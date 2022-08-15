Стал на колено: Дуда почтил память солдат УНР. ВИДЕО
Президент Польши Анджей Дуда почтил память военных Украинской народной республики на кладбище в Варшаве.
Об этом сообщила канцелярия польского президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.
Дуда на православном кладбище в Варшаве почтил память солдат УНР, которые в 1920 году вместе с бойцами Войска Польского сражались против большевиков.
Президент Польши посетил кладбище накануне Дня Войска Польского, он возложил венок к памятнику воинам УНР, защищавшим свободу Украины и Польши в 1918–1920 годах.
День Войска Польского отмечают ежегодно 15 августа. Он посвящен памяти победоносной наступательной операции во время Варшавской битвы в 1920 году, которая состоялась в польско-большевистскую войну. День Войска Польского совпадает с церковным праздником – Вознесение Марии Божьей. Поэтому в этот день во всех полевых польских костелах проводят богослужения в память о погибших в битвах военных. На кладбищах проходят чествования памяти погибших.
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Поляки - істинні брати нам.
Якщо москва не впаде , впадемо ми і ви теж
Вдвох переможемо
І це - так і у Європі ... і по усьому світу - було і є ...
Та кінцеві відносини вже кінця 20 віку - встановилися !
Так -є деякі проблематичні і столітні питання ...
Але ми їх вирішемо - як і уся Західна Європа вирішила !!!
А Московія - нагло того не бажає - думає , що ще сама сильна
Слава Уераїні , Слава Польщі !!!
Тузик может обломать зубы.
єднання приходить під час важких вопробувань!
БРАТЕРСТВО!
А Скабєєва нехай вдавиться.
Але совкова пропаганда співала інше: "Помнят псы атаманы, помнят польские паны конармейские наши штыки". Яка брехня! Оця гідота вбивалась у голови 3-4 поколінь совка...
Мое велике дякую Вам, пане Президенте Дуда! Дякую вам, брати поляки!
Мрази покайтесь ..
Вы - БРАТЬЯ ВЕЛИКОГО УКРАИНСКОГО НАРОДА!
Вместе загоним кацапскую мразоту в гроб!
Спасибо, Польша! Наши исторические братья!