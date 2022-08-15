УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7505 відвідувачів онлайн
Новини Відео
12 362 53

Став на коліно: Дуда вшанував пам’ять солдатів УНР. ВIДЕО

Президент Польщі Анджей Дуда вшанував пам’ять військових Української народної республіки на цвинтарі у Варшаві.

Про це повідомила канцелярія польського президента, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Дуда на православному цвинтарі у Варшаві вшанував пам'ять солдатів УНР, які у 1920 році разом із бійцями Війська Польського боролися проти більшовиків.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якби не героїчний опір України, то під загрозою опинилися б Польща та країни Балтії, - Дуда

Президент Польщі відвідав цвинтар напередодні дня Війська Польського, він поклав вінок до пам'ятника воїнам УНР, які захищали свободу України та Польщі у 1918–1920 роках.

День Війська Польського відзначають щороку 15 серпня. Він присвячений пам'яті переможної наступальної операції під час Варшавської битви у 1920 році, яка відбулася у польсько-більшовицьку війну. День Війська Польського збігається із церковним святом – Вознесіння Марії Божої. Тому цього дня у всіх польових польських костелах проводять богослужіння на згадку про загиблих у битвах військових. На цвинтарях відбуваються вшанування пам'яті загиблих.

Автор: 

історія (1071) пам’ять (1190) Польща (8632) УНР (65) Дуда Анджей (788)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+49
Брати.
Поляки - істинні брати нам.
показати весь коментар
15.08.2022 01:09 Відповісти
+34
Як показало життя ближчих і надійніших чим Поляки для Українців не було і не буде ніколи.Також гарно показали себе Англосакси-надійні,правильні люди.Головне щоб в Українцв не напала чергова амнезія,не забули хто був поряд у важкі часи....
показати весь коментар
15.08.2022 01:23 Відповісти
+31
ОГО! Уявляю вій на мокшанських болотах та істерику на пропагандонських передачах завтра!!!
показати весь коментар
15.08.2022 01:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тоді гарно Тухачевського в кровавій Віслі викупали...
показати весь коментар
15.08.2022 01:07 Відповісти
Та Тухачевский дутий полководець такий же як наш Невтікач.
показати весь коментар
15.08.2022 02:13 Відповісти
Предлагаю молодой украинской муз. группе, которая ломает голову, как назвать свой новый коллектив название: "Боне Втик" ну, или "Бонев Тик" Это, смотря, какую музыку играют.
показати весь коментар
15.08.2022 02:51 Відповісти
Ілі "Щенев Тік", або "Щен Евтік"
показати весь коментар
15.08.2022 07:45 Відповісти
Як ви можете так казати про Батька Нації, Найвеличнішого Лідера Всіх Часів і Народів, Видатного Президента та Полководця, Легендарного Актора і Піаніста???!!!
показати весь коментар
15.08.2022 18:31 Відповісти
Він, як і Жюков відзначився особливо на придушенні Тамбовського селянського повстання проти червоних. Це Тухачевский безпосередньо наказував червоним труїти повстанців бойовими отруйними речовинами. А Жюков відрізнявся особливим звірством його військ, за що отримав від більшовиків перший орден червоного прапора. Мабуть і за це його так любить кацапське бидло, маючи цього "браконьєра рускаго народа" (Віктор Астаф*єв) за національного хероя.
показати весь коментар
15.08.2022 08:01 Відповісти
А ще була практика брати селян у заручники з наступним розстрілом.
показати весь коментар
15.08.2022 09:56 Відповісти
Тухлоочковский на кацапии считался вяликим маршалом, а на деле был обычный карьерист.
показати весь коментар
15.08.2022 13:15 Відповісти
Брати.
Поляки - істинні брати нам.
показати весь коментар
15.08.2022 01:09 Відповісти
ОГО! Уявляю вій на мокшанських болотах та істерику на пропагандонських передачах завтра!!!
показати весь коментар
15.08.2022 01:12 Відповісти
можливо на болотах вже сьогодні почнеться скавучання кацапських брудних псів
показати весь коментар
15.08.2022 08:38 Відповісти
У меня над камином висит Польская карабела начала 20-го века. На последней четверти клинка, там, где елмань, - 4 щербины.
показати весь коментар
15.08.2022 01:14 Відповісти
Когда-то 4 кацапа отправились на чей-то концерт?
показати весь коментар
15.08.2022 01:26 Відповісти
Достоверно неизвестно, но не арматуру жеж этим клинком рубали...
показати весь коментар
15.08.2022 01:32 Відповісти
Ну, значит кацапы были.
показати весь коментар
15.08.2022 02:27 Відповісти
Viva Polonia!!!!
показати весь коментар
15.08.2022 01:15 Відповісти
Брати готуйтеся, бо українців не так і багато , а воюєм ми з ордою дуже ресурсною і безпринципною!

Якщо москва не впаде , впадемо ми і ви теж

Вдвох переможемо
показати весь коментар
15.08.2022 01:15 Відповісти
Респект, вой будет страшный
показати весь коментар
15.08.2022 01:15 Відповісти
Big respect to Poland, its people and its government!
показати весь коментар
15.08.2022 01:16 Відповісти
Слава Богу , потихеньку до всіх доходить , з ким воювали 😠і з ким мали справу!
показати весь коментар
15.08.2022 01:20 Відповісти
Україна , чи українці - за свою історію - воювали з усіми \чи майже усіми сусідськими народами\державами ...
І це - так і у Європі ... і по усьому світу - було і є ...
Та кінцеві відносини вже кінця 20 віку - встановилися !
Так -є деякі проблематичні і столітні питання ...
Але ми їх вирішемо - як і уся Західна Європа вирішила !!!
А Московія - нагло того не бажає - думає , що ще сама сильна
показати весь коментар
15.08.2022 03:53 Відповісти
Як показало життя ближчих і надійніших чим Поляки для Українців не було і не буде ніколи.Також гарно показали себе Англосакси-надійні,правильні люди.Головне щоб в Українцв не напала чергова амнезія,не забули хто був поряд у важкі часи....
показати весь коментар
15.08.2022 01:23 Відповісти
Це була навіть одна країна , а потім її руйнували хмельницькі , підписуючи договори з кацапами - і так протягом віків . І майже нічого не змінилося .
Слава Уераїні , Слава Польщі !!!
показати весь коментар
15.08.2022 03:47 Відповісти
Не була це одна країна....іди вчи історію України!
показати весь коментар
15.08.2022 10:15 Відповісти
Гарно громили з поляками кацапів більшовиків, нажаль баби в Кацапії таки що і вміють в житті, так це народжувати нове гарматне мясо
показати весь коментар
15.08.2022 01:37 Відповісти
Респект Дуде ! Поляки - брати .
показати весь коментар
15.08.2022 02:26 Відповісти
З початку відкритої агресії москаля проти України, я не чую від поляків фразу "Львув-то є польське м'ясто".Раніше,що кожен другий її мені говорив.Дойшло було до того,що на привітання поляка,моя відповідь була:"панє,джень добри,але як тільки но згадай щось за Львів,то я тебе зразу до сраки вишлю".А зараз вони перестали це говорити.Співчувають.Я розумію,що по війні ми знову почнемо один одному на мозолі ставати,бо то наша натура така.Але те,що зараз,вони розуміють,яка страшна катастрофа нас спіткала і не користають моментом,і не злорадствують,викликає в мені почуття безмежної вдячності.
показати весь коментар
15.08.2022 02:27 Відповісти
Не будуть що в нас , що в них вестись на дебільні провокації кацапів - все буде добре . Головне зараз , що ні поляки , ні Європа , ні США не розуміють , що їм все-одно прийдется воювати , а час втрачаеться , Українці гинуть .
показати весь коментар
15.08.2022 03:52 Відповісти
Справжній президент у вільній країні.
показати весь коментар
15.08.2022 02:40 Відповісти
Думаю що 99,9%в Україні,не назвуть навіть одне прізвище,з десятків тисяч тих українців,що там воювали.
показати весь коментар
15.08.2022 03:01 Відповісти
год назад даже не мог предположить...
показати весь коментар
15.08.2022 03:07 Відповісти
Я как-бы понимаю, что правильных врагов нужно уважать, но боюсь за такое польские ультраправые порвут его как Тузик грелку.
показати весь коментар
15.08.2022 03:08 Відповісти
Украина по факту входит в НАТО, так что интересы наших стран совпадают.
Тузик может обломать зубы.
показати весь коментар
15.08.2022 05:52 Відповісти
ось це вже епохально, народ!

єднання приходить під час важких вопробувань!

БРАТЕРСТВО!
показати весь коментар
15.08.2022 03:17 Відповісти
Президентові Дуді респект.
А Скабєєва нехай вдавиться.
показати весь коментар
15.08.2022 05:04 Відповісти
Помню как в 1620-х украинцы, литовцы и поляки, кацапов гнали в Тайгу.
показати весь коментар
15.08.2022 05:05 Відповісти
Мне бы столько прожить...
показати весь коментар
15.08.2022 10:11 Відповісти
Мова напевно про події 29-31 серпня 1920 р. в Замостье, де конячки семена будьонного зазнали ніщовної поразки від Войска Польского и вояків УНР Марко Безручка.
Але совкова пропаганда співала інше: "Помнят псы атаманы, помнят польские паны конармейские наши штыки". Яка брехня! Оця гідота вбивалась у голови 3-4 поколінь совка...
Мое велике дякую Вам, пане Президенте Дуда! Дякую вам, брати поляки!
показати весь коментар
15.08.2022 06:29 Відповісти
Швидше про Варшавську битву 13-25 серпня 1920.
показати весь коментар
15.08.2022 07:51 Відповісти
Перша кінна Будьоного пішла на Львів, а армія Тухачевського на Варшаву.
показати весь коментар
15.08.2022 08:55 Відповісти
На болотах вой поднялся, здохните ruzke kurwy
показати весь коментар
15.08.2022 06:39 Відповісти
Є твір польського поета та хроніста Самійла Твардовського про те, що комуняцькі історики типу Толочка та Литвина називали "визвольною війною українського народу". Твардовський же називав те громадянською (домовою) війною. "Wojna Domowa" польською. Велику негативну роль в цій війні зіграла католицька церква, особливо її ордени, а більше всіх єзуїти. Якби не суперагресивні дії польських католиків проти "схизматів", не було б такого жорстокого протистояння. І, можливо, українська шляхта змогла б поміркованою частиною поляків та литовців зберегти Rzeczpospolita, як федеративну державу.
показати весь коментар
15.08.2022 08:21 Відповісти
війська УНР разом з Військом Польським відстояли незалежність Польщі
показати весь коментар
15.08.2022 08:39 Відповісти
вот с кем надо в союзы обьединяться,еще и англичанами
показати весь коментар
15.08.2022 09:01 Відповісти
Крысам мавзолейным и мудаку путлеру пора посетить Катынь. Где краснопузые шакалы расстреляли пленных польских офицеров 1940 году...
Мрази покайтесь ..
показати весь коментар
15.08.2022 09:15 Відповісти
В итоге Петлюра добровольно отдал Западную Украину Польше.
показати весь коментар
15.08.2022 09:50 Відповісти
А який в нього вибір був? Або краснопузим - або полякам. Бо розумів, що краснопузі вчинять репресії та голодомор.
показати весь коментар
15.08.2022 12:23 Відповісти
А чем тогда они отличались от краснопузих?
показати весь коментар
15.08.2022 14:59 Відповісти
На черзі вшанувати УПА за їхню боротьбу у 1945-1947 разом з польськими відділами «Воля і Незалежність» за Незалежну Польщу.
показати весь коментар
15.08.2022 12:29 Відповісти
Польша и поляки - вы ВЕЛИКАЯ СЛОВЯНСКАЯ НАЦИЯ!
Вы - БРАТЬЯ ВЕЛИКОГО УКРАИНСКОГО НАРОДА!
Вместе загоним кацапскую мразоту в гроб!
показати весь коментар
15.08.2022 13:20 Відповісти
https://youtu.be/BOxLV3c_cEo
показати весь коментар
15.08.2022 15:01 Відповісти
Слышу уже путинячье кукареканье рашистов с вонючих мокшанских болот.
Спасибо, Польша! Наши исторические братья!
показати весь коментар
15.08.2022 17:06 Відповісти
 
 