У Лисичанську знищено ворожий штаб, - Гайдай. ВIДЕО

У Лисичанську зафіксовано вибухи в будівлі СБУ, де окупанти організували штаб.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що, за попередньою інформацією СтратКом ЗСУ, в тимчасово окупованому Лисичанську знищено колишню будівлю СБУ, де окупанти організували собі штаб. Ліквідовано близько 100 російських бійців. Наразі інформація уточнюється.

