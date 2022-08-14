Папа Римський Франциск попросив особливого милосердя для українського народу. ВIДЕО
Папа Римський Франциск у контексті двадцятиріччя ввірення світу Божому милосердю, яке довершив Іван Павло ІІ, побажав Божих милосердя та милості для народу України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, у неділю понтифік, вітаючи прочан, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, звернув увагу на українські прапори і згадав про паломників, які зібралися в санктуарії Божого Милосердя в Лаґевниках біля Кракова.
"Окрема думка лине до численних прочан, які сьогодні зібралися в санктуарії Божого Милосердя в Кракові, де двадцять років тому святий Іван Павло ІІ звершив акт ввірення світу Божому милосердю. Сьогодні більше, як будь-коли, бачимо сенс цього жесту, який хочемо поновити в молитві та в життєвому свідченні. Милосердя – це дорога спасіння для кожного з нас і для всього світу. І просімо в Господа особливого милосердя, милосердя та милості для багатостраждального українського народу", - сказав Франциск.
Він також привернув увагу до гуманітарної кризи в Сомалі та сусідніх країнах, де населення опинилось у смертельній небезпеці через посуху.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гвалт!
Порушено лівацький ліберастизм!
Чи пригода з Путінесті проститушинал все ж таки чомусь навчила?
вимагає помиритись Україні з агресором який на неї напав.
Папа Римський Франциск у контексті двадцятиріччя ввірення світу Божому милосердю, яке довершив Іван Павло ІІ, побажав Божих милосердя та милості для народу України.
це не суперечить:
Українці і кацапи це братські народи
і
помиритись Україні з агресором який на неї напав.
"релігійна "свідомість" вона ...цікава.
тобто якщо українці здадуться і "підставлять горло" вовку- москалеві-то це буде..цілковито в дусі Біблії.
і москальїх помилує..Правда,не всіх
Антихрист буде рєчь толкать про братські народи і як треба дружити з мацквою.
А дурні людішки думають, що Бог почує кожного.
он может даже очєнь прігодіцца
кому ,как нє єму прідьоцца
другана вову отпєвать..
В результаті Україна попала в катастрофічну кабалу до московитів, а Польша, через деякий час, втратила державність. Що і зараз аукається. Бо тепер москальскі орки являються загрозою для всього цивілізованого світу.