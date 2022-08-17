Момент обстрілу окупантами дитячого майданчика у Харкові. ВIДЕО камер спостереження
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований приліт російського снаряду на дитячий майданчик у Харкові.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що снаряд влучив прямісінько у стіл для пінг-понгу.
