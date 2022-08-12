У Чернівцях демонтували пам’ятник червоноармійцю. ВIДЕО
Місцева влада демонтувала пам’ятник червоноармійцю на Соборній площі в центрі Чернівців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Чернівецька міська рада у Telegram
"Довше "возилися" з документами. Всього за годину зняли пам‘ятник червоноармійцю з постаменту на Соборній площі. У жодному разі нищити його не будемо. Натомість перемістимо туди, де йому місце", - ідеться в повідомленні.
Як зазначили у міськраді, знесенню передували публічні консультації, тож була врахована думка кожного, хто готовий був нею ділитися.
"Тоді абсолютна більшість просила забрати пам‘ятник – це ми і зробили! Також частина просила створити умовний "парк тоталітаризму" чи "парк нацизму" та перемістити солдата туди. Наше ДУА працює над ним з Мінкультом.
Зазначається, що ідеї з реконструкції звільненого простору реалізовуватимуть вже після перемоги.
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ще на початку 90-х рокiв прибрали цю срань-я вже забула,що
вони у нас iснували. I це у нас пiвнiчно-схiдний регiон...😏
Конституція гарантує свободу віросповідання
А яку ж відмазку придумати🤔🤔
О, - придумав, скажемо, шо - тіпо музєй таталітарізма!!
ДБЛЫ БЛД!!!!!!!!!!
овочеві коментарі
Не треба нам стільки "парків тоталітаризму/нацизму", достатньо створити потім один у Києві, а туди звезти цей мотлох з усієї України. На Західній Україні в перші роки Незалежності майже всі ці пам'ятники демонтували і утилізували. Більшість громадян не жалкує за ними.
область останньою втратить целку на обстріл
https://molbuk.ua/news/264825-u-chernivciakh-znesly-dovgorukogo-soldata-naukovec-pro-te-chomu-ce-potribno-bulo-zrobyty.html У Чернівцях знесли «довгорукого солдата»
https://molbuk.ua/news/264821-u-chernivciakh-demontuvaly-shche-odyn-radianskyi-pamiatnyk-video.html У Чернівцях демонтували ще один радянський пам'ятник
Прежние названия восстановить /улиц городов и ************/
Построенные оставить названия
А самим строить и создовать свою украинскую культуру и память