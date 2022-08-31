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Рашисты нанесли удар по Славянску, - мэр Лях. ВИДЕО

В ночь на 31 августа российские оккупационные войска нанесли удар по Славянску.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

"Славянск в очередной раз обстреляли. Прошла ночь в городе была неспокойной. Славянск снова потерпел вражеский удар. Попадание произошло на улице Торской", - говорится в сообщении.

Смотрите: Ночью россияне обстреляли Краматорск, Славянск, Часов Яр и Курахово, - Кириленко. ФОТОрепортаж

обстрел (27107) Донецкая область (9629) Славянск (2572)


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Цитата "вышли к Славянско-Краматорской агломерации на расстоянии артиллерийских ударов с трех направлений". Будут месяц утюжить позиции как обычно.
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31.08.2022 10:43 Ответить
 
 