Бійці першої інтернаціональної роти спецпризначення ведуть бої за село Григорівка на Донеччині. ВIДЕО

Бійці першої інтернаціональної роти спецпризначення опублікували відео про бої за село Григорівка на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ролику, що опублікований в соцмережах, зафіксовані фрагменти бойових дій, успішних атак та інші епізоди бойових буднів.

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