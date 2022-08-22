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Бійці ССО підірвали міст на окупованій частині Донеччині. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій ЗСУ опублікували відео підриву мосту на тимчасово контрольованих ворогом частині Донеччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування ССО ЗСУ.

"Це відео знято кілька тижнів тому, але з певних причин публікуємо його тільки сьогодні. У результаті підриву міст на Донеччині став для росіян перепоною", – сказано в повідомленні.

У ССО зазначили, що після деокупації знищені українські об'єкти будуть відновлені, "на відміну від російських окупантів".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці ССО підірвали понтонний міст, наведений окупантами для переправи. ВIДЕО

Автор: 

міст (1247) Донецька область (8954) ССО (534)


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22.08.2022 20:14 Відповісти
Схоже на міст в Святогірську...
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22.08.2022 20:19 Відповісти
Він і є.
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22.08.2022 22:20 Відповісти
ССО України-черговий респект...
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22.08.2022 20:23 Відповісти
- Машка! Ты чё такая расстроеная?
- Да мой придурок решил выпендриться - прислал мне фотографию "укропа" из Украины! Чтобы я на двери кладовки наклеила...
- Зачем?
- Чтобы дети варенье не воровали...
- И что? Не воруют? Боятся?
- Хуже Мой вернулся с Украины - живой, но весь покарёженый Так на радостях напился вдрызг...
- И что?
- Так шёл мимо кладовки и фотографию увидел И с перепугу обосрался!
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22.08.2022 20:27 Відповісти
The T-72 tank was hit again by the Ukrainians... the Russians were destroyed...

https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU&fbclid=IwAR1_mmsz65JkVIZ-OjwHLe6Y052kJpa7CbAvaueZC6lh1_xwotO0TGPwLtU https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU

Subscribe to our YouTube channel. In order to defeat this Russian absolute evil in the form of Russia with 10,000 nuclear bombs, we even need the moral support of ordinary people from your country... Share our post among your friends, this way you will help Ukraine
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22.08.2022 20:30 Відповісти
Велика подяка ЗСУ i Бавовнi!!!
Слава Україні!
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22.08.2022 20:31 Відповісти
Релакс...)))
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22.08.2022 20:48 Відповісти
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22.08.2022 23:07 Відповісти
 
 