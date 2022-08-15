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Новини Відео Війна
21 116 46

ОТУ "Північ" показало знищення російської бронетехніки на Донбасі. ВIДЕО

Чергова одиниця рашистської бронетехніки ліквідована Збройними Силами України на Донбасі.

Відповідне відео опублікувало ОТУ "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

Броньована машина окупантів підірвалась на міні. Рашисти намагались проїхати не звачаючи на дві невдалі спроби попередників, чиї розбиті залишки стоять поруч.

Також дивіться: Воїни 10-ї ОГШБр взяли в полон групу російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Донбас (22358) ЗСУ (7679)


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Топ коментарі
+36
живучі ж тварі..
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15.08.2022 22:03 Відповісти
+36
тараканы мля
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15.08.2022 22:04 Відповісти
+29
Броньована машина окупантів підірвалась на міні. Рашисти намагались проїхати не звачаючи на дві невдалі спроби попередників, чиї розбиті залишки стоять поруч. Джерело:

Треба ще раз спробувати!
Певен, з четвертої спроби, навіть якщо злетять у повітря, все одно проїдуть на перу метрів більше!
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15.08.2022 22:04 Відповісти
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живучі ж тварі..
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15.08.2022 22:03 Відповісти
хоч і місце намолене - вже два горілих тазіки стоять
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15.08.2022 22:18 Відповісти
Це конвульсії. Деяки московити навіть без голів бігають.
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15.08.2022 22:29 Відповісти
тараканы мля
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15.08.2022 22:04 Відповісти
Броньована машина окупантів підірвалась на міні. Рашисти намагались проїхати не звачаючи на дві невдалі спроби попередників, чиї розбиті залишки стоять поруч. Джерело:

Треба ще раз спробувати!
Певен, з четвертої спроби, навіть якщо злетять у повітря, все одно проїдуть на перу метрів більше!
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15.08.2022 22:04 Відповісти
Живучие. Но контузия иногда хуже ранения
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15.08.2022 22:06 Відповісти
Особливо коли потім в рідне село повертається....
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15.08.2022 22:24 Відповісти
.... а его мамка на новых жигулях
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15.08.2022 22:31 Відповісти
Потому и учили ставить две вместе. Одна взрывает бронетехнику, а вторая гарантировано солдат
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16.08.2022 06:55 Відповісти
"студентики приехали на природу и самоубиваются" (с)
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15.08.2022 22:08 Відповісти
Ты как, живой?
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15.08.2022 23:15 Відповісти
Ржачний фільм
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15.08.2022 23:33 Відповісти
Алан Тьюдик - ваще красава! Нравится его актёрское мастерство еще со "Светлячка"!
Сейчас очень ржачный сериал "Засланец из космоса", где он играет инопланетянина
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16.08.2022 12:03 Відповісти
Дивився, прикольний серіальчик
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16.08.2022 12:38 Відповісти
***,ну как этот кацапский биомусор выживает? Реально,их скрещивали с тараканами в подвалах ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ. Тупо запрограммированная отрицательная селекция.
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15.08.2022 22:12 Відповісти
так взрыв пришелся на фронтальную часть! скорее всего эта мина кокнула мехвода и, вполне возможно контузила остальных! но задача этой бэхи сохранить экипаж, вроде как
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16.08.2022 12:07 Відповісти
Слабовата мина. Нужно по две закладывать. Чтобы шансов у екипажа небыло.
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15.08.2022 22:12 Відповісти
Или под мину еще снаряд 155мм ложить
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15.08.2022 22:14 Відповісти
ну там і було більше, зліва і справа вже стоїть металолом підірваний. Не здивуюсь як тупий кацап і вчетверте туда поїде.
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15.08.2022 22:30 Відповісти
сверху на мину ложить пакет с подшипниковыми шариками и прикрывать дёрном. При детонации не только снесёт ходовую БМП но и прошъёт днище брони и покалечит "тараканов"
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15.08.2022 22:58 Відповісти
І що-б без таких "спеців" робили сапери? Як не читаєш коментарі - так "одні других розумніші"! Наскільки мені пам"ятається з лекцій з постановки мінно-вибухових загороджень, при установці саморобних фугасів, для посилення вражаючого ефекту проти піхоти та неброньованої техніки рекомендували використовувать "місцеві вражаючі елементи" - наприклад, дрібне каміння А тут рекомендація - пакети з кульками підшипника тягать з собою! Крім того - судячи з усього - там хлопці наші міну ту безпосередньо перед "атакою" увіткнули в землю Видно, як справа вдалині тікають від місця події в протилежний від орків бік двоє чи троє по високій траві І коли вони-б устигли таку складну конструкцію встановить? Прибігли, кілька разів копнули землю "саперкою", вклали міну і присипали землею А потім - "геть до лясу" !
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16.08.2022 05:24 Відповісти
.. или как вариант - одну противотанковую а вокруг неё на расстоянии метров 3-4 противопехотных накидать. ***** противотанковая, всё то дерьмо начинается сыпаться и выбегать с БМП-шки и сразу же начнут бегать по принципу "одна нога тут вторая там"
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15.08.2022 23:01 Відповісти
Гугл знаєш? Набери "Оттава конвенція" Заодно глянь в список країн-підписантів!
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16.08.2022 02:34 Відповісти
Бачу - "сапер зі стажем"! Для того щоб видушить екіпаж і десант - використовуються "протиднищеві" міни (частіш за все - антенні) Але їх ставлять дуже рідко - частіш всього безпосередньо в смузі майбутньої атаки ворога (що от-от очікується) Надто вони чутливі до зовнішнього впливу А там стояли міни звичані - "нажимного типу" Їх перше завдання - не знищить бойову машину а її зупинить шляхом ушкодження ходової частини Міна саме так і рвонула
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16.08.2022 02:33 Відповісти
Тікають рашистські криси в різні сторони
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15.08.2022 22:16 Відповісти
Не всi - кiлька зразу впали ))))
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15.08.2022 22:44 Відповісти
Красівоє
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15.08.2022 22:22 Відповісти
Як ********** разбєгаютса....
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15.08.2022 22:23 Відповісти
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15.08.2022 22:23 Відповісти
браво)))) и крепкого здоровья )))
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15.08.2022 22:39 Відповісти
Сдох Пахом и в могилу с говном!
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15.08.2022 23:00 Відповісти
А, "Браво Сергей!" - це стосується саме останнього дійства, ним вчиненого - його смерті? Тоді і я підтримаю: "Браво Сергей! Это самое лучшее, что ты смог совершить в этой жизни - сдохнуть!"
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16.08.2022 02:39 Відповісти
The T-72 tank was hit again by the Ukrainians... the Russians were destroyed...

https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU&fbclid=IwAR1d77wkah6a85YLe2Bkod3lOXUSwIDl_szs4xcZzzzCOv3mil7uV9WybiU https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU
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15.08.2022 22:27 Відповісти
тараканы с банки побежали дихлофос им разума добвил и дорогу указал...Слава ЗСУ!Молодцы!
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15.08.2022 22:39 Відповісти
А обратите внимание на верхнюю часть видео, когда в момент взрыва 2 или даже 3 человека начинают бежать ещё дальше вверх . . . Никак диверсанты наши ?
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15.08.2022 22:41 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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15.08.2022 22:41 Відповісти
KHERSON-KHARKIV@KharkivKherson

Между Токмаком и Мелитополем железнодорожный мост превратился в навесной
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15.08.2022 22:44 Відповісти
Таргани в одне місце сунуть.
Не знаю правда,чи ні,на Донбасі отак само в одне і те ж пристріляне місце 35 танків кацапи засунули за неділю,кусок відео є,але ЗСУ вже набридло знімати оте бєшенство кацапів.
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15.08.2022 22:51 Відповісти
треба гасити поки не потерпне рука, хоч 35 хоч 105 хоч 3500.
не потрібно повторювати помилки німців в 45-му при Берліні, коли в дота-х сходили з розуму положивши півторитисячі "ванек". їбашити цю біомассу без жалю
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15.08.2022 23:04 Відповісти
крик джуші
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15.08.2022 23:30 Відповісти
Жаль, что тараканы успели разбежаться...
В следующий раз фугас надо помощнее ставить...
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15.08.2022 23:50 Відповісти
Троха підірвані таргани теж бувають корисні. Отак добре потрушені в своїй банці, вони можуть змінити основні вектори поведінки. Крізь телевізор і всеосяжне бажання бабла може прорватися старий, добрий інстинкт самозбереження. І починає ворушитись звивина в голові...таке незрозуміле відчуття...
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16.08.2022 07:17 Відповісти
Думаю спеціально наїхав.
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16.08.2022 07:21 Відповісти
Міни не беруть...розповзаються...Можливо дихлофосом...
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16.08.2022 11:46 Відповісти
 
 