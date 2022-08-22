Бійці ССО підірвали міст на окупованій частині Донеччині. ВIДЕО
Сили спеціальних операцій ЗСУ опублікували відео підриву мосту на тимчасово контрольованих ворогом частині Донеччині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку командування ССО ЗСУ.
"Це відео знято кілька тижнів тому, але з певних причин публікуємо його тільки сьогодні. У результаті підриву міст на Донеччині став для росіян перепоною", – сказано в повідомленні.
У ССО зазначили, що після деокупації знищені українські об'єкти будуть відновлені, "на відміну від російських окупантів".
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- Да мой придурок решил выпендриться - прислал мне фотографию "укропа" из Украины! Чтобы я на двери кладовки наклеила...
- Зачем?
- Чтобы дети варенье не воровали...
- И что? Не воруют? Боятся?
- Хуже Мой вернулся с Украины - живой, но весь покарёженый Так на радостях напился вдрызг...
- И что?
- Так шёл мимо кладовки и фотографию увидел И с перепугу обосрался!
https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU&fbclid=IwAR1_mmsz65JkVIZ-OjwHLe6Y052kJpa7CbAvaueZC6lh1_xwotO0TGPwLtU https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU
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