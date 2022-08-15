Момент взрыва мины на пляже в Затоке. ВИДЕО камер наблюдения

В сети опубликовано видео на котором зафиксирован момент взрыва мины на пляже в Затоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, взрыв попал в поле зрения камер наблюдения.

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