ОТГ "Північ" показала уничтожение российской бронетехники на Донбассе. ВИДЕО
Очередная единица рашистской бронетехники ликвидирована Вооруженными силами Украины на Донбассе.
Соответствующее видео опубликовало ОТГ "Північ", передает Цензор.НЕТ.
Бронированная машина оккупантов подорвалась на мине. Рашисты пытались проехать несмотря на две неудачные попытки предшественников, чьи разбитые остатки стоят рядом.
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+36 Rino Rino
показать весь комментарий15.08.2022 22:03 Ответить Ссылка
+36 Vadym Tsyrkalyuk
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+29 mrSmith
показать весь комментарий15.08.2022 22:04 Ответить Ссылка
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Треба ще раз спробувати!
Певен, з четвертої спроби, навіть якщо злетять у повітря, все одно проїдуть на перу метрів більше!
Сейчас очень ржачный сериал "Засланец из космоса", где он играет инопланетянина
https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU&fbclid=IwAR1d77wkah6a85YLe2Bkod3lOXUSwIDl_szs4xcZzzzCOv3mil7uV9WybiU https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Между Токмаком и Мелитополем железнодорожный мост превратился в навесной
Не знаю правда,чи ні,на Донбасі отак само в одне і те ж пристріляне місце 35 танків кацапи засунули за неділю,кусок відео є,але ЗСУ вже набридло знімати оте бєшенство кацапів.
не потрібно повторювати помилки німців в 45-му при Берліні, коли в дота-х сходили з розуму положивши півторитисячі "ванек". їбашити цю біомассу без жалю
В следующий раз фугас надо помощнее ставить...