В Черновцах демонтировали памятник красноармейцу. ВИДЕО

Местные власти демонтировали памятник красноармейцу на Соборной площади в центре Черновцов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Черновицкий городской совет в Telegram.

"Дальнее "возились" с документами. Всего через час сняли памятник красноармейцу с постамента на Соборной площади. Ни в коем случае уничтожать его не будем. Зато переместим туда, где ему место", - говорится в сообщении.

Как отметили в горсовете, сносу предшествовали публичные консультации, поэтому было учтено мнение каждого, кто готов был им делиться.

"Тогда абсолютное большинство просило забрать памятник – это мы и сделали! Также часть просила создать условный "парк тоталитаризма" или "парк нацизма" и переместить солдата туда. Наше ГУА работает над ним с Минкультом".

Читайте: Герб СССР на щите монумента "Родина-мать" заменят в 2023 году, - министр культуры Ткаченко

Отмечается, что идеи реконструкции освобожденного пространства будут реализовывать уже после победы.