фіндляндія - вступає у НАТО .
А брехливий памятник - подалі від людських очей - на склад ... А там побачимо ...