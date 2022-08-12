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В Черновцах демонтировали памятник красноармейцу. ВИДЕО

Местные власти демонтировали памятник красноармейцу на Соборной площади в центре Черновцов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Черновицкий городской совет в Telegram.

"Дальнее "возились" с документами. Всего через час сняли памятник красноармейцу с постамента на Соборной площади. Ни в коем случае уничтожать его не будем. Зато переместим туда, где ему место", - говорится в сообщении.

Как отметили в горсовете, сносу предшествовали публичные консультации, поэтому было учтено мнение каждого, кто готов был им делиться.

"Тогда абсолютное большинство просило забрать памятник – это мы и сделали! Также часть просила создать условный "парк тоталитаризма" или "парк нацизма" и переместить солдата туда. Наше ГУА работает над ним с Минкультом".

Читайте: Герб СССР на щите монумента "Родина-мать" заменят в 2023 году, - министр культуры Ткаченко

Отмечается, что идеи реконструкции освобожденного пространства будут реализовывать уже после победы.

памятник (2242) Черновцы (677) декоммунизация (756)


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Топ комментарии
+41
Наша рашафобія все ще недостатня!
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12.08.2022 13:16 Ответить
+26
Почему это чучело до сих пор там стояло?
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12.08.2022 13:20 Ответить
+20
а саме головне - НЕ ЗНИЩУВАТИ, шоб потім можна було бистрячком поставити на місце, як було на окупованих територіях.
А яку ж відмазку придумати🤔🤔
О, - придумав, скажемо, шо - тіпо музєй таталітарізма!!

ДБЛЫ БЛД!!!!!!!!!!
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12.08.2022 13:29 Ответить
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Наша рашафобія все ще недостатня!
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12.08.2022 13:16 Ответить
С памятниками проще ..... , а С КОРРУПЦИЕЙ СЛАБО ПОБОРОТЬСЯ !!??
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12.08.2022 13:26 Ответить
притянула ж.пу к носу, ватное чучело
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12.08.2022 13:32 Ответить
Чим одне заважає іншому?
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12.08.2022 14:07 Ответить
С памятниками проще ... , а С КОРРУПЦИЕЙ СЛАБО ПОБОРОТЬСЯ ??? !!!
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12.08.2022 15:52 Ответить
бот, в спам
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12.08.2022 17:00 Ответить
Ви у себе на расії вже побороли корупцію? Нє? То ціхо сидіть, цьоцю, вдома і варіть зупу.
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12.08.2022 19:41 Ответить
Ну, Бопіднява уже питали - він порадив сходити в храм.
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14.08.2022 13:25 Ответить
Оце тобi захiдна частина Украiни... У нас в мiстi Суми
ще на початку 90-х рокiв прибрали цю срань-я вже забула,що
вони у нас iснували. I це у нас пiвнiчно-схiдний регiон...😏
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13.08.2022 10:15 Ответить
Почему это чучело до сих пор там стояло?
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12.08.2022 13:20 Ответить
Всего лишь 30 лет понадобилось для того, чтобы убрать монумент советским оккупантам в западно-украинском городе, освобожденном от оккупации ещё в прошлом веке, в 1991 году...
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14.08.2022 01:25 Ответить
Наконец то.только почему в Святогорске на горе за монастырем досих пор стоит памятник совкому вождю ?????
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12.08.2022 13:21 Ответить
то ідол, на нього манахі молюцца.
Конституція гарантує свободу віросповідання
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12.08.2022 18:16 Ответить
Не прошло и 10 лет..
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12.08.2022 13:21 Ответить
Пам'ятник "переможцям" утилізували в машину з рекламою копанiї переможених.
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12.08.2022 13:24 Ответить
так тонко підмічено
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12.08.2022 16:46 Ответить
а саме головне - НЕ ЗНИЩУВАТИ, шоб потім можна було бистрячком поставити на місце, як було на окупованих територіях.
А яку ж відмазку придумати🤔🤔
О, - придумав, скажемо, шо - тіпо музєй таталітарізма!!

ДБЛЫ БЛД!!!!!!!!!!
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12.08.2022 13:29 Ответить
одним пам"ятником совєцькой окупації менше
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12.08.2022 13:29 Ответить
По своєму місту дивлюся - всі чинуші натягнули фліски оливкового кольору і бадьоро перед камерами звітують про повалення пам"ятників і перейменування вулиць. І вже ні в кого не виникає до цих чинуш питань про неадекватні премії працівникам мерії, про незаконні забудови, про невідомо на які гроші придбані котеджі й т.д. Вони ж молодці, он як стараються. Овочева країна.
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12.08.2022 13:30 Ответить
реве та стогне...
овочеві коментарі
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12.08.2022 13:33 Ответить
усюди тре зностит тих камяних довбойобів
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12.08.2022 13:41 Ответить
цей металевий
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12.08.2022 13:51 Ответить
переплавити на снаряди або щось їнше від "красной заразы"
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12.08.2022 14:00 Ответить
Там вже місцева колаборатня в міській раді верещить що обов'язково на зберігання потрібно цей непотріб поставити! Нічого в цій країні не зміниться поки любителів росії мосово не почнуть вішати прямо на місці!
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12.08.2022 13:59 Ответить
починай
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12.08.2022 14:13 Ответить
Красноармейцы убивали лучших представителей Украины. И им еще памятники ставят?
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12.08.2022 14:14 Ответить
Удивительно , что ценры "бендерщины" позже всех начали демонтаж памятники советской диспотии..Зато на всех каналах украинского ТВ они везде первые псевдопатриоты!!.. Козлы двуличные!!
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12.08.2022 14:16 Ответить
тупое чучело, Буковина никакого отношения к "бендерщине" не имеет. похоже, ты обычный швайнехунд-провокатор, который об Украине ничего не знает
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12.08.2022 15:09 Ответить
Ляпу,ляпу.
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12.08.2022 15:17 Ответить
Не підскакуй так, набутилочнік. Бо пляшка трісне прямо в дупі.
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12.08.2022 19:36 Ответить
По своєму місту дивлюся - всі чинуші натягнули фліски оливкового кольору і бадьоро перед камерами звітують про повалення пам"ятників і перейменування вулиць. І вже ні в кого не виникає до цих чинуш питань про неадекватні премії працівникам мерії, про незаконні забудови, про невідомо на які гроші придбані котеджі й т.д. Вони ж молодці, он як стараються. Овочева країна.
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12.08.2022 14:48 Ответить
о, да ты бот. один камент везде тулишь
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12.08.2022 15:10 Ответить
По-перше, ми з вами свиней разом не пасли. По-друге, де ж я ще натулив таких "каментів"?
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12.08.2022 19:09 Ответить
лол. в темі про пам'ятники той самий камент, брехло)
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12.08.2022 19:40 Ответить
Ну що вдієш, той камент великі патріоти позначили як спам, аби його не бачили інші великі патріоти) Але якщо хочете, аби я був ботом, хай буде так. Все для вас)
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13.08.2022 11:43 Ответить
Звалить ще Катьку-катівницю в Одесі.
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12.08.2022 15:03 Ответить
О шо у нас пишуть. https://dumskaya.net/news/katka-mnenie-167693/
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12.08.2022 15:37 Ответить
Ще би у Путилі Чернівецької області демонтували б асвабадітєля нашєй родіни.
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12.08.2022 15:09 Ответить
місце тихе... вечери шепчуть... драбина і кувалда творять чудеса.... роги відбить асвабадітелю, влада роботу докінчить сама....
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12.08.2022 15:23 Ответить
трактора ж в Путивлі нівкого немає,й петлі з стального троса...
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12.08.2022 16:09 Ответить
Путила не Путивль. У Путилі РПЦ кермує досі.
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12.08.2022 21:45 Ответить
вони що тоді що зараз асвабаждалі людей одразу від всього. а те, що вони з гітлеровцями типу воювали, так вони їм спочатку допомогали а потім просто не поділили сфери впливу.
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12.08.2022 15:21 Ответить
Також частина просила створити умовний "парк тоталітаризму" чи "парк нацизму" та перемістити солдата туди Джерело:

Не треба нам стільки "парків тоталітаризму/нацизму", достатньо створити потім один у Києві, а туди звезти цей мотлох з усієї України. На Західній Україні в перші роки Незалежності майже всі ці пам'ятники демонтували і утилізували. Більшість громадян не жалкує за ними.
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12.08.2022 16:38 Ответить
Все правильно делают.Всюду где стоят эти памятники-это маяки для рашистов.Рашист не будет разбиратся были ли в КА украинцы или нет.Для них это все память про русских дидов и помеченная территрория,которую нужно "освобождать".
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12.08.2022 18:33 Ответить
Все советские памятники с символикой тоталитаризма являются абсолютно незаконными сооружениями и подлежат обязательному сносу согласно закону Украины о запрете пропаганды тоталитарных идеологий.
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14.08.2022 01:30 Ответить
ну все тепер, чекайте калібр от внучат-орченят,
область останньою втратить целку на обстріл
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12.08.2022 19:47 Ответить
Вообще-то за один день демонтировали два памятника, один на Соборной площади, второй - в парке Шевченко.
https://molbuk.ua/news/264825-u-chernivciakh-znesly-dovgorukogo-soldata-naukovec-pro-te-chomu-ce-potribno-bulo-zrobyty.html У Чернівцях знесли «довгорукого солдата»
https://molbuk.ua/news/264821-u-chernivciakh-demontuvaly-shche-odyn-radianskyi-pamiatnyk-video.html У Чернівцях демонтували ще один радянський пам'ятник
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12.08.2022 22:43 Ответить
то оккупантам пам'ятник. Якщо не знищити, то повернуть назад
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13.08.2022 12:04 Ответить
Дамбазюр зараз понаїхало - страшне, ніби зайшла легендарна "п'ята колона". Дідько їх знає, скільки серед них "просто ждунів", а скільки - коригувальників. Підозрюю, що дохолєри.
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14.08.2022 03:34 Ответить
Жодних винятків щодо збереження чужої , совєтської , рашистської атрибутики орків-окупантів бути не може . Абсолютно всі пам'ятники , пам'ятні знаки , назви населених пунктів , вулиць , площ і т.д. мають бути перейменовані ! Ворожих пам'яток нам не треба ! І не треба нам вішати "лапшу на вуха" про спільну з історію з РАШИСТАМИ-ОКУПАНТАМИ ! ! !
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14.08.2022 13:13 Ответить
Все вірно потрібно демонтувати старий радянський пам'ятник, а на його місце https://granite-memory.in.ua купити пам'ятник , який не буде популяризувати радянщину!
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14.08.2022 14:36 Ответить
Надо помнить какие мы были /а то все может повториться /
Прежние названия восстановить /улиц городов и ************/
Построенные оставить названия
А самим строить и создовать свою украинскую культуру и память
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15.08.2022 07:50 Ответить
 
 