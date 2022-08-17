Момент обстрела оккупантами детской площадки в Харькове. ВИДЕО камер наблюдения
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован прилет российского снаряда на детскую площадку в Харькове.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что снаряд попал прямо в стол для пинг-понга.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Andry Moon
показать весь комментарий17.08.2022 17:37 Ответить Мне нравится 12 Ссылка
Hanka Panyanka
показать весь комментарий17.08.2022 17:39 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Прощай немытая раССея
показать весь комментарий17.08.2022 17:40 Ответить Мне нравится 11 Ссылка
vterra w
показать весь комментарий17.08.2022 18:14 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Денис Бородин
показать весь комментарий17.08.2022 19:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ivan Livliv
показать весь комментарий17.08.2022 19:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Evgen Karpov
показать весь комментарий17.08.2022 22:29 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль