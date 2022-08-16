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Шойгу назвав дев’ять "дружніх" Росії країн. ВIДЕО
Російський міністр зачитав назви держав, які Кремль вважає "дружніми".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, дружніми для себе державами Росія вважає Бурунді, Гвінейську Республіку, Камерун, Малі, Судан, Уганду, Чад, Ефіопію, Південно-Африканську Республіку.
За його словами, Росія цінує підтримку "видних воєначальників" цих країн та має намір нарощувати співпрацю із взаємовигідних проєктів.
Топ коментарі
+36 Fjall_Raven
показати весь коментар16.08.2022 13:05 Відповісти Посилання
+29 krot_lub
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+25 vitaliymkua
показати весь коментар16.08.2022 13:10 Відповісти Посилання
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на врожай бананів настипних 50 років
топоры, стрелы, с наконечниками, выпиленных из танков кацапстана! И конечно, беспилотные бумеранги! Весь мир онемел, от страха! =)))
"И это лишь один из фактов "африканского трека" современной политики РФ по формированию групп поддержки. О потребности в строительстве АЭС заявили такие экономические "гиганты" Африки, как Нигерия и Гана, Замбия, Марокко и Руанда. Есть все основания полагать, что Россия и Китай являются наиболее вероятными партнерами и кредиторами подобных проектов, причем Китай уже продвигается вперед в Кении и Судане. Вспомним, что только половина стран Африки проголосовали за резолюции ГА ООН в поддержку Украины. Казалось бы, именно страны Африки - лучшие кандидаты для развития солнечной энергетики, ведь ядерные технологии требуют серьезных инвестиций в области образования, ... решения множества вопросов безопасности. Доставка топлива, эксплуатация станций и обращение с отходами - все это требует масштабных усилий, и тот факт, что подобные проекты могут оказаться в руках "Росатома", то есть Кремля, будет означать многолетнюю жесткую привязку этих стран к РФ, в том числе политическую. Крайне опасное развитие событий..."
(«Україна лише частина великого плану», С.Корсунський).