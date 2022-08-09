Сьогодні свій день народження мав святкувати Герой України Микола Ніконов, який загинув у бою за Маріуполь. ВIДЕО
Сьогодні свій день народження мав святкувати офіцер спецназу Микола Ніконов, Герой України, який загинув у бою за Маріуполь.
Про це нагадав захисник Півдня, народний депутат "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.
"На цій війні багато хто втрачає близьких друзів. І я також.
Сьогодні свій день народження мав святкувати Микола Ніконов. Але Миколі назавжди 36. Він загинув в Маріуполі у березні. Удостоєний звання Герой України (посмертно).
Наші дороги багато разів перетиналися за життя. Ти був справжнім воїном і гарною людиною. Спецназ пишається тобою!
Всі пам’ятатимуть тебе таким щирим, як на цьому відео.
P.S. Це відео Микола надіслав мені перед початком війни. В Очакові я побував, але, на жаль, з Миколою ми вже не зустрілись. Вічна пам’ять герою. Помстимося за кожного!" - розповів Костенко.
Більш детально про Героя України читайте в статі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "До дня народження Миколи Ніконова - одного з найкращих офіцерів спецназу ЗСУ".
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Герою Слава !
у цей день народження Героя ми повертаємось !
Удар по Криму означає що ми повертаємось....
і у Марік повернемось, знову, ось так !!!!!
всю кацапську наволоч знищено повністю
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Vi4na i svitla Pam'yat' !