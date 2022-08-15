Стал на колено: Дуда почтил память солдат УНР. ВИДЕО

Президент Польши Анджей Дуда почтил память военных Украинской народной республики на кладбище в Варшаве.

Об этом сообщила канцелярия польского президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

Дуда на православном кладбище в Варшаве почтил память солдат УНР, которые в 1920 году вместе с бойцами Войска Польского сражались против большевиков.

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Президент Польши посетил кладбище накануне Дня Войска Польского, он возложил венок к памятнику воинам УНР, защищавшим свободу Украины и Польши в 1918–1920 годах.

День Войска Польского отмечают ежегодно 15 августа. Он посвящен памяти победоносной наступательной операции во время Варшавской битвы в 1920 году, которая состоялась в польско-большевистскую войну. День Войска Польского совпадает с церковным праздником – Вознесение Марии Божьей. Поэтому в этот день во всех полевых польских костелах проводят богослужения в память о погибших в битвах военных. На кладбищах проходят чествования памяти погибших.