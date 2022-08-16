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Новости Видео Война
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24 ОМБр показала, как российские оккупанты "своих не бросают". ВИДЕО

Российские оккупанты бросили своего раненого товарища, попавшего под огонь ВСУ.

Соответствующее видео опубликовано на странице 24 ОМБр имени короля Даниила, сообщает Цензор.НЕТ.

На видео можно увидеть, как группа из четырех российских оккупантов попадает под огонь, после чего один из них падает раненым. Однако его товарищи даже не пытаются ему помочь и уходят подальше.

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Автор: 

армия РФ (19746) 24 омб имени князя Данила Галицкого (260)


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Топ комментарии
+36
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16.08.2022 22:09 Ответить
+22
Отряд не заметил потери бойца.
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16.08.2022 22:04 Ответить
+22
засунь свой пост вместе с пятью копейками в известное всем место!Журавель защищал свою страну ,дом,семью!если мозгов нет то и не сопоставляй защитника Украины с безродным мародёром-окупантом.
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16.08.2022 22:11 Ответить
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Виявляється у них теж є свій Журавель.
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16.08.2022 21:58 Ответить
засунь свой пост вместе с пятью копейками в известное всем место!Журавель защищал свою страну ,дом,семью!если мозгов нет то и не сопоставляй защитника Украины с безродным мародёром-окупантом.
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16.08.2022 22:11 Ответить
Що ти сперечаєшся з п'ятаком, як з рублем?
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16.08.2022 22:15 Ответить
https://youtu.be/KBEV1szLk0w?t=3 Так це ж було вже
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16.08.2022 23:01 Ответить
Бабы нарожают
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16.08.2022 22:00 Ответить
Отряд не заметил потери бойца.
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16.08.2022 22:04 Ответить
двух, інший ще трохи пробіг і теж впав
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16.08.2022 22:17 Ответить
боец не заметил потери яйца
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16.08.2022 23:55 Ответить
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16.08.2022 22:09 Ответить
Ойц! Як же ж гарно Бутусов за всіх нас розмалював цю пику.
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16.08.2022 22:52 Ответить
Боится что там ещё упадёт.
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16.08.2022 22:10 Ответить
треба такі гранати, щоб всі 4 зразу відправлялись на той світ.
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16.08.2022 22:12 Ответить
то придумай, вибухнула б та граната, чи міна трохи вперед і на метра два лівіше, то були б всі трупами, або прилетілоб туди щось потужніше, то на фарш би всіх переробило. тому треба щоб такі д..и позавчорашні(тільки зереєструвалось) не пейсали в чому не розбираються.
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16.08.2022 22:20 Ответить
патєрь нєт
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16.08.2022 22:12 Ответить
рускій па-рєнь в агнє нє гар-ріт..
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16.08.2022 22:13 Ответить
Справедливости ради стоит сказать что первый самостоятельно тащил на себе тушку.
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16.08.2022 22:14 Ответить
судя по длине теней, (~местечковый полдень) этот "добрый самаритянин" на обед хочет просто побаловать себя тушонкой из тушки ))
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16.08.2022 22:23 Ответить
та ладно! может они и его ноги унесли, не только свои ))
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16.08.2022 22:15 Ответить
Он им просто крикнул :Работайте, *****.Или Работайте братья
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16.08.2022 22:22 Ответить
Тот который шел предпоследним прилег, что бы видос снять прикольный!
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16.08.2022 22:40 Ответить
это был третий, предпоследний драпанул и стал первым.
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16.08.2022 22:49 Ответить
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16.08.2022 22:42 Ответить
Рускіє сваіх ні брасают! (с)
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16.08.2022 22:48 Ответить
Пункт призначення (Final Destination)
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17.08.2022 00:25 Ответить
Тактично зробили все правильно
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17.08.2022 08:14 Ответить
 
 