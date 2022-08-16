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Шойгу назвав дев’ять "дружніх" Росії країн. ВIДЕО

шойгу

Російський міністр зачитав назви держав, які Кремль вважає "дружніми".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, дружніми для себе державами Росія вважає Бурунді, Гвінейську Республіку, Камерун, Малі, Судан, Уганду, Чад, Ефіопію, Південно-Африканську Республіку.

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За його словами, Росія цінує підтримку "видних воєначальників" цих країн та має намір нарощувати співпрацю із взаємовигідних проєктів.

Африка (313) дружба (96) росія (66193) Шойгу Сергій (629)


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Топ коментарі
+36
9 негритят )) параша сходила обедать ))
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16.08.2022 13:05 Відповісти
+29
Дружні бо не межує з ними, а так країни хороші.
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16.08.2022 13:05 Відповісти
+25
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16.08.2022 13:10 Відповісти
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Ото ж гарні друзі!
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16.08.2022 14:46 Відповісти
9 друзей Оушена
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16.08.2022 19:22 Відповісти
не густо, якщо врахувати що половина притягнута за вуха(борги)
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16.08.2022 14:51 Відповісти
G10
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16.08.2022 14:54 Відповісти
За даними журналу FlightGlobal, станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 рік, на озброєнні повітряних сил Бурунді були 5 навчально-тренувальних літаків і 12 багатоцільових і бойових вертольотів.
Мацкалі зможуть виміняти анала-говна-нету системи С-300
на врожай бананів настипних 50 років
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16.08.2022 15:07 Відповісти
МоскАлоиды не имеют друзей в принципе. Вариантов всего два: 1) слабые / покорные = рабы; 2) сильные / непокорные = враги. ВСЁ!
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16.08.2022 15:27 Відповісти
Тут потрібне відео із сміхотливим іспанцем (земля йому пухом)
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16.08.2022 15:37 Відповісти
А хде Северная Корея?)
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16.08.2022 15:48 Відповісти
Пора копростану, этим вяликим гасударствам передавать оружие, копья
топоры, стрелы, с наконечниками, выпиленных из танков кацапстана! И конечно, беспилотные бумеранги! Весь мир онемел, от страха! =)))
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16.08.2022 16:02 Відповісти
Это прекрасно! Супердержаве, супердрузья!
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16.08.2022 16:26 Відповісти
🤣
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16.08.2022 17:04 Відповісти
Забув марсіан у список вписати. Абідяцца,аднака.
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16.08.2022 17:21 Відповісти
а КНДР?
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16.08.2022 17:39 Відповісти
А ми цім тварюкам зерно поставляємо .Замість того щоб розірвати дип стосунки і дулю з маком.Терпіли ми.
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16.08.2022 17:58 Відповісти
Довго запрягали і нарешті в Африку приїхали!
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16.08.2022 18:54 Відповісти
На жаль, це не смішно.
"И это лишь один из фактов "африканского трека" современной политики РФ по формированию групп поддержки. О потребности в строительстве АЭС заявили такие экономические "гиганты" Африки, как Нигерия и Гана, Замбия, Марокко и Руанда. Есть все основания полагать, что Россия и Китай являются наиболее вероятными партнерами и кредиторами подобных проектов, причем Китай уже продвигается вперед в Кении и Судане. Вспомним, что только половина стран Африки проголосовали за резолюции ГА ООН в поддержку Украины. Казалось бы, именно страны Африки - лучшие кандидаты для развития солнечной энергетики, ведь ядерные технологии требуют серьезных инвестиций в области образования, ... решения множества вопросов безопасности. Доставка топлива, эксплуатация станций и обращение с отходами - все это требует масштабных усилий, и тот факт, что подобные проекты могут оказаться в руках "Росатома", то есть Кремля, будет означать многолетнюю жесткую привязку этих стран к РФ, в том числе политическую. Крайне опасное развитие событий..."

(«Україна лише частина великого плану», С.Корсунський).
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16.08.2022 19:19 Відповісти
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16.08.2022 20:25 Відповісти
Людоеды сплошные.
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16.08.2022 21:01 Відповісти
Этот тунгусский Колумб понял что он сам пи*данул ? Осталось 9-ть , дружественных двух-жопых , негритят .
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16.08.2022 21:11 Відповісти
Забыл про Северную Корею.
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16.08.2022 21:47 Відповісти
Так вони ж линири з динири визнали...Хіба не дружні?
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16.08.2022 23:25 Відповісти
А чого Ерітрею не згадав? Місцеві канібали і образитись можуть.
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17.08.2022 00:01 Відповісти
Від Антарктиди відколовся айсберг. Най буде десятим.
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17.08.2022 00:39 Відповісти
А що вже північна корея цурається пуйла? А орбан вже не друг?)
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07.09.2023 15:50 Відповісти
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