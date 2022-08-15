Став на коліно: Дуда вшанував пам’ять солдатів УНР. ВIДЕО

Президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам’ять військових Української народної республіки на цвинтарі у Варшаві.

Про це повідомила канцелярія польського президента, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Дуда на православному цвинтарі у Варшаві вшанував пам'ять солдатів УНР, які у 1920 році разом із бійцями Війська Польського боролися проти більшовиків.

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Президент Польщі відвідав цвинтар напередодні дня Війська Польського, він поклав вінок до пам'ятника воїнам УНР, які захищали свободу України та Польщі у 1918–1920 роках.

День Війська Польського відзначають щороку 15 серпня. Він присвячений пам'яті переможної наступальної операції під час Варшавської битви у 1920 році, яка відбулася у польсько-більшовицьку війну. День Війська Польського збігається із церковним святом – Вознесіння Марії Божої. Тому цього дня у всіх польових польських костелах проводять богослужіння на згадку про загиблих у битвах військових. На цвинтарях відбуваються вшанування пам'яті загиблих.