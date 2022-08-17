РУС
Момент обстрела оккупантами детской площадки в Харькове. ВИДЕО камер наблюдения

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован прилет российского снаряда на детскую площадку в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что снаряд попал прямо в стол для пинг-понга.

дети (6732) обстрел (29627) Харьков (7747)
Так де путінесті Інтернешл? Потикайте їх паличкою, мо' здохли...
17.08.2022 17:37 Ответить
ви не розумієте, звідки-но тільки виїхали зсу, ми їх просто не побачили, бо швидко...
17.08.2022 17:39 Ответить
*****...
17.08.2022 17:40 Ответить
москалі скажуть це відео як восєм лєт домбілі бомбас
17.08.2022 18:14 Ответить
Ублюдки...
17.08.2022 19:14 Ответить
Сподіваюсь, ніхто не постраждав. А москалям ми ті качели на горло пов'яжемо та двічі закручимо. Згодом.
17.08.2022 19:46 Ответить
Там три хаймарси та полк азов ховався, інфа 100%
17.08.2022 22:29 Ответить
 
 