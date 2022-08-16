Шойгу назвав дев’ять "дружніх" Росії країн. ВIДЕО

Російський міністр зачитав назви держав, які Кремль вважає "дружніми".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, дружніми для себе державами Росія вважає Бурунді, Гвінейську Республіку, Камерун, Малі, Судан, Уганду, Чад, Ефіопію, Південно-Африканську Республіку.

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За його словами, Росія цінує підтримку "видних воєначальників" цих країн та має намір нарощувати співпрацю із взаємовигідних проєктів.