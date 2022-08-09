УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9746 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
13 678 10

Бійці першої інтернаціональної роти спецпризначення ведуть бої за село Григорівка на Донеччині. ВIДЕО

Бійці першої інтернаціональної роти спецпризначення опублікували відео про бої за село Григорівка на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ролику, що опублікований в соцмережах, зафіксовані фрагменти бойових дій, успішних атак та інші епізоди бойових буднів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чеські добровольці ЗСУ ведуть бій з окупантами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17749) знищення (7488) Донецька область (8754) добровольці (933)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Рота молодці -- бодрячком
показати весь коментар
09.08.2022 15:16
+14
Дякуємо.
показати весь коментар
09.08.2022 15:24
+8
Слава Богу за патріотів України і патріотів здорового глузду.
Смерть паРащській імперії
показати весь коментар
09.08.2022 15:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рота молодці -- бодрячком
показати весь коментар
09.08.2022 15:16 Відповісти
Дякуємо.
показати весь коментар
09.08.2022 15:24 Відповісти
Гей, журналісти! Ви нічого не сплутали? Село Григорівка на Донеччині це 3 км. На північний захід від Селідового. 44 км від Пісків. Це в тилу! Чи відбувся прорив про яких не говорять?
показати весь коментар
09.08.2022 15:29 Відповісти
Сплюньте
Є ще Григорівка 3км на захід від Білогорівки (тієї самої ). На відео видно досить велику річку - схоже на Сів.Донець.
показати весь коментар
09.08.2022 15:45 Відповісти
Значит это уже третья . Ту что я нашёл , севернее Часов -Яра и западнее Бахмута , тоже не вписывается .
показати весь коментар
09.08.2022 15:52 Відповісти
прежде чем писать что-то, надо подумать
разумеется, это Северское направление восточнее Серебрянки
показати весь коментар
09.08.2022 18:52 Відповісти
Слава Богу за патріотів України і патріотів здорового глузду.
Смерть паРащській імперії
показати весь коментар
09.08.2022 15:51 Відповісти
LIKE INTERNATIONAL!!!
Thank YOU!!!
показати весь коментар
09.08.2022 16:27 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
Смерть москалям!
показати весь коментар
09.08.2022 19:12 Відповісти
Тримайтесь хлопці!
показати весь коментар
09.08.2022 19:48 Відповісти
 
 