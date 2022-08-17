УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7391 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
10 304 14

У Лисичанську знищено ворожий штаб, - Гайдай. ВIДЕО

У Лисичанську зафіксовано вибухи в будівлі СБУ, де окупанти організували штаб.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

Відомо, що, за попередньою інформацією СтратКом ЗСУ, в тимчасово окупованому Лисичанську знищено колишню будівлю СБУ, де окупанти організували собі штаб. Ліквідовано близько 100 російських бійців. Наразі інформація уточнюється. 

Читайте також: Російська ДРГ намагалася зайти в тил українським силам біля Осокорівки, - ОК "Південь"

знищення (8270) Гайдай ЛОГА (930) Луганська область (4938)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Выглядит штаб многообещающе...
показати весь коментар
17.08.2022 09:56 Відповісти
+8
якби ми готувалися до війни ми б протримались три дні! - цитати найвеличніших і залізна логіка,
правда зевиборці?
показати весь коментар
17.08.2022 10:04 Відповісти
+7
та дайте вже врешті незалежні підтвердження цієї успішної операції!
Бо нема віри оцим штатним зебільним говорунам!
показати весь коментар
17.08.2022 09:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та дайте вже врешті незалежні підтвердження цієї успішної операції!
Бо нема віри оцим штатним зебільним говорунам!
показати весь коментар
17.08.2022 09:51 Відповісти
Толпа кацапських вояк на руїнах тобі не доказ?
показати весь коментар
17.08.2022 10:10 Відповісти
толпа живих, що шариться по руїнам? Там, можливо, є і трупи - але за камінням їх не бачу.
показати весь коментар
17.08.2022 11:12 Відповісти
независимые - это какие? предлагаешь комиссию ООН туда послать? и тебе сильно от этого полегчает, даже если их туда пустят?
показати весь коментар
17.08.2022 11:33 Відповісти
Выглядит штаб многообещающе...
показати весь коментар
17.08.2022 09:56 Відповісти
Что это Цензор вдруг вдарился в лирику:
"Ликвидировано около 100 русских бойцов.." Надо правильно писать: "Уничтожено 100 руссофашистских захватчиков!" Или пожестче..
показати весь коментар
17.08.2022 10:22 Відповісти
якби ми готувалися до війни ми б протримались три дні! - цитати найвеличніших і залізна логіка,
правда зевиборці?
показати весь коментар
17.08.2022 10:04 Відповісти
Пане Ігорю, намарне щось пояснювати дебіло-ідіотам...
показати весь коментар
17.08.2022 10:08 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 10:10 Відповісти
Вот и гадай, загребут его с таким плакатом или нет.. )
показати весь коментар
17.08.2022 10:27 Відповісти
Наочний приклад повної демілітаризації коцапського штабу.
показати весь коментар
17.08.2022 10:11 Відповісти
Уцелело только российское знамя. У всех, кто хочет навязать русский мир, остались только следы ДНК.
показати весь коментар
17.08.2022 10:23 Відповісти
А гімно на палці залишилось стирчати.
показати весь коментар
17.08.2022 10:23 Відповісти
удар подвійним дотиком був би непоганий тут.
показати весь коментар
17.08.2022 15:43 Відповісти
 
 