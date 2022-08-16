УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9755 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
25 501 25

24 ОМБр показала, як російські окупанти "своих не бросают". ВIДЕО

Російські окупанти покинули свого пораненого товариша, який потрапив під вогонь ЗСУ.

Відповідне відео опубліковане на сторінці 24 ОМБр імені короля Данила, інформує Цензор.НЕТ.

На відео можна побачити, як група з чотирьох російських окупантів потрапляє під вогонь, після чого один із них падає пораненим. Проте його товариші навіть не намагаються йому допомогти і відходять подалі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "20 км пішки, поранених винесли на собі", - як воїни 24-ї ОМБр виходили з оточення в районі Гірського-Золотого. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17897) 24 омб імені князя Данила Галицького (261)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
показати весь коментар
16.08.2022 22:09 Відповісти
+22
Отряд не заметил потери бойца.
показати весь коментар
16.08.2022 22:04 Відповісти
+22
засунь свой пост вместе с пятью копейками в известное всем место!Журавель защищал свою страну ,дом,семью!если мозгов нет то и не сопоставляй защитника Украины с безродным мародёром-окупантом.
показати весь коментар
16.08.2022 22:11 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виявляється у них теж є свій Журавель.
показати весь коментар
16.08.2022 21:58 Відповісти
засунь свой пост вместе с пятью копейками в известное всем место!Журавель защищал свою страну ,дом,семью!если мозгов нет то и не сопоставляй защитника Украины с безродным мародёром-окупантом.
показати весь коментар
16.08.2022 22:11 Відповісти
Що ти сперечаєшся з п'ятаком, як з рублем?
показати весь коментар
16.08.2022 22:15 Відповісти
https://youtu.be/KBEV1szLk0w?t=3 Так це ж було вже
показати весь коментар
16.08.2022 23:01 Відповісти
Бабы нарожают
показати весь коментар
16.08.2022 22:00 Відповісти
Отряд не заметил потери бойца.
показати весь коментар
16.08.2022 22:04 Відповісти
двух, інший ще трохи пробіг і теж впав
показати весь коментар
16.08.2022 22:17 Відповісти
боец не заметил потери яйца
показати весь коментар
16.08.2022 23:55 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2022 22:09 Відповісти
Ойц! Як же ж гарно Бутусов за всіх нас розмалював цю пику.
показати весь коментар
16.08.2022 22:52 Відповісти
Боится что там ещё упадёт.
показати весь коментар
16.08.2022 22:10 Відповісти
треба такі гранати, щоб всі 4 зразу відправлялись на той світ.
показати весь коментар
16.08.2022 22:12 Відповісти
то придумай, вибухнула б та граната, чи міна трохи вперед і на метра два лівіше, то були б всі трупами, або прилетілоб туди щось потужніше, то на фарш би всіх переробило. тому треба щоб такі д..и позавчорашні(тільки зереєструвалось) не пейсали в чому не розбираються.
показати весь коментар
16.08.2022 22:20 Відповісти
патєрь нєт
показати весь коментар
16.08.2022 22:12 Відповісти
рускій па-рєнь в агнє нє гар-ріт..
показати весь коментар
16.08.2022 22:13 Відповісти
Справедливости ради стоит сказать что первый самостоятельно тащил на себе тушку.
показати весь коментар
16.08.2022 22:14 Відповісти
судя по длине теней, (~местечковый полдень) этот "добрый самаритянин" на обед хочет просто побаловать себя тушонкой из тушки ))
показати весь коментар
16.08.2022 22:23 Відповісти
та ладно! может они и его ноги унесли, не только свои ))
показати весь коментар
16.08.2022 22:15 Відповісти
Он им просто крикнул :Работайте, *****.Или Работайте братья
показати весь коментар
16.08.2022 22:22 Відповісти
Тот который шел предпоследним прилег, что бы видос снять прикольный!
показати весь коментар
16.08.2022 22:40 Відповісти
это был третий, предпоследний драпанул и стал первым.
показати весь коментар
16.08.2022 22:49 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2022 22:42 Відповісти
Рускіє сваіх ні брасают! (с)
показати весь коментар
16.08.2022 22:48 Відповісти
Пункт призначення (Final Destination)
показати весь коментар
17.08.2022 00:25 Відповісти
Тактично зробили все правильно
показати весь коментар
17.08.2022 08:14 Відповісти
 
 