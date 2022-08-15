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Момент вибуху міни на пляжі в Затоці. ВIДЕО камер спостереження

В мережі опубліковане, відео на якому зафіксований момент вибуху міни на пляжі в Затоці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вибух потрапив в поле зору камер спостереження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок підриву на міні на пляжу в Затоці загинули дві людини, ще одну - поранено, - ОК "Південь"

Автор: 

вибух (4525) Одеса (5500) Затока (54)


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Топ коментарі
+36
Люди свідомо проігнорували попередження.
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15.08.2022 10:15 Відповісти
+17
Если невзирая на множество предупреждений, у человека нет мозгов что в воде можно наткнуться на мину, то никто не виноват.
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15.08.2022 10:33 Відповісти
+16
Не покупались, зато высрались хорошенько
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15.08.2022 10:18 Відповісти
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Люди свідомо проігнорували попередження.
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15.08.2022 10:15 Відповісти
багато людей завжди були і будуть дуже безпечні. і платять таку ціну за це...
не цінують власне життя
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15.08.2022 10:18 Відповісти
То вони граються у ''гусарську рулетку''.
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15.08.2022 10:25 Відповісти
В гусарской рулетке ты хотя бы можешь миллион выиграть если повезет и в ячейке барабана не будет патрона. А здесь выигрыша не светит ни в каком виде.
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15.08.2022 10:31 Відповісти
двоє людей загинуло...
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15.08.2022 10:24 Відповісти
тоді видалю
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15.08.2022 11:09 Відповісти
на другому ресурсі писали про двох загиблих
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15.08.2022 10:26 Відповісти
Не покупались, зато высрались хорошенько
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15.08.2022 10:18 Відповісти
дауны
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15.08.2022 10:18 Відповісти
камери зафіксували момент збереження генофонду довбойобів.
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15.08.2022 10:22 Відповісти
Если невзирая на множество предупреждений, у человека нет мозгов что в воде можно наткнуться на мину, то никто не виноват.
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15.08.2022 10:33 Відповісти
пограли в гру - стань на мить сапером.
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15.08.2022 10:38 Відповісти
І купка маргариток, а під нею
Той фраєр, що любив купатись (с)
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15.08.2022 10:45 Відповісти
класика...
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15.08.2022 11:05 Відповісти
Стадо дегенератів!
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15.08.2022 11:06 Відповісти
дегенерати були є і будуть
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на жаль
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15.08.2022 11:14 Відповісти
Отрицательная селекция в деле.
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15.08.2022 11:15 Відповісти
кидали камни в нее , чего-то ждали , наверное ожидали что она испугается и отплывет.
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15.08.2022 11:46 Відповісти
Саме цікаве на пляжах почнеться після війни. А війна ми знаємо коли закінчиться. В Чорноморську в 2021 році виловили міну 2-й мировой війни. Коло Варни, неподолеку от Златих Пясцев мінні поля розмінували лише 1969 року.
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15.08.2022 11:33 Відповісти
все погибшие на минах побережья Одессы - переселенцы , это вообще классика жанра, даже в мирное время , оказавшись на другой территории люди считают себя умнее и смелее тех , кто проживает на этих территориях , в горах гибнут городские смельчаки, на море тонут те , кого переполняют эмоции от волн и тд , ...............мины ? не , не слышали , от куда они тут , мне повезееееееет !!!!!
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15.08.2022 11:44 Відповісти
Так і є. Мій знайомий в Одесі постійно ходить на пляж. Його ганяє поліція - він робить вигляд, що йде, а сам все одно залишається, ще й над поліціянтами сміється. Я йому регулярно переказую всі випадки підривів на пляжах, з подробицями. Він з презирством відповідає, що це фейк, що насправді не було жодного такого випадку. Ще має нахабство кожного разу і мене на пляж запрошувати, бо йому одному там нудно. І таки цей чолов'яга росіянин, приїхав з кацапстану в Одесу вже років зі 50 тому. Громадянин України, навіть патріот! Це ілюстрація того, що комусь можна виїхати з кацапії, але кацапія з нього не вийде ніколи, якась "краплинки" та й залишаться, особливо, якщо не намагатися видавлювати з себе ці "краплинки" постійно і старанно.
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15.08.2022 15:42 Відповісти
На мою думку рашка зацікавлена, щоб ми всі сиділи по "норам", в постійному очікуванні обстрілів, в постійному страху бути пораненим чи вбитим, не думали ні про що, крім виживання. При такому способі життя може "дах поїхати". Люди мають право розпоряджатися своїм життям на свій власний розсуд, звісно не тупо лізти під обстріли чи на мінні поля. Тільки держава повинна встановити правила і контролювати їх дотримання, але люди все одно будуть гинути надалі через власну необережність і безпечність
Мені як мешканцю Західної України важко зрозуміти бажання людей, які живуть в зоні постійних обстрілів, купатися, засмагати на пляжі зі смертельним ризиком, бо в моєму регіоні спокійно і безпечно. Тому і не маю права їх засуджувати.
У нас війна не відчувається фактично ніяк, крім оформлення повісток на вулицях.. В місті владні зелені покидьки затіяли ремонти доріг, облаштовують в парках зони відпочинку перекладають бруківку на тротуарах. А в цей час в місті ходять натовпи переселенців для яких за браком коштів в місцевому бюджеті скасували продуктові набори, а їх харчування забезпечують міжнародні благодійні організації.
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15.08.2022 11:59 Відповісти
Естественный отбор во всей красе. Их же предупредили.
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15.08.2022 12:12 Відповісти
вони з секти "какая разница", поржать приходили
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15.08.2022 17:40 Відповісти
Спасение от мин утопающих, дело рук самих утопающих.
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15.08.2022 12:19 Відповісти
не запливайте за буйки!
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15.08.2022 12:43 Відповісти
Дарвин, зачем ты придумал свой закон!
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15.08.2022 13:29 Відповісти
Все що можна тут сказати Y*b tvoy* m*t.
Більш підлої тварини ніж кацап на світі не існує, окрім єзуїтів, поставити
міну так щоб ії не було видно на дні біля самого берегу
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15.08.2022 14:33 Відповісти
странный взрыв. Для противопехотной мины он сильно мощный. Противокорабельная, противотанковая мины по идее не должны были сработать на контакт с купающимся. Как бы это не был прилет вражеской ракеты.
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15.08.2022 20:37 Відповісти
Тільки сраки поскакали а яйця полетіли в туманную даль.
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16.08.2022 16:19 Відповісти
 
 