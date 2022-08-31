Рашисты нанесли удар по Славянску, - мэр Лях. ВИДЕО
В ночь на 31 августа российские оккупационные войска нанесли удар по Славянску.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.
"Славянск в очередной раз обстреляли. Прошла ночь в городе была неспокойной. Славянск снова потерпел вражеский удар. Попадание произошло на улице Торской", - говорится в сообщении.
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Anton 154
показать весь комментарий31.08.2022 10:43 Ответить Мне нравится 0
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