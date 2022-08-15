Мобілізовані з "ЛНР" відмовляються воювати за "ДНР". ВIДЕО
Мобілізовані солдати з так званої "ЛНР" відмовилися йти воювати за так звану "ДНР" - кажуть, що свій "обов’язок" вже виконали.
Відповідне відео зі зверненням мобілізованих з "ЛНР" опубліковано в соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
На відео велика група мобілізованих з "ЛНР" заявили про відмову йти воювати за "ДНР". Вони аргументують це тим, що нібито "свій обов'язок по захисту "ЛНР" виконали". Більше того, вони отримали повідомлення від "голови" псевдореспубліки, що буцімто 3 липня був "День перемоги". Також вони нарікають, що їм погрожують розправою, якщо вони не підуть воювати за "ДНР".
Топ коментарі
+49 U A #508723
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+48 arye z.
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+37 arye z.
показати весь коментар15.08.2022 16:53 Відповісти Посилання
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вражда началась так давно, что уже никто не помнит:
Две знатные фамилии, равно
Почтенные, в Луганде обитали,
Но ненависть терзала их давно, -
Всегда они друг с другом враждовали.
До бунта их раздоры довели,
И руки их окрасилися кровью....
а з війни між племенами луганда та домбабве
РЯЦКІХ НАРОТА ЛНР І ДНР !!!!
Мабуть, що підтримуватиму і ДНР і ЛНР разом.
Бажаю перемоги обом сторонам конфлікту
Только скажи - "Я больше не буду", и жизнь начинается с чистого листа.
А в более зрелом возрасте уже надо отвечать за свои слова, дела и поступки или, как у них принято на данбасска-уголовном сленге - "За базар отвечать надо".
В 2014 **********, а в 2022 пришла расплата.
А так, да, вы правы.
Для Украины они враги-отступники.
Для россии "говядина на убой".
Города их поле боя, дома разрушены, заводы и шахты закрыты.
Был Донбасс... Нет Донбасса... Дикое поле.
Влучно та безжалісно !
добавити немає чого
Неужели луганский и донецкий язык ?
А может кто-то из них хфашист ?
Митниця у Деб
іальцево
Евро 2012 ,Аэропорт им.Прокофьева г.Донецк, Донбасс-Арена, т\с Метро и т.д . Чего не хватало в этом списке ,иПанько ??!!
родственники в Украине ,захотелось "братьев-буряТ ".??!!
вас тупо подставили !Патамучто ЛНДР -это Лао́сская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика ....Как так то ??!!_____
Как пережить этот кошмар межруSSкорассовой ненависти и наплевательства на жизни соседских народов?!!!
Вони там не за "Донецьк" не хочуть воювати, вони хочуть з*батись додому під будь-яким приводом