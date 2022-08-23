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Огляд танків та САУ гвардійських дивізій Росії у центрі Києва. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов провів огляд знищенної українськими воїнами російської техніки, яку виставили на огляд в центрі Києва на Хрещатику.

Відеоекскурсія опублікована на ютуб-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

"Російська танкова колона нарешті досягла центру Києва. Ось у такому вигляді – знищена та захоплена. Я вирішив пройти по Хрещатику, подивитися, яку техніку виставили і роздивитися цікаві деталі", - розпочав журналіст.

"Парад" російської техніки на Хрещатику відкривають самохідні артустановки 2С3М "Акація". Це модернізована 152-мм САУ. Пошкоджена, але, в принципі, придатна до ремонту. Є численні ураження від уламків. Вона була під артобстрілом. Її кинули. Але поновити можливо, двигун цілий", - розповідає Бутусов.

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"Наступна, розбита, обгоріла російська САУ 2С19 "МСТА-С". Тут вже нічого не відремонтуєш", - продовжує він.

"Ось перший російський танк на Хрещатику – новітній, основний бойовий танк Т-90А. Тут саме стоїть блок комплексу оптико-електронної протидії "Штора". Він має захищати від спостереження, визначати позиції наших протиракетних комплексів, оптичних приладів, прицілів і наводити туди гармату, чинити перешкоди. Зверніть увагу, машина в чудовому стані. Видно, що вона десь загрузла. Все це ремонтнопридатне", - наголошує журналіст.

Також в огляд Бутусова потрапили російські танки Т-72Б3М, Т-72Б, Т-80У, Т-80УЕ, станції РЕБ, система ТОС-1а "Солнцепек", транспортно-заряджувальні машини, установка "БУК-М" та інша знищена техніка російських окупантів.

Автор: 

армія рф (17337) Київ (19457) парад (377) знищення (7216) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+16
Мені сподобалось. Плюнув на кожну горілу аналоговнетку.
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23.08.2022 19:35
+11
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23.08.2022 20:08
+6
орки так хотіли парад побєдобєсія на Хрещатику...получітє...распішітєсь
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23.08.2022 19:44
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Мені сподобалось. Плюнув на кожну горілу аналоговнетку.
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23.08.2022 19:35 Відповісти
Надо было попросить французов из музея этого сделать восковое чучело Путина и его шестерок. Которые посажены на швабру как на кол, члены их семей (и выродки от любовниц разумеется) лежат забитые битой и порванные на части перед ними у них на глазах, и они молят о быстрой смерти, которая все не наступает. Реалистичную именно, а не карикатуру. Чтобы смотреть так, как будет. Еще зарабатывать деньги, продавая селфи по 300 всем желающим.
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23.08.2022 19:41 Відповісти
орки так хотіли парад побєдобєсія на Хрещатику...получітє...распішітєсь
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23.08.2022 19:44 Відповісти
Наступний парад треба робить с дохлих кацапів. У пакетах.
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23.08.2022 19:50 Відповісти
- Що треба, щоб піднять настрій любтелю «русскава мира» до небес?

- Повідомить йому, що російські танки і солдати вже на Хрещатику...
- Що треба, щоб тут же опустить настрій любителя «русскава мира» до рівня каналізації?
- Уточнить, що російські танки там - у якості трофеїв, а солдати - полонені!

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23.08.2022 21:26 Відповісти
Дійсно,була мрія пройти по Хрещатику-пройшли🤣🤣🤣
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23.08.2022 20:09 Відповісти
виставку "парадок" знайдених в трофеях можно на хрещатику теж було зробить )) #оркижемечтали
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23.08.2022 19:52 Відповісти
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23.08.2022 20:08 Відповісти
що це за російська техніка?? https://www.youtube.com/watch?v=sGr1h9K1MEM https://www.youtube.com/watch?v=sGr1h9K1MEM

Хто підкаже назву та призначення?
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24.08.2022 00:16 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.08.2022 01:02 Відповісти
 
 