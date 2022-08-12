У Чернівцях демонтували пам’ятник червоноармійцю. ВIДЕО

Місцева влада демонтувала пам’ятник червоноармійцю на Соборній площі в центрі Чернівців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Чернівецька міська рада у Telegram

"Довше "возилися" з документами. Всього за годину зняли пам‘ятник червоноармійцю з постаменту на Соборній площі. У жодному разі нищити його не будемо. Натомість перемістимо туди, де йому місце", - ідеться в повідомленні.

Як зазначили у міськраді, знесенню передували публічні консультації, тож була врахована думка кожного, хто готовий був нею ділитися.

"Тоді абсолютна більшість просила забрати пам‘ятник – це ми і зробили! Також частина просила створити умовний "парк тоталітаризму" чи "парк нацизму" та перемістити солдата туди. Наше ДУА працює над ним з Мінкультом.

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Зазначається, що ідеї з реконструкції звільненого простору реалізовуватимуть вже після перемоги.