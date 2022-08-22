Бойцы ССО взорвали мост на оккупированной части Донетчины. ВИДЕО

Силы специальных операций ВСУ опубликовали видео подрыва моста на временно контролируемой врагом части Донетчины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу командования ССО ВСУ.

"Это видео снято несколько недель назад, но по определенным причинам публикуем его только сегодня. В результате подрыва мост в Донецкой области стал для россиян преградой", - сказано в сообщении.

В ССО отметили, что после деоккупации уничтоженные украинские объекты будут восстановлены, "в отличие от российских оккупантов".

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