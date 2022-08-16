24 ОМБр показала, как российские оккупанты "своих не бросают". ВИДЕО

Российские оккупанты бросили своего раненого товарища, попавшего под огонь ВСУ.

Соответствующее видео опубликовано на странице 24 ОМБр имени короля Даниила, сообщает Цензор.НЕТ.

На видео можно увидеть, как группа из четырех российских оккупантов попадает под огонь, после чего один из них падает раненым. Однако его товарищи даже не пытаются ему помочь и уходят подальше.

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