Рашисти завдали удару по Слов’янську, - мер Лях. ВIДЕО

У ніч проти 31 серпня російські окупаційні війська завдали удару по Слов’янську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Слов'янськ вчергове обстріляли. Минула ніч у місті була неспокійною. Слов’янськ знову зазнав ворожого удару. Влучання сталося на вулиці Торській", - йдеться у повідомленні.

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