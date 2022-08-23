Огляд танків та САУ гвардійських дивізій Росії у центрі Києва. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов провів огляд знищенної українськими воїнами російської техніки, яку виставили на огляд в центрі Києва на Хрещатику.

Відеоекскурсія опублікована на ютуб-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

"Російська танкова колона нарешті досягла центру Києва. Ось у такому вигляді – знищена та захоплена. Я вирішив пройти по Хрещатику, подивитися, яку техніку виставили і роздивитися цікаві деталі", - розпочав журналіст.

"Парад" російської техніки на Хрещатику відкривають самохідні артустановки 2С3М "Акація". Це модернізована 152-мм САУ. Пошкоджена, але, в принципі, придатна до ремонту. Є численні ураження від уламків. Вона була під артобстрілом. Її кинули. Але поновити можливо, двигун цілий", - розповідає Бутусов.

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"Наступна, розбита, обгоріла російська САУ 2С19 "МСТА-С". Тут вже нічого не відремонтуєш", - продовжує він.

"Ось перший російський танк на Хрещатику – новітній, основний бойовий танк Т-90А. Тут саме стоїть блок комплексу оптико-електронної протидії "Штора". Він має захищати від спостереження, визначати позиції наших протиракетних комплексів, оптичних приладів, прицілів і наводити туди гармату, чинити перешкоди. Зверніть увагу, машина в чудовому стані. Видно, що вона десь загрузла. Все це ремонтнопридатне", - наголошує журналіст.

Також в огляд Бутусова потрапили російські танки Т-72Б3М, Т-72Б, Т-80У, Т-80УЕ, станції РЕБ, система ТОС-1а "Солнцепек", транспортно-заряджувальні машини, установка "БУК-М" та інша знищена техніка російських окупантів.