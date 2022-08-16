Шойгу назвал девять "дружественных" для России стран. ВИДЕО

Российский министр зачитал названия государств, которые Кремль считает "дружественными".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, дружественными для себя государствами Россия считает Бурунди, Гвинейскую Республику, Камерун, Мали, Судан, Уганду, Чад, Эфиопию, Южно-Африканскую Республику.

Читайте: С февраля Россия стянула более 300 вертолетов и 400 самолетов к границам Украины, - Игнат

По его словам, Россия ценит поддержку "видных военачальников" этих стран и намерена наращивать сотрудничество по взаимовыгодным проектам.