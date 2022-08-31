Рашисты нанесли удар по Славянску, - мэр Лях. ВИДЕО

В ночь на 31 августа российские оккупационные войска нанесли удар по Славянску.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

"Славянск в очередной раз обстреляли. Прошла ночь в городе была неспокойной. Славянск снова потерпел вражеский удар. Попадание произошло на улице Торской", - говорится в сообщении.

Смотрите: Ночью россияне обстреляли Краматорск, Славянск, Часов Яр и Курахово, - Кириленко. ФОТОрепортаж