Радник голови ОП Арестович отримав звання полковника. ВIДЕО

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович "проговорився", що отримав звання полковника.

Про це він заявив в ефірі "Фейгин Live", інформує Цензор.НЕТ.

"Полковник Арестович доповідь закінчив", - сказав він.

На уточнення Марка Фейгіна про те, що він раніше був підполковником та чи не дали йому нове звання, Арестович відповів: "Проговорився".

"Так, зрозуміло, швидко ж у вас все", - відповів Фейгін.

Нагадаємо, про отримання звання підполковника Арестович повідомив 3 квітня 2022 року.

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