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Стал на колено: Дуда почтил память солдат УНР. ВИДЕО

Президент Польши Анджей Дуда почтил память военных Украинской народной республики на кладбище в Варшаве.

Об этом сообщила канцелярия польского президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

Дуда на православном кладбище в Варшаве почтил память солдат УНР, которые в 1920 году вместе с бойцами Войска Польского сражались против большевиков.

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Президент Польши посетил кладбище накануне Дня Войска Польского, он возложил венок к памятнику воинам УНР, защищавшим свободу Украины и Польши в 1918–1920 годах.

День Войска Польского отмечают ежегодно 15 августа. Он посвящен памяти победоносной наступательной операции во время Варшавской битвы в 1920 году, которая состоялась в польско-большевистскую войну. День Войска Польского совпадает с церковным праздником – Вознесение Марии Божьей. Поэтому в этот день во всех полевых польских костелах проводят богослужения в память о погибших в битвах военных. На кладбищах проходят чествования памяти погибших.

история (2017) память (1498) Польша (8515) УНР (84) Дуда Анджей (772)


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Топ комментарии
+49
Брати.
Поляки - істинні брати нам.
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15.08.2022 01:09 Ответить
+34
Як показало життя ближчих і надійніших чим Поляки для Українців не було і не буде ніколи.Також гарно показали себе Англосакси-надійні,правильні люди.Головне щоб в Українцв не напала чергова амнезія,не забули хто був поряд у важкі часи....
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15.08.2022 01:23 Ответить
+31
ОГО! Уявляю вій на мокшанських болотах та істерику на пропагандонських передачах завтра!!!
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15.08.2022 01:12 Ответить
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Тоді гарно Тухачевського в кровавій Віслі викупали...
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15.08.2022 01:07 Ответить
Та Тухачевский дутий полководець такий же як наш Невтікач.
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15.08.2022 02:13 Ответить
Предлагаю молодой украинской муз. группе, которая ломает голову, как назвать свой новый коллектив название: "Боне Втик" ну, или "Бонев Тик" Это, смотря, какую музыку играют.
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15.08.2022 02:51 Ответить
Ілі "Щенев Тік", або "Щен Евтік"
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15.08.2022 07:45 Ответить
Як ви можете так казати про Батька Нації, Найвеличнішого Лідера Всіх Часів і Народів, Видатного Президента та Полководця, Легендарного Актора і Піаніста???!!!
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15.08.2022 18:31 Ответить
Він, як і Жюков відзначився особливо на придушенні Тамбовського селянського повстання проти червоних. Це Тухачевский безпосередньо наказував червоним труїти повстанців бойовими отруйними речовинами. А Жюков відрізнявся особливим звірством його військ, за що отримав від більшовиків перший орден червоного прапора. Мабуть і за це його так любить кацапське бидло, маючи цього "браконьєра рускаго народа" (Віктор Астаф*єв) за національного хероя.
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15.08.2022 08:01 Ответить
А ще була практика брати селян у заручники з наступним розстрілом.
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15.08.2022 09:56 Ответить
Тухлоочковский на кацапии считался вяликим маршалом, а на деле был обычный карьерист.
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15.08.2022 13:15 Ответить
Брати.
Поляки - істинні брати нам.
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15.08.2022 01:09 Ответить
ОГО! Уявляю вій на мокшанських болотах та істерику на пропагандонських передачах завтра!!!
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15.08.2022 01:12 Ответить
можливо на болотах вже сьогодні почнеться скавучання кацапських брудних псів
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15.08.2022 08:38 Ответить
У меня над камином висит Польская карабела начала 20-го века. На последней четверти клинка, там, где елмань, - 4 щербины.
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15.08.2022 01:14 Ответить
Когда-то 4 кацапа отправились на чей-то концерт?
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15.08.2022 01:26 Ответить
Достоверно неизвестно, но не арматуру жеж этим клинком рубали...
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15.08.2022 01:32 Ответить
Ну, значит кацапы были.
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15.08.2022 02:27 Ответить
Viva Polonia!!!!
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15.08.2022 01:15 Ответить
Брати готуйтеся, бо українців не так і багато , а воюєм ми з ордою дуже ресурсною і безпринципною!

Якщо москва не впаде , впадемо ми і ви теж

Вдвох переможемо
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15.08.2022 01:15 Ответить
Респект, вой будет страшный
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15.08.2022 01:15 Ответить
Big respect to Poland, its people and its government!
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15.08.2022 01:16 Ответить
Слава Богу , потихеньку до всіх доходить , з ким воювали 😠і з ким мали справу!
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15.08.2022 01:20 Ответить
Україна , чи українці - за свою історію - воювали з усіми \чи майже усіми сусідськими народами\державами ...
І це - так і у Європі ... і по усьому світу - було і є ...
Та кінцеві відносини вже кінця 20 віку - встановилися !
Так -є деякі проблематичні і столітні питання ...
Але ми їх вирішемо - як і уся Західна Європа вирішила !!!
А Московія - нагло того не бажає - думає , що ще сама сильна
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15.08.2022 03:53 Ответить
Як показало життя ближчих і надійніших чим Поляки для Українців не було і не буде ніколи.Також гарно показали себе Англосакси-надійні,правильні люди.Головне щоб в Українцв не напала чергова амнезія,не забули хто був поряд у важкі часи....
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15.08.2022 01:23 Ответить
Це була навіть одна країна , а потім її руйнували хмельницькі , підписуючи договори з кацапами - і так протягом віків . І майже нічого не змінилося .
Слава Уераїні , Слава Польщі !!!
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15.08.2022 03:47 Ответить
Не була це одна країна....іди вчи історію України!
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15.08.2022 10:15 Ответить
Гарно громили з поляками кацапів більшовиків, нажаль баби в Кацапії таки що і вміють в житті, так це народжувати нове гарматне мясо
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15.08.2022 01:37 Ответить
Респект Дуде ! Поляки - брати .
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15.08.2022 02:26 Ответить
З початку відкритої агресії москаля проти України, я не чую від поляків фразу "Львув-то є польське м'ясто".Раніше,що кожен другий її мені говорив.Дойшло було до того,що на привітання поляка,моя відповідь була:"панє,джень добри,але як тільки но згадай щось за Львів,то я тебе зразу до сраки вишлю".А зараз вони перестали це говорити.Співчувають.Я розумію,що по війні ми знову почнемо один одному на мозолі ставати,бо то наша натура така.Але те,що зараз,вони розуміють,яка страшна катастрофа нас спіткала і не користають моментом,і не злорадствують,викликає в мені почуття безмежної вдячності.
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15.08.2022 02:27 Ответить
Не будуть що в нас , що в них вестись на дебільні провокації кацапів - все буде добре . Головне зараз , що ні поляки , ні Європа , ні США не розуміють , що їм все-одно прийдется воювати , а час втрачаеться , Українці гинуть .
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15.08.2022 03:52 Ответить
Справжній президент у вільній країні.
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15.08.2022 02:40 Ответить
Думаю що 99,9%в Україні,не назвуть навіть одне прізвище,з десятків тисяч тих українців,що там воювали.
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15.08.2022 03:01 Ответить
год назад даже не мог предположить...
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15.08.2022 03:07 Ответить
Я как-бы понимаю, что правильных врагов нужно уважать, но боюсь за такое польские ультраправые порвут его как Тузик грелку.
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15.08.2022 03:08 Ответить
Украина по факту входит в НАТО, так что интересы наших стран совпадают.
Тузик может обломать зубы.
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15.08.2022 05:52 Ответить
ось це вже епохально, народ!

єднання приходить під час важких вопробувань!

БРАТЕРСТВО!
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15.08.2022 03:17 Ответить
Президентові Дуді респект.
А Скабєєва нехай вдавиться.
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15.08.2022 05:04 Ответить
Помню как в 1620-х украинцы, литовцы и поляки, кацапов гнали в Тайгу.
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15.08.2022 05:05 Ответить
Мне бы столько прожить...
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15.08.2022 10:11 Ответить
Мова напевно про події 29-31 серпня 1920 р. в Замостье, де конячки семена будьонного зазнали ніщовної поразки від Войска Польского и вояків УНР Марко Безручка.
Але совкова пропаганда співала інше: "Помнят псы атаманы, помнят польские паны конармейские наши штыки". Яка брехня! Оця гідота вбивалась у голови 3-4 поколінь совка...
Мое велике дякую Вам, пане Президенте Дуда! Дякую вам, брати поляки!
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15.08.2022 06:29 Ответить
Швидше про Варшавську битву 13-25 серпня 1920.
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15.08.2022 07:51 Ответить
Перша кінна Будьоного пішла на Львів, а армія Тухачевського на Варшаву.
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15.08.2022 08:55 Ответить
На болотах вой поднялся, здохните ruzke kurwy
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15.08.2022 06:39 Ответить
Є твір польського поета та хроніста Самійла Твардовського про те, що комуняцькі історики типу Толочка та Литвина називали "визвольною війною українського народу". Твардовський же називав те громадянською (домовою) війною. "Wojna Domowa" польською. Велику негативну роль в цій війні зіграла католицька церква, особливо її ордени, а більше всіх єзуїти. Якби не суперагресивні дії польських католиків проти "схизматів", не було б такого жорстокого протистояння. І, можливо, українська шляхта змогла б поміркованою частиною поляків та литовців зберегти Rzeczpospolita, як федеративну державу.
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15.08.2022 08:21 Ответить
війська УНР разом з Військом Польським відстояли незалежність Польщі
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15.08.2022 08:39 Ответить
вот с кем надо в союзы обьединяться,еще и англичанами
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15.08.2022 09:01 Ответить
Крысам мавзолейным и мудаку путлеру пора посетить Катынь. Где краснопузые шакалы расстреляли пленных польских офицеров 1940 году...
Мрази покайтесь ..
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15.08.2022 09:15 Ответить
В итоге Петлюра добровольно отдал Западную Украину Польше.
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15.08.2022 09:50 Ответить
А який в нього вибір був? Або краснопузим - або полякам. Бо розумів, що краснопузі вчинять репресії та голодомор.
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15.08.2022 12:23 Ответить
А чем тогда они отличались от краснопузих?
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15.08.2022 14:59 Ответить
На черзі вшанувати УПА за їхню боротьбу у 1945-1947 разом з польськими відділами «Воля і Незалежність» за Незалежну Польщу.
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15.08.2022 12:29 Ответить
Польша и поляки - вы ВЕЛИКАЯ СЛОВЯНСКАЯ НАЦИЯ!
Вы - БРАТЬЯ ВЕЛИКОГО УКРАИНСКОГО НАРОДА!
Вместе загоним кацапскую мразоту в гроб!
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15.08.2022 13:20 Ответить
https://youtu.be/BOxLV3c_cEo
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15.08.2022 15:01 Ответить
Слышу уже путинячье кукареканье рашистов с вонючих мокшанских болот.
Спасибо, Польша! Наши исторические братья!
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15.08.2022 17:06 Ответить
 
 