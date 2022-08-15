ОТУ "Північ" показало знищення російської бронетехніки на Донбасі. ВIДЕО
Чергова одиниця рашистської бронетехніки ліквідована Збройними Силами України на Донбасі.
Відповідне відео опублікувало ОТУ "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
Броньована машина окупантів підірвалась на міні. Рашисти намагались проїхати не звачаючи на дві невдалі спроби попередників, чиї розбиті залишки стоять поруч.
Топ коментарі
+36 Rino Rino
показати весь коментар15.08.2022 22:03 Відповісти Посилання
+36 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар15.08.2022 22:04 Відповісти Посилання
+29 mrSmith
показати весь коментар15.08.2022 22:04 Відповісти Посилання
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Певен, з четвертої спроби, навіть якщо злетять у повітря, все одно проїдуть на перу метрів більше!
Сейчас очень ржачный сериал "Засланец из космоса", где он играет инопланетянина
https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU&fbclid=IwAR1d77wkah6a85YLe2Bkod3lOXUSwIDl_szs4xcZzzzCOv3mil7uV9WybiU https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Между Токмаком и Мелитополем железнодорожный мост превратился в навесной
Не знаю правда,чи ні,на Донбасі отак само в одне і те ж пристріляне місце 35 танків кацапи засунули за неділю,кусок відео є,але ЗСУ вже набридло знімати оте бєшенство кацапів.
не потрібно повторювати помилки німців в 45-му при Берліні, коли в дота-х сходили з розуму положивши півторитисячі "ванек". їбашити цю біомассу без жалю
В следующий раз фугас надо помощнее ставить...