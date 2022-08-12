В Черновцах демонтировали памятник красноармейцу. ВИДЕО
Местные власти демонтировали памятник красноармейцу на Соборной площади в центре Черновцов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Черновицкий городской совет в Telegram.
"Дальнее "возились" с документами. Всего через час сняли памятник красноармейцу с постамента на Соборной площади. Ни в коем случае уничтожать его не будем. Зато переместим туда, где ему место", - говорится в сообщении.
Как отметили в горсовете, сносу предшествовали публичные консультации, поэтому было учтено мнение каждого, кто готов был им делиться.
"Тогда абсолютное большинство просило забрать памятник – это мы и сделали! Также часть просила создать условный "парк тоталитаризма" или "парк нацизма" и переместить солдата туда. Наше ГУА работает над ним с Минкультом".
Отмечается, что идеи реконструкции освобожденного пространства будут реализовывать уже после победы.
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ще на початку 90-х рокiв прибрали цю срань-я вже забула,що
вони у нас iснували. I це у нас пiвнiчно-схiдний регiон...😏
Конституція гарантує свободу віросповідання
А яку ж відмазку придумати🤔🤔
О, - придумав, скажемо, шо - тіпо музєй таталітарізма!!
ДБЛЫ БЛД!!!!!!!!!!
овочеві коментарі
Не треба нам стільки "парків тоталітаризму/нацизму", достатньо створити потім один у Києві, а туди звезти цей мотлох з усієї України. На Західній Україні в перші роки Незалежності майже всі ці пам'ятники демонтували і утилізували. Більшість громадян не жалкує за ними.
область останньою втратить целку на обстріл
https://molbuk.ua/news/264825-u-chernivciakh-znesly-dovgorukogo-soldata-naukovec-pro-te-chomu-ce-potribno-bulo-zrobyty.html У Чернівцях знесли «довгорукого солдата»
https://molbuk.ua/news/264821-u-chernivciakh-demontuvaly-shche-odyn-radianskyi-pamiatnyk-video.html У Чернівцях демонтували ще один радянський пам'ятник
Прежние названия восстановить /улиц городов и ************/
Построенные оставить названия
А самим строить и создовать свою украинскую культуру и память