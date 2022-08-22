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Бойцы ССО взорвали мост на оккупированной части Донетчины. ВИДЕО

Силы специальных операций ВСУ опубликовали видео подрыва моста на временно контролируемой врагом части Донетчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу командования ССО ВСУ.

"Это видео снято несколько недель назад, но по определенным причинам публикуем его только сегодня. В результате подрыва мост в Донецкой области стал для россиян преградой", - сказано в сообщении.

В ССО отметили, что после деоккупации уничтоженные украинские объекты будут восстановлены, "в отличие от российских оккупантов".

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мост (1034) Донецкая область (10139) ССО (541)


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22.08.2022 20:14 Ответить
Схоже на міст в Святогірську...
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22.08.2022 20:19 Ответить
Він і є.
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22.08.2022 22:20 Ответить
ССО України-черговий респект...
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22.08.2022 20:23 Ответить
- Машка! Ты чё такая расстроеная?
- Да мой придурок решил выпендриться - прислал мне фотографию "укропа" из Украины! Чтобы я на двери кладовки наклеила...
- Зачем?
- Чтобы дети варенье не воровали...
- И что? Не воруют? Боятся?
- Хуже Мой вернулся с Украины - живой, но весь покарёженый Так на радостях напился вдрызг...
- И что?
- Так шёл мимо кладовки и фотографию увидел И с перепугу обосрался!
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22.08.2022 20:27 Ответить
The T-72 tank was hit again by the Ukrainians... the Russians were destroyed...

https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU&fbclid=IwAR1_mmsz65JkVIZ-OjwHLe6Y052kJpa7CbAvaueZC6lh1_xwotO0TGPwLtU https://www.youtube.com/watch?v=sY5j-lfGQOU

Subscribe to our YouTube channel. In order to defeat this Russian absolute evil in the form of Russia with 10,000 nuclear bombs, we even need the moral support of ordinary people from your country... Share our post among your friends, this way you will help Ukraine
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22.08.2022 20:30 Ответить
Велика подяка ЗСУ i Бавовнi!!!
Слава Україні!
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22.08.2022 20:31 Ответить
Релакс...)))
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22.08.2022 20:48 Ответить
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22.08.2022 23:07 Ответить
 
 