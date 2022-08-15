Став на коліно: Дуда вшанував пам’ять солдатів УНР. ВIДЕО
Президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам’ять військових Української народної республіки на цвинтарі у Варшаві.
Про це повідомила канцелярія польського президента, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Дуда на православному цвинтарі у Варшаві вшанував пам'ять солдатів УНР, які у 1920 році разом із бійцями Війська Польського боролися проти більшовиків.
Президент Польщі відвідав цвинтар напередодні дня Війська Польського, він поклав вінок до пам'ятника воїнам УНР, які захищали свободу України та Польщі у 1918–1920 роках.
День Війська Польського відзначають щороку 15 серпня. Він присвячений пам'яті переможної наступальної операції під час Варшавської битви у 1920 році, яка відбулася у польсько-більшовицьку війну. День Війська Польського збігається із церковним святом – Вознесіння Марії Божої. Тому цього дня у всіх польових польських костелах проводять богослужіння на згадку про загиблих у битвах військових. На цвинтарях відбуваються вшанування пам'яті загиблих.
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Поляки - істинні брати нам.
Якщо москва не впаде , впадемо ми і ви теж
Вдвох переможемо
І це - так і у Європі ... і по усьому світу - було і є ...
Та кінцеві відносини вже кінця 20 віку - встановилися !
Так -є деякі проблематичні і столітні питання ...
Але ми їх вирішемо - як і уся Західна Європа вирішила !!!
А Московія - нагло того не бажає - думає , що ще сама сильна
Слава Уераїні , Слава Польщі !!!
Тузик может обломать зубы.
єднання приходить під час важких вопробувань!
БРАТЕРСТВО!
А Скабєєва нехай вдавиться.
Але совкова пропаганда співала інше: "Помнят псы атаманы, помнят польские паны конармейские наши штыки". Яка брехня! Оця гідота вбивалась у голови 3-4 поколінь совка...
Мое велике дякую Вам, пане Президенте Дуда! Дякую вам, брати поляки!
Мрази покайтесь ..
Вы - БРАТЬЯ ВЕЛИКОГО УКРАИНСКОГО НАРОДА!
Вместе загоним кацапскую мразоту в гроб!
Спасибо, Польша! Наши исторические братья!