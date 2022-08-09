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Новини Відео Війна
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Сьогодні свій день народження мав святкувати Герой України Микола Ніконов, який загинув у бою за Маріуполь. ВIДЕО

Сьогодні свій день народження мав святкувати офіцер спецназу Микола Ніконов, Герой України, який загинув у бою за Маріуполь.

Про це нагадав захисник Півдня, народний депутат "Голосу" Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ.

"На цій війні багато хто втрачає близьких друзів. І я також.

Сьогодні свій день народження мав святкувати Микола Ніконов. Але Миколі назавжди 36. Він загинув в Маріуполі у березні. Удостоєний звання Герой України (посмертно).

Наші дороги багато разів перетиналися за життя. Ти був справжнім воїном і гарною людиною. Спецназ пишається тобою!

Всі пам’ятатимуть тебе таким щирим, як на цьому відео.

P.S. Це відео Микола надіслав мені перед початком війни. В Очакові я побував, але, на жаль, з Миколою ми вже не зустрілись. Вічна пам’ять герою. Помстимося за кожного!" - розповів Костенко.

Більш детально про Героя України читайте в статі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "До дня народження Миколи Ніконова - одного з найкращих офіцерів спецназу ЗСУ".

Автор: 

Герой України (322) пам’ять (1190) герой (200) Костенко Роман (208)


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Топ коментарі
+22
R.I.P. Воїну !

Герою Слава !

у цей день народження Героя ми повертаємось !
Удар по Криму означає що ми повертаємось....

і у Марік повернемось, знову, ось так !!!!!

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09.08.2022 19:51
+21
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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09.08.2022 19:39
+20
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09.08.2022 19:41
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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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09.08.2022 19:39 Відповісти
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09.08.2022 19:41 Відповісти
R.I.P. Воїну !

Герою Слава !

у цей день народження Героя ми повертаємось !
Удар по Криму означає що ми повертаємось....

і у Марік повернемось, знову, ось так !!!!!

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09.08.2022 19:51 Відповісти
та ні все буде набагато епічніше
всю кацапську наволоч знищено повністю
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09.08.2022 22:58 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!!!
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09.08.2022 19:54 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.08.2022 20:05 Відповісти
Z Dnem Narodzhennya,Geroyu !
Vi4na i svitla Pam'yat' !
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09.08.2022 20:26 Відповісти
Крутой парень! Очень жаль!
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09.08.2022 21:11 Відповісти
Герою Слава! Дякуємо за захист! R.I.P.💙💛
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09.08.2022 21:22 Відповісти
Нiзкий уклiн.Героi не вмирають.
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09.08.2022 21:43 Відповісти
Герої не вмирають!
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09.08.2022 22:30 Відповісти
ВІЧНА ПАМ"ЯТЬ
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09.08.2022 22:56 Відповісти
Вічна пам'ять!
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09.09.2022 12:05 Відповісти
 
 