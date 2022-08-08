Подаренный СССР памятник "Мир во всем мире" демонтировали в Хельсинки. ВИДЕО

В столице Финляндии был убран полученный в подарок от СССР в 1989 году памятник "Мир во всем мире".

Об этом сообщила финская служба Yle, передает Цензор.НЕТ.

Демонтаж памятника был напряженным из-за его значительного веса, но в конце концов процесс прошел без проблем. На месте памятника городские власти намерены оборудовать тротуар.

Памятник принадлежит Художественному музею Хельсинки и будет доставлен на склад в регионе Восточная Всемаа. Из-за больших размеров его планируют перевезти из Хельсинки по морю баржей.

Хельсинки и Хельсинкский художественный музей решат окончательную судьбу монумента позже.

Город получил монумент от Москвы в 1989 году. Для общественности его открыли в 1990 году. Уже тогда памятник вызвал множество дискуссий.

Он сильно пострадал, когда трое студентов облили его смолой и осыпали перьями в 1991 году. Студенты хотели донести, что подаренная статуя из Советского Союза не подходит Хельсинки.

Работа советского скульптора Олега Кирюхина изображает группу людей, несущих над собой земной шар.

Общественная дискуссия об уместности памятника также загорелась в последние месяцы после нападения России на Украину. Весной на постамент нанесли надпись "мировые деньги", а в руки человеческих фигур памятника вложили флаги Украины.

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