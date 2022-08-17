Момент обстрела оккупантами детской площадки в Харькове. ВИДЕО камер наблюдения

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован прилет российского снаряда на детскую площадку в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что снаряд попал прямо в стол для пинг-понга.

