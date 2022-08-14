Папа Римський Франциск попросив особливого милосердя для українського народу. ВIДЕО

Папа Римський Франциск у контексті двадцятиріччя ввірення світу Божому милосердю, яке довершив Іван Павло ІІ, побажав Божих милосердя та милості для народу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, у неділю понтифік, вітаючи прочан, які зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, звернув увагу на українські прапори і згадав про паломників, які зібралися в санктуарії Божого Милосердя в Лаґевниках біля Кракова.

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"Окрема думка лине до численних прочан, які сьогодні зібралися в санктуарії Божого Милосердя в Кракові, де двадцять років тому святий Іван Павло ІІ звершив акт ввірення світу Божому милосердю. Сьогодні більше, як будь-коли, бачимо сенс цього жесту, який хочемо поновити в молитві та в життєвому свідченні. Милосердя – це дорога спасіння для кожного з нас і для всього світу. І просімо в Господа особливого милосердя, милосердя та милості для багатостраждального українського народу", - сказав Франциск.

Він також привернув увагу до гуманітарної кризи в Сомалі та сусідніх країнах, де населення опинилось у смертельній небезпеці через посуху.