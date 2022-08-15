Мобілізовані з "ЛНР" відмовляються воювати за "ДНР". ВIДЕО

Мобілізовані солдати з так званої "ЛНР" відмовилися йти воювати за так звану "ДНР" - кажуть, що свій "обов’язок" вже виконали.

Відповідне відео зі зверненням мобілізованих з "ЛНР" опубліковано в соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

На відео велика група мобілізованих з "ЛНР" заявили про відмову йти воювати за "ДНР". Вони аргументують це тим, що нібито "свій обов'язок по захисту "ЛНР" виконали". Більше того, вони отримали повідомлення від "голови" псевдореспубліки, що буцімто 3 липня був "День перемоги". Також вони нарікають, що їм погрожують розправою, якщо вони не підуть воювати за "ДНР".

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