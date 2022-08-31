Рашисти завдали удару по Слов’янську, - мер Лях. ВIДЕО
У ніч проти 31 серпня російські окупаційні війська завдали удару по Слов’янську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.
"Слов'янськ вчергове обстріляли. Минула ніч у місті була неспокійною. Слов’янськ знову зазнав ворожого удару. Влучання сталося на вулиці Торській", - йдеться у повідомленні.
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Anton 154
показати весь коментар31.08.2022 10:43 Відповісти Мені подобається 0
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