У Лисичанську знищено ворожий штаб, - Гайдай. ВIДЕО
У Лисичанську зафіксовано вибухи в будівлі СБУ, де окупанти організували штаб.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.
Відомо, що, за попередньою інформацією СтратКом ЗСУ, в тимчасово окупованому Лисичанську знищено колишню будівлю СБУ, де окупанти організували собі штаб. Ліквідовано близько 100 російських бійців. Наразі інформація уточнюється.
Бо нема віри оцим штатним зебільним говорунам!
"Ликвидировано около 100 русских бойцов.." Надо правильно писать: "Уничтожено 100 руссофашистских захватчиков!" Или пожестче..
правда зевиборці?