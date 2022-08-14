Папа Римский Франциск попросил особого милосердия для украинского народа. ВИДЕО

Папа Римский Франциск в контексте двадцатилетия вверения мира Божьему милосердию, которое завершил Иоанн Павел II, пожелал Божьих милосердия и милости для народа Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, в воскресенье понтифик, поздравляя паломников, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане, обратил внимание на украинские флаги и вспомнил о паломниках, собравшихся в санктуарии Божьего Милосердия в Лагевниках возле Кракова.

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"Отдельная мысль стремится к многочисленным паломникам, сегодня собравшимся в санктуарии Божьего Милосердия в Кракове, где двадцать лет назад святой Иоанн Павел II совершил акт вверения мира Божьему милосердию. Сегодня больше, чем когда-либо, видим смысл этого жеста, который хотим восстановить в молитве и в жизненном свидетельстве. Милосердие – это путь спасения для каждого из нас и для всего мира. И просим у Господа особого милосердия, милосердия и милости для многострадального украинского народа", - сказал Франциск.

Он также обратил внимание на гуманитарный кризис в Сомали и соседних странах, где население оказалось в смертельной опасности из-за засухи.