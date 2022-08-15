Момент вибуху міни на пляжі в Затоці. ВIДЕО камер спостереження
В мережі опубліковане, відео на якому зафіксований момент вибуху міни на пляжі в Затоці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вибух потрапив в поле зору камер спостереження.
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Топ коментарі
+36 Ksenia VB
показати весь коментар15.08.2022 10:15 Відповісти Посилання
+17 Neftekachka Beznadega
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+16 wittmann1980
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не цінують власне життя
Той фраєр, що любив купатись (с)
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на жаль
Мені як мешканцю Західної України важко зрозуміти бажання людей, які живуть в зоні постійних обстрілів, купатися, засмагати на пляжі зі смертельним ризиком, бо в моєму регіоні спокійно і безпечно. Тому і не маю права їх засуджувати.
У нас війна не відчувається фактично ніяк, крім оформлення повісток на вулицях.. В місті владні зелені покидьки затіяли ремонти доріг, облаштовують в парках зони відпочинку перекладають бруківку на тротуарах. А в цей час в місті ходять натовпи переселенців для яких за браком коштів в місцевому бюджеті скасували продуктові набори, а їх харчування забезпечують міжнародні благодійні організації.
Більш підлої тварини ніж кацап на світі не існує, окрім єзуїтів, поставити
міну так щоб ії не було видно на дні біля самого берегу