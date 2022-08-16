24 ОМБр показала, як російські окупанти "своих не бросают". ВIДЕО

Російські окупанти покинули свого пораненого товариша, який потрапив під вогонь ЗСУ.

Відповідне відео опубліковане на сторінці 24 ОМБр імені короля Данила, інформує Цензор.НЕТ.

На відео можна побачити, як група з чотирьох російських окупантів потрапляє під вогонь, після чого один із них падає пораненим. Проте його товариші навіть не намагаються йому допомогти і відходять подалі.

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