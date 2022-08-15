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Новини Війна
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Мобілізовані з "ЛНР" відмовляються воювати за "ДНР". ВIДЕО

Мобілізовані солдати з так званої "ЛНР" відмовилися йти воювати за так звану "ДНР" - кажуть, що свій "обов’язок" вже виконали.

Відповідне відео зі зверненням мобілізованих з "ЛНР" опубліковано в соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

На відео велика група мобілізованих з "ЛНР" заявили про відмову йти воювати за "ДНР". Вони аргументують це тим, що нібито "свій обов'язок по захисту "ЛНР" виконали". Більше того, вони отримали повідомлення від "голови" псевдореспубліки, що буцімто 3 липня був "День перемоги". Також вони нарікають, що їм погрожують розправою, якщо вони не підуть воювати за "ДНР".

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Автор: 

армія рф (17854) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+49
о боже, ще один "міжнародний" конфлікт назріває
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15.08.2022 16:51 Відповісти
+48
В 5 лет добрая бабушка может простить тебе любую ошибку.
Только скажи - "Я больше не буду", и жизнь начинается с чистого листа.
А в более зрелом возрасте уже надо отвечать за свои слова, дела и поступки или, как у них принято на данбасска-уголовном сленге - "За базар отвечать надо".
В 2014 **********, а в 2022 пришла расплата.
А так, да, вы правы.
Для Украины они враги-отступники.
Для россии "говядина на убой".
Города их поле боя, дома разрушены, заводы и шахты закрыты.
Был Донбасс... Нет Донбасса... Дикое поле.
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15.08.2022 17:09 Відповісти
+37
У збройному конфлікті, що наближається, між ДНР і ЛНР навіть не знаю чий бік підтримувати.
Мабуть, що підтримуватиму і ДНР і ЛНР разом.
Бажаю перемоги обом сторонам конфлікту
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15.08.2022 16:53 Відповісти
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які принципови сепаратисти пішли...
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15.08.2022 16:47 Відповісти
Из-за чего началась вражда семей Монтекки и Капулетти?

вражда началась так давно, что уже никто не помнит:

Две знатные фамилии, равно
Почтенные, в Луганде обитали,
Но ненависть терзала их давно, -
Всегда они друг с другом враждовали.
До бунта их раздоры довели,
И руки их окрасилися кровью....
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15.08.2022 17:27 Відповісти
Третя світова почнеться.... ні, не з "конфлікта" в (на) Уккраінє,

а з війни між племенами луганда та домбабве
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15.08.2022 19:50 Відповісти
ОМЕРІКА ПОСОРІЛА ДВА БЛРЯЦКІХ НАРОТА ЛНР І ДНР !!!!
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15.08.2022 22:06 Відповісти
Пушилін і Пасєчнік наживаютса на вайнє, а прастиє парні с абєїх старон гібнут
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16.08.2022 07:03 Відповісти
Одні продадажні гобліни , не бажають допомагати іншим продажним гоблінам , але ще не можуть второпати , що на всіх їх чекає дуже поганий фінал 😠це смерть за те , що продалися окупантам !!
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15.08.2022 20:36 Відповісти
Шо за бомжатник?
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15.08.2022 16:47 Відповісти
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15.08.2022 16:51 Відповісти
правая часть допы отказалась воевать за левую часть..ну ну...
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15.08.2022 17:05 Відповісти
Їм потім коБЗДОн пЄсТню спАЙОт
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15.08.2022 18:33 Відповісти
Шось згадалось-вайна в кучє гавна...
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15.08.2022 16:48 Відповісти
Розстріляти "прєдатєлей родіни"
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15.08.2022 16:48 Відповісти
А шо з ними робити? Прєдатєлі лугандона.
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15.08.2022 16:51 Відповісти
Вафнаки !
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15.08.2022 16:49 Відповісти
Республіки вони утворили, гражданє ленере, блін.
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15.08.2022 16:49 Відповісти
а хто вас питає ?
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15.08.2022 16:49 Відповісти
махновцы мля какие-то
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15.08.2022 16:49 Відповісти
Дуже принципово за що здихати?
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15.08.2022 16:50 Відповісти
В днр складають не в чорні пакети а в сині. Не камільфо.
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15.08.2022 16:50 Відповісти
Оце так націоналізм в бананових рєспубліках - так а хіба не проти "націоналістів" вони йшли "ваєвать"? Коли вже ДНР оголосить війну ЛНР?
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15.08.2022 16:51 Відповісти
Потім Сєвєродонецьк нападе на Лисичанськ.
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15.08.2022 17:56 Відповісти
о боже, ще один "міжнародний" конфлікт назріває
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15.08.2022 16:51 Відповісти
Ні дай бох грашданская вайна почнеться між двома державами
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15.08.2022 18:00 Відповісти
Хай воюють до останнього днровца та лнровца
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15.08.2022 21:23 Відповісти
Вы не поверите:у "ЛНР" оказывается есть ПОСЛЫ))) Правлда им можно только в 5 недостран ездить:Рашку,Севкорею и прочие гваделупы. там у них все серьезно))
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15.08.2022 22:41 Відповісти
А что такое, братские же республики?Гдеж патриотизм?Да Пуйлу плевать , хотите вы или нет. Надо было раньше башкой думать.
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15.08.2022 16:53 Відповісти
Саюзниє сіли, ****
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16.08.2022 07:04 Відповісти
У збройному конфлікті, що наближається, між ДНР і ЛНР навіть не знаю чий бік підтримувати.
Мабуть, що підтримуватиму і ДНР і ЛНР разом.
Бажаю перемоги обом сторонам конфлікту
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15.08.2022 16:53 Відповісти
запасаемся попкорном
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15.08.2022 16:55 Відповісти
А я бажатиму щоб або вони один одного розбомбили так, що нікому було перемагати, або щоб уклали перемир'я і разом напали на паРашку
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15.08.2022 17:03 Відповісти
Так это же разные государства. Почему они должны воевать за чужой народ?
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15.08.2022 16:54 Відповісти
Шура, ты - кацап, потому что они не государства. И какого "путина" тебя занесло сюда гадить в комментах? Может ты ещё расскажешь про 8 лет Бомбасс Донбили?
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15.08.2022 21:53 Відповісти
В 5 лет добрая бабушка может простить тебе любую ошибку.
Только скажи - "Я больше не буду", и жизнь начинается с чистого листа.
А в более зрелом возрасте уже надо отвечать за свои слова, дела и поступки или, как у них принято на данбасска-уголовном сленге - "За базар отвечать надо".
В 2014 **********, а в 2022 пришла расплата.
А так, да, вы правы.
Для Украины они враги-отступники.
Для россии "говядина на убой".
Города их поле боя, дома разрушены, заводы и шахты закрыты.
Был Донбасс... Нет Донбасса... Дикое поле.
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15.08.2022 17:09 Відповісти


Влучно та безжалісно !
добавити немає чого
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15.08.2022 21:18 Відповісти
Вот ***** и устроил настоящий геноцид жителей Донбасса
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15.08.2022 21:25 Відповісти
За що боролись - на те і напоролись... Українців, україномовних, патріотів України вони повибивали і повиганяли. Тепер хай перегризуться самі між собою. Бидло.
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16.08.2022 08:11 Відповісти
Дивіться уважно!Оце і ті самі "наші люді в окупациі", яких ВОСЬМИЙ рік ФІНАНСУЄ КМУ через МінСоц.Подивились?А тепер скажіть: " у нас розумні люди приймали та приймають рішення?" За кошти бюджету України "викохали" вбивць наших людей.Геніі ,блін!
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15.08.2022 16:55 Відповісти
Це ж відноситься і до їхніх самок, і пенсиків, які ненавидять Україну. Кожного разу, коли з мене знімають купу податків, згадую про них, і що добра частина моїх податків йде на утримання цієї мразоти.
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15.08.2022 17:01 Відповісти
ахахаха, до слёз просто. скоро буряты будут отказываться воевать за кадыровцев, а адыгейцы за марийцев )))
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15.08.2022 17:03 Відповісти
Не могу понять, что разделяет эти два братских народа ?
Неужели луганский и донецкий язык ?
А может кто-то из них хфашист ?
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15.08.2022 17:04 Відповісти
> Не могу понять, что разделяет эти два братских народа ?

Митниця у Дебіальцево
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15.08.2022 17:22 Відповісти
Так может они друг другу по ***... ...позащищают "руSSкий язык"?
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15.08.2022 18:24 Відповісти
Ну, все правильно. Вони ж патріоти своєї батьківщини🤣🤣🤣
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15.08.2022 17:05 Відповісти
Націоналісти навіть!
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15.08.2022 17:10 Відповісти
Вот ето поворот. А Вейшнорию кто асвабаждать будет?
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15.08.2022 17:09 Відповісти
****, не матрос =)
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15.08.2022 17:09 Відповісти
а что случилось, паспорта получили пользовались 8 лет, а как воевать, то нет
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15.08.2022 17:11 Відповісти
Тепер Домбабве може напасти на Луганду.
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15.08.2022 17:13 Відповісти
До 1937-го или 38-го года,точно не помню,это была ОДНА область! Сталин её разделил на две,Сталинскую и Ворошиловградскую! А теперь два народа! Тупые дятлы!
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15.08.2022 17:13 Відповісти
М"ясу слова не давали
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15.08.2022 17:19 Відповісти
Босота сандальная ,по определению уклониста "наши люди".
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15.08.2022 17:20 Відповісти
********* не хоче воювати за *********,ну чиста росия
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15.08.2022 17:26 Відповісти
ни чем не отличаются
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15.08.2022 17:28 Відповісти
Віларіба на порозі війни з Вілабаджей
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15.08.2022 17:29 Відповісти
Оберкірхен проти Нідеркірхен
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15.08.2022 17:47 Відповісти
Немцы отказываются воевать за германцев.
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15.08.2022 17:30 Відповісти
Лугандонцы друг другу братья и жены...
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15.08.2022 17:31 Відповісти
Десь, на лавці, гірко ридає Сівоха:"-це ж усьо, наші люди..."
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15.08.2022 17:33 Відповісти
А, так они уже победили, 3-го июля
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15.08.2022 17:37 Відповісти
Сначала они воевали чтобы отсоединиться от Украины, потом воевали, чтобы войти в состав Украины (по минским соглашениям), потом попросились в состав России и их послали воевать, чтобы уничтожить Украину. Теперь у них два народа. В Россию их не берут, с Украиной воюют, между собой начинаются терки. Какой-то лютый треш. Плохо быть дебилами. И им плохо и нормальные люди из-за них страдают.
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15.08.2022 17:43 Відповісти
Пора їм ще й між собою повоювати...
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15.08.2022 17:50 Відповісти
Изменников новороссии к суду !
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15.08.2022 18:05 Відповісти
__ Назад в будущее...
Евро 2012 ,Аэропорт им.Прокофьева г.Донецк, Донбасс-Арена, т\с Метро и т.д . Чего не хватало в этом списке ,иПанько ??!!
родственники в Украине ,захотелось "братьев-буряТ ".??!!
вас тупо подставили !Патамучто ЛНДР -это Лао́сская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика ....Как так то ??!!_____
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15.08.2022 18:12 Відповісти
*** как из фильма "Свадьба в Малиновке"!Пан Грицько зачитует.......................................полный .....................*****.....................................
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15.08.2022 18:15 Відповісти
Какая трагедия разделила эти два, причём оба исконно-сруSSких народа?!!! Ведь многие поколения славного и орденоносного поколения дыыныровцев не жалея живота своего готовы были положить за славный триединоруSSкий народ ЛыНыРы чьи нибудь (не свои) жизни!

Как пережить этот кошмар межруSSкорассовой ненависти и наплевательства на жизни соседских народов?!!!
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15.08.2022 18:21 Відповісти
Те, кто думает, что сдавшись рашистам, приблизит мир - бараны. Как только рашист оккупирует город, он хватает кого сможет, всучивает оружие и отправляет на войну, умирать за вяликую расею.
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15.08.2022 18:26 Відповісти
Хто воюює, кацапська арта по 10 тисяч снарядів на день на нащі позиції. Відповідати нічим, клоун ща три роки нічого не закуповував. Вояків теж знайшов, звісно воюють краще ніж кацапи, бо кацапську десантуру утілізували у перщі місяці війни.
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15.08.2022 18:57 Відповісти
Там два клоуна було. Один шоколадний мав п'ять років і теж нічого не закупив.
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15.08.2022 21:49 Відповісти
"Шоколадний" армію відродив, розпочав ракетну програму. А зелений те все просрав. Але таким ботам як ти не доходить через вроджену тупість , або через копійки які вони отримують за черговий висер про "шоколадного"
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16.08.2022 08:26 Відповісти
Мисс Мурпл в роли мисс Бурпл))
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15.08.2022 18:39 Відповісти
Оперативна розвідка линири виявила ,що у владних структурах динири посилився вплив бендерівців ,масонів і тайванців. І повстали чудо богатирі, і понесли слово вони своє нє воздєржаху. Працвєтай ,гордая рєспубліка!
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15.08.2022 18:43 Відповісти
Клоуни шедевральні
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15.08.2022 18:53 Відповісти
луганські пацифісти.
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15.08.2022 19:17 Відповісти
логично,тумба-юмба не должна воевать за апачи.Логичнее,если б перестреляли б друг друга,легче для ВСУ,а так плен,тюрьма и кормить их за то,что они сделали.
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15.08.2022 19:30 Відповісти
Містечковий патріотизм🖕
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15.08.2022 19:30 Відповісти
Хєрня якась... А чому тоді цим лугандонським м'ясом усі дірки по всіх окупованих областях затикають, а за динири вони, бачьте, не хочуть. За Херсонщину, Запоріжжя, Харківщину значить хочуть, а за динири - ніт Може, тому що в динири на відміну від територій України, що до недавнього часу не були окуповані - вже і грабувати-мародерити нічого не залишилось, нема інтересу так би мовити?
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15.08.2022 19:34 Відповісти
Правильно,с какого перепуга?Другая страна,другой язык,другая культура,другие деньги,другая религия.Тут как бы не начались перестрелки между двумя дамбасскими империями.
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15.08.2022 19:35 Відповісти
І другі народні казки,народні костюми,...
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15.08.2022 19:51 Відповісти
А вот і не падерьотесь... Тьху,пля... гидота...
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15.08.2022 19:38 Відповісти
Мобілізовані бомжі з ЛНР відмовляються воювати за бомжів ДНР
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15.08.2022 19:41 Відповісти
а пару місяців тому була нюза що мобілізовані з Дири відмовляються воювати за Лиру..
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15.08.2022 19:55 Відповісти
Пофиг. Хай друг друга перегрызут и здохнут наконец
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15.08.2022 20:03 Відповісти
Онуки бувших переселенців з мордору розділились на два ворожі села. Скоро підуть кілками один на одного. Ждйомс)))
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15.08.2022 20:07 Відповісти
Хєрня це все. Більшість мобілізовані там то ті хто з 14-го був пасіонарієм і хотів пересидіти, чи щоб його не чіпали. Те що у них вата в голові це одне, але воювати проти України вони не пішли б, якби їх силою не погнали, з заградотрядами і тримаючи родини.
Вони там не за "Донецьк" не хочуть воювати, вони хочуть з*батись додому під будь-яким приводом
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15.08.2022 20:18 Відповісти
Мне показалось, или там "чукча-читатель" с лаптях стоит?
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15.08.2022 20:40 Відповісти
Это дипломатический скандал!
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15.08.2022 21:16 Відповісти
К стенке и в расход. Членов семьи и родственников тоже.
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15.08.2022 21:37 Відповісти
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15.08.2022 22:28 Відповісти
Дауны!
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16.08.2022 01:40 Відповісти
 
 