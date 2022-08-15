Мобилизированные из "ЛНР" отказываются воевать за "ДНР". ВИДЕО

Мобилизированные солдаты из так называемой "ЛНР" отказались идти воевать за так называемую "ДНР" - говорят, что свою "обязанность" уже выполнили.

Соответствующее видео с обращением мобилизованных из ЛНР опубликовано в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

На видео большая группа мобилизованных из "ЛНР" заявила об отказе идти воевать за "ДНР". Они аргументируют это тем, что якобы "свою обязанность по защите "ЛНР" выполнили". Более того, они получили сообщение от "председателя" псевдореспублики, что якобы 3 июля был "День победы". Также они сетуют, что им угрожают расправой, если они не пойдут воевать за "ДНР".

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