Бійці першої інтернаціональної роти спецпризначення ведуть бої за село Григорівка на Донеччині. ВIДЕО
Бійці першої інтернаціональної роти спецпризначення опублікували відео про бої за село Григорівка на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ролику, що опублікований в соцмережах, зафіксовані фрагменти бойових дій, успішних атак та інші епізоди бойових буднів.
Топ коментарі
+18 Валентин Коваль
показати весь коментар09.08.2022 15:16 Посилання
+14 Anatoliy Buchenko #516254
показати весь коментар09.08.2022 15:24 Посилання
+8 Garry Dron #477536
показати весь коментар09.08.2022 15:51 Посилання
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Є ще Григорівка 3км на захід від Білогорівки (тієї самої ). На відео видно досить велику річку - схоже на Сів.Донець.
разумеется, это Северское направление восточнее Серебрянки
Смерть паРащській імперії
Thank YOU!!!
Смерть москалям!