Мобилизированные из "ЛНР" отказываются воевать за "ДНР". ВИДЕО
Мобилизированные солдаты из так называемой "ЛНР" отказались идти воевать за так называемую "ДНР" - говорят, что свою "обязанность" уже выполнили.
Соответствующее видео с обращением мобилизованных из ЛНР опубликовано в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
На видео большая группа мобилизованных из "ЛНР" заявила об отказе идти воевать за "ДНР". Они аргументируют это тем, что якобы "свою обязанность по защите "ЛНР" выполнили". Более того, они получили сообщение от "председателя" псевдореспублики, что якобы 3 июля был "День победы". Также они сетуют, что им угрожают расправой, если они не пойдут воевать за "ДНР".
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вражда началась так давно, что уже никто не помнит:
Две знатные фамилии, равно
Почтенные, в Луганде обитали,
Но ненависть терзала их давно, -
Всегда они друг с другом враждовали.
До бунта их раздоры довели,
И руки их окрасилися кровью....
а з війни між племенами луганда та домбабве
РЯЦКІХ НАРОТА ЛНР І ДНР !!!!
Мабуть, що підтримуватиму і ДНР і ЛНР разом.
Бажаю перемоги обом сторонам конфлікту
Только скажи - "Я больше не буду", и жизнь начинается с чистого листа.
А в более зрелом возрасте уже надо отвечать за свои слова, дела и поступки или, как у них принято на данбасска-уголовном сленге - "За базар отвечать надо".
В 2014 **********, а в 2022 пришла расплата.
А так, да, вы правы.
Для Украины они враги-отступники.
Для россии "говядина на убой".
Города их поле боя, дома разрушены, заводы и шахты закрыты.
Был Донбасс... Нет Донбасса... Дикое поле.
Влучно та безжалісно !
добавити немає чого
Неужели луганский и донецкий язык ?
А может кто-то из них хфашист ?
Митниця у Деб
іальцево
Евро 2012 ,Аэропорт им.Прокофьева г.Донецк, Донбасс-Арена, т\с Метро и т.д . Чего не хватало в этом списке ,иПанько ??!!
родственники в Украине ,захотелось "братьев-буряТ ".??!!
вас тупо подставили !Патамучто ЛНДР -это Лао́сская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика ....Как так то ??!!_____
Как пережить этот кошмар межруSSкорассовой ненависти и наплевательства на жизни соседских народов?!!!
Вони там не за "Донецьк" не хочуть воювати, вони хочуть з*батись додому під будь-яким приводом