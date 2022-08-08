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Подаренный СССР памятник "Мир во всем мире" демонтировали в Хельсинки. ВИДЕО

В столице Финляндии был убран полученный в подарок от СССР в 1989 году памятник "Мир во всем мире".

Об этом сообщила финская служба Yle, передает Цензор.НЕТ.

Демонтаж памятника был напряженным из-за его значительного веса, но в конце концов процесс прошел без проблем. На месте памятника городские власти намерены оборудовать тротуар.

Памятник принадлежит Художественному музею Хельсинки и будет доставлен на склад в регионе Восточная Всемаа. Из-за больших размеров его планируют перевезти из Хельсинки по морю баржей.

Хельсинки и Хельсинкский художественный музей решат окончательную судьбу монумента позже.

Город получил монумент от Москвы в 1989 году. Для общественности его открыли в 1990 году. Уже тогда памятник вызвал множество дискуссий.

Он сильно пострадал, когда трое студентов облили его смолой и осыпали перьями в 1991 году. Студенты хотели донести, что подаренная статуя из Советского Союза не подходит Хельсинки.

Работа советского скульптора Олега Кирюхина изображает группу людей, несущих над собой земной шар.

Общественная дискуссия об уместности памятника также загорелась в последние месяцы после нападения России на Украину. Весной на постамент нанесли надпись "мировые деньги", а в руки человеческих фигур памятника вложили флаги Украины.

Также читайте: Работы по демонтажу герба СССР со щита на монументе "Родина-мать" в Киеве начнут через полгода, - Минкульт

демонтаж (202) памятник (2242) Финляндия (981)


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Топ комментарии
+23
Переплавити на снаряди і відправити на рашку, доставку доручити ЗСУ
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08.08.2022 10:35
+21
Странно было вообще принимать подарок

От страны которая 50 лет назад кусок территории отобрала
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08.08.2022 10:39
+20
памятник откровенно врет про мир - на помойку!
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08.08.2022 10:33
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памятник откровенно врет про мир - на помойку!
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08.08.2022 10:33 Ответить
Переплавити на снаряди і відправити на рашку, доставку доручити ЗСУ
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08.08.2022 10:35 Ответить
Якщо пам"ятник - з бронзи, то багато снарядів буде Адже бронзу (або її складову - мідь) використовують для ведучих поясків снарядів нарізних гармат
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08.08.2022 15:05 Ответить
Молодці фінобандери.
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08.08.2022 10:36 Ответить
так ви с*кі протів міра??!
разбамбіть!
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08.08.2022 10:36 Ответить
Странно было вообще принимать подарок

От страны которая 50 лет назад кусок территории отобрала
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08.08.2022 10:39 Ответить
Попробуй тогда не прийми... Одни Хельсинки и остались бы...
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08.08.2022 14:55 Ответить
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08.08.2022 10:40 Ответить
розпочинати війну заради миру це як і далі по тексту. Бо якщо на вас напали, то мусите воювати і саме заради миру на ваші землі.
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08.08.2022 14:24 Ответить
як що фіни памятають "зимову війну" 1940-го то насправді "мир". і дивно що він там простояв стільки
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08.08.2022 10:49 Ответить
Українське мінкультури пів року буде знімати совковий герб із щита "Батьківщина-мати" вкраде пару млн , грн на експертизи,проектну документацію.заключення,відповідність норм і стандандартів після ,чого за пару годин герб відпилякають
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08.08.2022 11:06 Ответить
Демонтаж правильно . Чому хельсінкі - гельсінкі тоді Харків -- Гарків
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08.08.2022 11:08 Ответить
Тоді Глухів - Хлухів, Гостомель - Хостомель, а Генічеськ - Хенічеськ.
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08.08.2022 11:26 Ответить
тому, що ейч перед голосною читається, як наша "г"
так шо розходимось: Харків - все ще Харків
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08.08.2022 11:48 Ответить
Гельсінкі

https://yak-pyshetsya.com/%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96/#part1 Таблиця словозміни

https://yak-pyshetsya.com/%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96/#part2 Приклади з літератури
Таблиця словозміни

Ге́льсінкі - іменник середнього роду(столиця Фінляндії)відмінокоднинамножинаназивнийГе́льсінкіродовийГе́льсінкідавальнийГе́льсінкізнахіднийГе́льсінкіоруднийГе́льсінкімісцевийна/у Ге́льсінкікличнийГе́льсінкі

Приклади з літератури

1.

… щоденна фінська газета. Видається в Гельсинкі, заснована 1889 р. Наклад - понад 1 млн. прим. Видавцем і … засноване 1887 р., розміщене в Гельсинкі, є акціонерним товариством фінських газет, радіо і телебачення. нами СПРА …

Словник журналіста. Терміни, мас-медіа, постаті. За заг. ред. Ю. М. Бідзілі. Ужгород, 2007

2.

… як не пишу "Хельсінкі" замість "Гельсінкі") в західній, ще окупованій Німеччиною Мадярщині поспіхом творено нову, вірну …

Порендовський В.-І. У кігтях Степлаґу. Кенґір 1949 - 1954. Львів, 2005

3.

… в Європі (МКЗЛЄ), проведеної в Гельсінкі 1993 року2. Терміни, прийняті в Постанові Ради Європи про Лісову … пан-Європейських конференцій в Страсбурзі, Гельсінкі, Лісабоні, Відні, а також ініціатив країн-членів Співтовариства в контексті …

Порівняльний аналіз лісового господарства України та пов'яханих з ним правових актів на відповідність до законодавчої бази Європейського Союзу з питань сталого управління лісами. Київ, 2010

4.

… традиційно зберігається і у словах: Гельсінкі, Гельсінгфорс, Грімм, Дідро, Дізель (хоча дизель), Лессінг, Міссісіпі, Россіні, Сідней …

Українська мова. Практикум. Навчальний посібник. Пазяк О. М., Сербенська О. А., Фурдуй М. І., Шевченко Л. Ю. Київ, 2000

5.

… з кінцевим голосним: Сочі, Баку, Гельсінкі, Перу, Нікарагуа; 4) іншомовні чол. імена і прізвища, що закінчуються …

Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2004

6.
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08.08.2022 11:50 Ответить
якесь страшне огидне лайно, а не пам'ятник. втім, щось інакшого соквопітекі зліпити й не могли.
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08.08.2022 11:13 Ответить
Это иллюстрация "права русских жить в мире со всеми". Заехать в чужую страну на танке, поставить там сво "власти" и потребовать мира, т.е. временного перемирия до полной победы мирового коммунизма.
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08.08.2022 11:20 Ответить
"На місці пам'ятника міська влада має намір обладнати тротуар" -- абсолютно правильное решение! Чтобы ничто и не напоминало, что там что-то было от ссср.
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08.08.2022 11:22 Ответить
Лучше туалет.
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08.08.2022 11:22 Ответить
совковому сміттю місце там, де і совку - на смітнику.
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08.08.2022 11:28 Ответить
Знаете, мне определенно нравится эта тенденция.
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08.08.2022 11:38 Ответить
Вот так его плавненько, плавненько, и утопить нах!
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08.08.2022 11:39 Ответить
Цинічний й похабний кусок лайна від самих злих порушників мирного співіснування країн і народів. Фіни правильно відреагували.
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08.08.2022 11:56 Ответить
В прошлом году кто-то из депутатов предложил снести этот памятник, но сразу-же вылезли его защитники (кацапские шпионы), в лице руководителей культуры города Хельсинки. А теперь, после того как совковые памятники стали массово убирать в Эстонии, Латвии и Польше, то держать это говно стало уже просто неприлично и решили, что надо убрать, что-бы не позориться. В свое время, совок наставил таких памятников по всему "восточному блоку". Это были "черные метки" для местных - они должны были на них молиться, хороводы водить, демонстрации гонять, да цветы возлагать. То есть, публично демонстрировать знаки глубокого уважения, а следовательно и бесприкословного подчинения великому ссср и лично товарищу ленину. Кстати, убрать памятник решили "хитрожопо"- не из-за нападения на Украину и развязывание агрессивной войны, а из-за строительства трамвайных путей на этом месте.
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08.08.2022 13:08 Ответить
"Миротворці" - з 1990 року - добрий десяток війн продукувала та вела Москва
Та війна в Україні - уже стала перебором !
Нейтральна Фіндляндія - вступає у НАТО .
А брехливий памятник - подалі від людських очей - на склад ... А там побачимо ...
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08.08.2022 13:16 Ответить
Ось і слава Богу.
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08.08.2022 18:00 Ответить
 
 