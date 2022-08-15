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Момент взрыва мины на пляже в Затоке. ВИДЕО камер наблюдения

В сети опубликовано видео на котором зафиксирован момент взрыва мины на пляже в Затоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, взрыв попал в поле зрения камер наблюдения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Бердянске прогремел взрыв на территории порта, - Братчук. ФОТО

взрыв (6813) Одесса (7921) Белгород-Днестровский (117)


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Топ комментарии
+36
Люди свідомо проігнорували попередження.
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15.08.2022 10:15 Ответить
+17
Если невзирая на множество предупреждений, у человека нет мозгов что в воде можно наткнуться на мину, то никто не виноват.
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15.08.2022 10:33 Ответить
+16
Не покупались, зато высрались хорошенько
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15.08.2022 10:18 Ответить
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Люди свідомо проігнорували попередження.
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15.08.2022 10:15 Ответить
багато людей завжди були і будуть дуже безпечні. і платять таку ціну за це...
не цінують власне життя
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15.08.2022 10:18 Ответить
То вони граються у ''гусарську рулетку''.
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15.08.2022 10:25 Ответить
В гусарской рулетке ты хотя бы можешь миллион выиграть если повезет и в ячейке барабана не будет патрона. А здесь выигрыша не светит ни в каком виде.
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15.08.2022 10:31 Ответить
двоє людей загинуло...
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15.08.2022 10:24 Ответить
тоді видалю
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15.08.2022 11:09 Ответить
на другому ресурсі писали про двох загиблих
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15.08.2022 10:26 Ответить
Не покупались, зато высрались хорошенько
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15.08.2022 10:18 Ответить
дауны
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15.08.2022 10:18 Ответить
камери зафіксували момент збереження генофонду довбойобів.
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15.08.2022 10:22 Ответить
Если невзирая на множество предупреждений, у человека нет мозгов что в воде можно наткнуться на мину, то никто не виноват.
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15.08.2022 10:33 Ответить
пограли в гру - стань на мить сапером.
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15.08.2022 10:38 Ответить
І купка маргариток, а під нею
Той фраєр, що любив купатись (с)
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15.08.2022 10:45 Ответить
класика...
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15.08.2022 11:05 Ответить
Стадо дегенератів!
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15.08.2022 11:06 Ответить
дегенерати були є і будуть
------------------------------------------
на жаль
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15.08.2022 11:14 Ответить
Отрицательная селекция в деле.
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15.08.2022 11:15 Ответить
кидали камни в нее , чего-то ждали , наверное ожидали что она испугается и отплывет.
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15.08.2022 11:46 Ответить
Саме цікаве на пляжах почнеться після війни. А війна ми знаємо коли закінчиться. В Чорноморську в 2021 році виловили міну 2-й мировой війни. Коло Варни, неподолеку от Златих Пясцев мінні поля розмінували лише 1969 року.
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15.08.2022 11:33 Ответить
все погибшие на минах побережья Одессы - переселенцы , это вообще классика жанра, даже в мирное время , оказавшись на другой территории люди считают себя умнее и смелее тех , кто проживает на этих территориях , в горах гибнут городские смельчаки, на море тонут те , кого переполняют эмоции от волн и тд , ...............мины ? не , не слышали , от куда они тут , мне повезееееееет !!!!!
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15.08.2022 11:44 Ответить
Так і є. Мій знайомий в Одесі постійно ходить на пляж. Його ганяє поліція - він робить вигляд, що йде, а сам все одно залишається, ще й над поліціянтами сміється. Я йому регулярно переказую всі випадки підривів на пляжах, з подробицями. Він з презирством відповідає, що це фейк, що насправді не було жодного такого випадку. Ще має нахабство кожного разу і мене на пляж запрошувати, бо йому одному там нудно. І таки цей чолов'яга росіянин, приїхав з кацапстану в Одесу вже років зі 50 тому. Громадянин України, навіть патріот! Це ілюстрація того, що комусь можна виїхати з кацапії, але кацапія з нього не вийде ніколи, якась "краплинки" та й залишаться, особливо, якщо не намагатися видавлювати з себе ці "краплинки" постійно і старанно.
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15.08.2022 15:42 Ответить
На мою думку рашка зацікавлена, щоб ми всі сиділи по "норам", в постійному очікуванні обстрілів, в постійному страху бути пораненим чи вбитим, не думали ні про що, крім виживання. При такому способі життя може "дах поїхати". Люди мають право розпоряджатися своїм життям на свій власний розсуд, звісно не тупо лізти під обстріли чи на мінні поля. Тільки держава повинна встановити правила і контролювати їх дотримання, але люди все одно будуть гинути надалі через власну необережність і безпечність
Мені як мешканцю Західної України важко зрозуміти бажання людей, які живуть в зоні постійних обстрілів, купатися, засмагати на пляжі зі смертельним ризиком, бо в моєму регіоні спокійно і безпечно. Тому і не маю права їх засуджувати.
У нас війна не відчувається фактично ніяк, крім оформлення повісток на вулицях.. В місті владні зелені покидьки затіяли ремонти доріг, облаштовують в парках зони відпочинку перекладають бруківку на тротуарах. А в цей час в місті ходять натовпи переселенців для яких за браком коштів в місцевому бюджеті скасували продуктові набори, а їх харчування забезпечують міжнародні благодійні організації.
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15.08.2022 11:59 Ответить
Естественный отбор во всей красе. Их же предупредили.
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15.08.2022 12:12 Ответить
вони з секти "какая разница", поржать приходили
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15.08.2022 17:40 Ответить
Спасение от мин утопающих, дело рук самих утопающих.
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15.08.2022 12:19 Ответить
не запливайте за буйки!
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15.08.2022 12:43 Ответить
Дарвин, зачем ты придумал свой закон!
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15.08.2022 13:29 Ответить
Все що можна тут сказати Y*b tvoy* m*t.
Більш підлої тварини ніж кацап на світі не існує, окрім єзуїтів, поставити
міну так щоб ії не було видно на дні біля самого берегу
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15.08.2022 14:33 Ответить
странный взрыв. Для противопехотной мины он сильно мощный. Противокорабельная, противотанковая мины по идее не должны были сработать на контакт с купающимся. Как бы это не был прилет вражеской ракеты.
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15.08.2022 20:37 Ответить
Тільки сраки поскакали а яйця полетіли в туманную даль.
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16.08.2022 16:19 Ответить
 
 