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Рашисти завдали удару по Слов’янську, - мер Лях. ВIДЕО

У ніч проти 31 серпня російські окупаційні війська завдали удару по Слов’янську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

"Слов'янськ вчергове обстріляли. Минула ніч у місті була неспокійною. Слов’янськ знову зазнав ворожого удару. Влучання сталося на вулиці Торській", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни обстріляли центр Краматорська, є поранені, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж

обстріл (28428) Донецька область (8440) Слов’янськ (599)


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Цитата "вышли к Славянско-Краматорской агломерации на расстоянии артиллерийских ударов с трех направлений". Будут месяц утюжить позиции как обычно.
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31.08.2022 10:43 Відповісти
 
 