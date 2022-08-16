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Шойгу назвал девять "дружественных" для России стран. ВИДЕО

шойгу

Российский министр зачитал названия государств, которые Кремль считает "дружественными".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, дружественными для себя государствами Россия считает Бурунди, Гвинейскую Республику, Камерун, Мали, Судан, Уганду, Чад, Эфиопию, Южно-Африканскую Республику.

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По его словам, Россия ценит поддержку "видных военачальников" этих стран и намерена наращивать сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Африка (282) дружба (66) россия (96267) Шойгу Сергей (715)


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Топ комментарии
+36
9 негритят )) параша сходила обедать ))
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16.08.2022 13:05 Ответить
+29
Дружні бо не межує з ними, а так країни хороші.
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16.08.2022 13:05 Ответить
+25
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16.08.2022 13:10 Ответить
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Ото ж гарні друзі!
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16.08.2022 14:46 Ответить
9 друзей Оушена
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16.08.2022 19:22 Ответить
не густо, якщо врахувати що половина притягнута за вуха(борги)
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16.08.2022 14:51 Ответить
G10
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16.08.2022 14:54 Ответить
За даними журналу FlightGlobal, станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/2020 2020 рік, на озброєнні повітряних сил Бурунді були 5 навчально-тренувальних літаків і 12 багатоцільових і бойових вертольотів.
Мацкалі зможуть виміняти анала-говна-нету системи С-300
на врожай бананів настипних 50 років
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16.08.2022 15:07 Ответить
МоскАлоиды не имеют друзей в принципе. Вариантов всего два: 1) слабые / покорные = рабы; 2) сильные / непокорные = враги. ВСЁ!
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16.08.2022 15:27 Ответить
Тут потрібне відео із сміхотливим іспанцем (земля йому пухом)
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16.08.2022 15:37 Ответить
А хде Северная Корея?)
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16.08.2022 15:48 Ответить
Пора копростану, этим вяликим гасударствам передавать оружие, копья
топоры, стрелы, с наконечниками, выпиленных из танков кацапстана! И конечно, беспилотные бумеранги! Весь мир онемел, от страха! =)))
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16.08.2022 16:02 Ответить
Это прекрасно! Супердержаве, супердрузья!
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16.08.2022 16:26 Ответить
🤣
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16.08.2022 17:04 Ответить
Забув марсіан у список вписати. Абідяцца,аднака.
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16.08.2022 17:21 Ответить
а КНДР?
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16.08.2022 17:39 Ответить
А ми цім тварюкам зерно поставляємо .Замість того щоб розірвати дип стосунки і дулю з маком.Терпіли ми.
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16.08.2022 17:58 Ответить
Довго запрягали і нарешті в Африку приїхали!
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16.08.2022 18:54 Ответить
На жаль, це не смішно.
"И это лишь один из фактов "африканского трека" современной политики РФ по формированию групп поддержки. О потребности в строительстве АЭС заявили такие экономические "гиганты" Африки, как Нигерия и Гана, Замбия, Марокко и Руанда. Есть все основания полагать, что Россия и Китай являются наиболее вероятными партнерами и кредиторами подобных проектов, причем Китай уже продвигается вперед в Кении и Судане. Вспомним, что только половина стран Африки проголосовали за резолюции ГА ООН в поддержку Украины. Казалось бы, именно страны Африки - лучшие кандидаты для развития солнечной энергетики, ведь ядерные технологии требуют серьезных инвестиций в области образования, ... решения множества вопросов безопасности. Доставка топлива, эксплуатация станций и обращение с отходами - все это требует масштабных усилий, и тот факт, что подобные проекты могут оказаться в руках "Росатома", то есть Кремля, будет означать многолетнюю жесткую привязку этих стран к РФ, в том числе политическую. Крайне опасное развитие событий..."

(«Україна лише частина великого плану», С.Корсунський).
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16.08.2022 19:19 Ответить
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16.08.2022 20:25 Ответить
Людоеды сплошные.
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16.08.2022 21:01 Ответить
Этот тунгусский Колумб понял что он сам пи*данул ? Осталось 9-ть , дружественных двух-жопых , негритят .
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16.08.2022 21:11 Ответить
Забыл про Северную Корею.
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16.08.2022 21:47 Ответить
Так вони ж линири з динири визнали...Хіба не дружні?
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16.08.2022 23:25 Ответить
А чого Ерітрею не згадав? Місцеві канібали і образитись можуть.
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17.08.2022 00:01 Ответить
Від Антарктиди відколовся айсберг. Най буде десятим.
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17.08.2022 00:39 Ответить
А що вже північна корея цурається пуйла? А орбан вже не друг?)
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07.09.2023 15:50 Ответить
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