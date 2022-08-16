33 781 125
Шойгу назвал девять "дружественных" для России стран. ВИДЕО
Российский министр зачитал названия государств, которые Кремль считает "дружественными".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, дружественными для себя государствами Россия считает Бурунди, Гвинейскую Республику, Камерун, Мали, Судан, Уганду, Чад, Эфиопию, Южно-Африканскую Республику.
По его словам, Россия ценит поддержку "видных военачальников" этих стран и намерена наращивать сотрудничество по взаимовыгодным проектам.
Топ комментарии
+36 Fjall_Raven
показать весь комментарий16.08.2022 13:05 Ответить Ссылка
+29 krot_lub
показать весь комментарий16.08.2022 13:05 Ответить Ссылка
+25 vitaliymkua
показать весь комментарий16.08.2022 13:10 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мацкалі зможуть виміняти анала-говна-нету системи С-300
на врожай бананів настипних 50 років
топоры, стрелы, с наконечниками, выпиленных из танков кацапстана! И конечно, беспилотные бумеранги! Весь мир онемел, от страха! =)))
"И это лишь один из фактов "африканского трека" современной политики РФ по формированию групп поддержки. О потребности в строительстве АЭС заявили такие экономические "гиганты" Африки, как Нигерия и Гана, Замбия, Марокко и Руанда. Есть все основания полагать, что Россия и Китай являются наиболее вероятными партнерами и кредиторами подобных проектов, причем Китай уже продвигается вперед в Кении и Судане. Вспомним, что только половина стран Африки проголосовали за резолюции ГА ООН в поддержку Украины. Казалось бы, именно страны Африки - лучшие кандидаты для развития солнечной энергетики, ведь ядерные технологии требуют серьезных инвестиций в области образования, ... решения множества вопросов безопасности. Доставка топлива, эксплуатация станций и обращение с отходами - все это требует масштабных усилий, и тот факт, что подобные проекты могут оказаться в руках "Росатома", то есть Кремля, будет означать многолетнюю жесткую привязку этих стран к РФ, в том числе политическую. Крайне опасное развитие событий..."
(«Україна лише частина великого плану», С.Корсунський).