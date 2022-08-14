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Папа Римский Франциск попросил особого милосердия для украинского народа. ВИДЕО

Папа Римский Франциск в контексте двадцатилетия вверения мира Божьему милосердию, которое завершил Иоанн Павел II, пожелал Божьих милосердия и милости для народа Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, в воскресенье понтифик, поздравляя паломников, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане, обратил внимание на украинские флаги и вспомнил о паломниках, собравшихся в санктуарии Божьего Милосердия в Лагевниках возле Кракова.

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"Отдельная мысль стремится к многочисленным паломникам, сегодня собравшимся в санктуарии Божьего Милосердия в Кракове, где двадцать лет назад святой Иоанн Павел II совершил акт вверения мира Божьему милосердию. Сегодня больше, чем когда-либо, видим смысл этого жеста, который хотим восстановить в молитве и в жизненном свидетельстве. Милосердие – это путь спасения для каждого из нас и для всего мира. И просим у Господа особого милосердия, милосердия и милости для многострадального украинского народа", - сказал Франциск.

Он также обратил внимание на гуманитарный кризис в Сомали и соседних странах, где население оказалось в смертельной опасности из-за засухи.

Автор: 

Папа Римский (454) Франциск (181)


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Топ комментарии
+15
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14.08.2022 21:20 Ответить
+10
Ще ноги ***** вимий... Дістав вже.
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14.08.2022 21:20 Ответить
+9
З чого це він прозрів, він як вважав що Українці і кацапи це братські народи, так і далі вважає і
вимагає помиритись Україні з агресором який на неї напав.
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14.08.2022 21:25 Ответить
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ну всё, теперь я спокоен
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14.08.2022 21:16 Ответить
а у кого он просил милосердия ?
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14.08.2022 21:17 Ответить
ото й питання..бо Бог йому не відповість
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14.08.2022 21:19 Ответить
Милосердие и милости просят для грешников убогих больных нищих преступников а для нас надо было просить чтобы УКРАИНЕ ДАНА Была ПОБЕДА В ВОЙНЕ СИЛА ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ вера в Богу и Надежда на скорый мир на условиях для Украины и вразумления врага на прекращение войны и Кара для Путина....
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14.08.2022 23:00 Ответить
Мо у кацапів. Потєшний папка.
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14.08.2022 21:29 Ответить
У *****, за мільярди заховані у Ватикані!
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14.08.2022 21:50 Ответить
Замість нести до церкві та костьолу грошики, тра регулярно бажати патріярхам та папам з їх єпископами та попами "Божих милосердя та милості".
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14.08.2022 21:18 Ответить
Ще ноги ***** вимий... Дістав вже.
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14.08.2022 21:20 Ответить
А де паралельне прохання милосердя для російського народу?

Гвалт!
Порушено лівацький ліберастизм!
Чи пригода з Путінесті проститушинал все ж таки чомусь навчила?
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14.08.2022 21:20 Ответить
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14.08.2022 21:20 Ответить
ти ж на Великдень порівняв агресора і жертву , що прозрів святоша ?
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14.08.2022 21:21 Ответить
З чого це він прозрів, він як вважав що Українці і кацапи це братські народи, так і далі вважає і
вимагає помиритись Україні з агресором який на неї напав.
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14.08.2022 21:25 Ответить
читайте:

Папа Римський Франциск у контексті двадцятиріччя ввірення світу Божому милосердю, яке довершив Іван Павло ІІ, побажав Божих милосердя та милості для народу України.



це не суперечить:

Українці і кацапи це братські народи
і
помиритись Україні з агресором який на неї напав.

"релігійна "свідомість" вона ...цікава.

тобто якщо українці здадуться і "підставлять горло" вовку- москалеві-то це буде..цілковито в дусі Біблії.

і москальїх помилує..Правда,не всіх
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14.08.2022 21:32 Ответить
цей аргентинський соціаліст соціалістом і помре(
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14.08.2022 21:33 Ответить
ТИХО.
Антихрист буде рєчь толкать про братські народи і як треба дружити з мацквою.
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14.08.2022 21:23 Ответить
спасибо..но лучше дайте оружие
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14.08.2022 21:25 Ответить
Ну всё, дела пойдут в гору!
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14.08.2022 21:27 Ответить
Да не уж то не можно понять, что если и существует Господь Бог в этом мире , то эму нет дела до наших войн, хоть мы тут друг друга до последнего перестреляем, а потом сожрем ?!
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14.08.2022 21:27 Ответить
Ну зря. Єто как іграть в стратєгію, занятно, інтєрєсно. Есть дело.
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14.08.2022 21:32 Ответить
Бог такою дрібнотою не займається. Творіння зірок, джети, висмоктування речовини дірами -- оце його "калібр". Не говорячи вже про прискорене розширення Всесвіту.

А дурні людішки думають, що Бог почує кожного.
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14.08.2022 22:17 Ответить
В де азабоченость
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14.08.2022 21:27 Ответить
з таким пастирем не попадешь в Царство Господа..
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14.08.2022 21:29 Ответить
іди накуй, підор.
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14.08.2022 21:31 Ответить
Ох вже ці гандляри повітрям а відкрити архіви Ватикану, слабо, там багато цікавого.
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14.08.2022 21:37 Ответить
не посилайтє накуй Папу

он может даже очєнь прігодіцца

кому ,как нє єму прідьоцца

другана вову отпєвать..
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14.08.2022 21:37 Ответить
Па-па-па пашел нафуй
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14.08.2022 21:40 Ответить
он там уєе был в Новоагарево ,***** спинку мыл и снимал вроки.
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14.08.2022 23:35 Ответить
Бісить, демон
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14.08.2022 21:52 Ответить
Па-па нам непотрібно милосердя нам потрибна можливість нищити русн
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14.08.2022 21:52 Ответить
Хай краще вимолить у Бога камінюку метрів десять, щоб на Чмоскву з неба впала і болячку х*йлу, щоб воно у корчах здохло...
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14.08.2022 21:57 Ответить
Моцно.
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14.08.2022 22:20 Ответить
Дякую, Папа, вспомни, что Бог в молодости был злой, ревностный и требующий абсурдных жертв, и нашли на рашистов 7 бедствий, сокруши их геноцидную волю своею десницею)
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14.08.2022 22:38 Ответить
То є ще не особливе?
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14.08.2022 22:45 Ответить
Шось папа лавірує, певно ***** з траншем запізДнився.
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14.08.2022 23:33 Ответить
Папі Римському, від лиця Католицької церкви, треба вибачитись перед українцями за те що Католицька церква заганяла українців в католицизм декілька століть назад.

В результаті Україна попала в катастрофічну кабалу до московитів, а Польша, через деякий час, втратила державність. Що і зараз аукається. Бо тепер москальскі орки являються загрозою для всього цивілізованого світу.
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15.08.2022 00:16 Ответить
Чего только не сделаешь чтобы не отдавать кремлевское бабло из банка Ватикана
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15.08.2022 00:47 Ответить
В що далі?
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15.08.2022 01:24 Ответить
скажи краще чітко і зрозуміло хто всесвітнє ЗЛО
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15.08.2022 03:38 Ответить
Стара портова шльондра, тьфу блін.
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15.08.2022 07:13 Ответить
..его Святейшество обязан на треть денег 3 Райха купить вооружение для ВСУ,только это приведет к уничтожению оккупанта,следоаательно и миру.
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15.08.2022 07:45 Ответить
Такого Папи, як Кароль Войтила вже, мабуть, ніколи не буде...
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15.08.2022 09:42 Ответить
Папу схопило за фаберже кремлівське кгб.......значить нарило на дідо компромат....це ж так....оманськийкнур бєня ?
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24.08.2022 08:52 Ответить
 
 