Момент обстрілу окупантами дитячого майданчика у Харкові. ВIДЕО камер спостереження

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований приліт російського снаряду на дитячий майданчик у Харкові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що снаряд влучив прямісінько у стіл для пінг-понгу.

