Момент обстрілу окупантами дитячого майданчика у Харкові. ВIДЕО камер спостереження

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований приліт російського снаряду на дитячий майданчик у Харкові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що снаряд влучив прямісінько у стіл для пінг-понгу

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу Харкова російськими окупантами: Били з РСЗВ "Торнадо", пошкоджено трамвайне депо та гаражний кооператив. ФОТОрепортаж

діти (5316) обстріл (30965) Харків (5874)
Так де путінесті Інтернешл? Потикайте їх паличкою, мо' здохли...
17.08.2022 17:37 Відповісти
ви не розумієте, звідки-но тільки виїхали зсу, ми їх просто не побачили, бо швидко...
17.08.2022 17:39 Відповісти
*****...
17.08.2022 17:40 Відповісти
москалі скажуть це відео як восєм лєт домбілі бомбас
17.08.2022 18:14 Відповісти
Ублюдки...
17.08.2022 19:14 Відповісти
Сподіваюсь, ніхто не постраждав. А москалям ми ті качели на горло пов'яжемо та двічі закручимо. Згодом.
17.08.2022 19:46 Відповісти
Там три хаймарси та полк азов ховався, інфа 100%
17.08.2022 22:29 Відповісти
 
 