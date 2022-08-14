Папа Римский Франциск попросил особого милосердия для украинского народа. ВИДЕО
Папа Римский Франциск в контексте двадцатилетия вверения мира Божьему милосердию, которое завершил Иоанн Павел II, пожелал Божьих милосердия и милости для народа Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отмечается, в воскресенье понтифик, поздравляя паломников, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане, обратил внимание на украинские флаги и вспомнил о паломниках, собравшихся в санктуарии Божьего Милосердия в Лагевниках возле Кракова.
"Отдельная мысль стремится к многочисленным паломникам, сегодня собравшимся в санктуарии Божьего Милосердия в Кракове, где двадцать лет назад святой Иоанн Павел II совершил акт вверения мира Божьему милосердию. Сегодня больше, чем когда-либо, видим смысл этого жеста, который хотим восстановить в молитве и в жизненном свидетельстве. Милосердие – это путь спасения для каждого из нас и для всего мира. И просим у Господа особого милосердия, милосердия и милости для многострадального украинского народа", - сказал Франциск.
Он также обратил внимание на гуманитарный кризис в Сомали и соседних странах, где население оказалось в смертельной опасности из-за засухи.
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Гвалт!
Порушено лівацький ліберастизм!
Чи пригода з Путінесті проститушинал все ж таки чомусь навчила?
вимагає помиритись Україні з агресором який на неї напав.
Папа Римський Франциск у контексті двадцятиріччя ввірення світу Божому милосердю, яке довершив Іван Павло ІІ, побажав Божих милосердя та милості для народу України.
це не суперечить:
Українці і кацапи це братські народи
і
помиритись Україні з агресором який на неї напав.
"релігійна "свідомість" вона ...цікава.
тобто якщо українці здадуться і "підставлять горло" вовку- москалеві-то це буде..цілковито в дусі Біблії.
і москальїх помилує..Правда,не всіх
Антихрист буде рєчь толкать про братські народи і як треба дружити з мацквою.
А дурні людішки думають, що Бог почує кожного.
он может даже очєнь прігодіцца
кому ,как нє єму прідьоцца
другана вову отпєвать..
В результаті Україна попала в катастрофічну кабалу до московитів, а Польша, через деякий час, втратила державність. Що і зараз аукається. Бо тепер москальскі орки являються загрозою для всього цивілізованого світу.