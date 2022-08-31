Радник голови ОП Арестович отримав звання полковника. ВIДЕО
Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович "проговорився", що отримав звання полковника.
Про це він заявив в ефірі "Фейгин Live", інформує Цензор.НЕТ.
"Полковник Арестович доповідь закінчив", - сказав він.
На уточнення Марка Фейгіна про те, що він раніше був підполковником та чи не дали йому нове звання, Арестович відповів: "Проговорився".
"Так, зрозуміло, швидко ж у вас все", - відповів Фейгін.
Нагадаємо, про отримання звання підполковника Арестович повідомив 3 квітня 2022 року.
Топ коментарі
+78 Aleks_15
показати весь коментар31.08.2022 12:41
+68 Топ Ган
показати весь коментар31.08.2022 12:43
+54 Влад Казарецький
показати весь коментар31.08.2022 12:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
после того как зеЛя будет в тюряге.все эти звания будут аннулированы.
Можливо цей полковник (філолог-перекладач, езотерик, психолог, астролог, послідовник Дугіна) військове звання заслужив, але чому в Україні?
Нехай вони всі запропонують себе, якщо вони такі українці, в обмін на азовців, яких здали. Може подати петицію про такий обмін? Тоді може українці з'являться у владних структурах....
москва - Арестович, Дугін, Корчинський думають що робити з Помаранчевою революцією.
Шановний пан Зеленський до вас моє прохання як громадянина України і громадян України добровільно залишити свій пост, так як ви і обіцяли у своєму інтервю руській службі BBC :
"Если я не сумею закончить войну, значит, должен будет прийти другой человек."
Війну на Донбасі ви не закінчили, своїм керуванням починаючи з 2019 року і незакуплівею вашим Міноборони *********** і техніки для ЗСУ ви спровокували росію на напад на Україну 24 лютого 2022 року. Ви казали що не ціпляєтесь за владу і готові піти сам, в що я і вірю, бо знаю що слова людей мають вагу.
За вашою згодою були зняти 5 кіл захисту на Чонгарі (кримському перешейку), розміновані великі площі і відтіля були виведені війська і артилерія завдяки чому росіяни з Криму 24 лютого 2022 року безперешкодно зайшли військовими колонами на територію України. Це потягнуло за собою захоплення півдня України, Запорізької АЕС і Маріуполя. У Маріуполі було вбито біля 20 000 людей, саме місто вщент зруйноване.
По закону вас не мають права переслідувати як колишнього президента України, тому боятися вам нічого, просто залиште свій пост, як людина яка не впоралася зі своїми обовязками.
Не шукайте в цьому російський слід, багато українців чекає що Україну очолить справжній патріот України і без вас Україна гарно обійдеться, бо допомога Заходу добре налогоджена, ЗСУ гарно воюють, а суспільство чекає Перемоги над росією, тому Україна взмозі перемогти і без вас.
Нажаль ви не впоралися з обовязками президента України і свома вчинками допустили окупацію 21 % території України і загибель 30 тисяч українців.
В інтервю інщій газеті "Українська правда" перед виборами ви дослівно сказали -
"Игорь Коломойский - ваш партнер по бизнесу. Если он будет уличен в использовании неких коррупционных схем при вашем президентстве, вы уйдете в отставку?" - спросил журналист Зеленского.
"Если эти схемы будут со мной связаны… Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам" - ответил кандидат."
Всі знають що війна йде, а Коломойський не відповідає за свої порушення закону,
про що ви повинні знати як президент України. Більш того Коломойський виграє суди проти держави Україна.
З повагою до пана президента України.
Громадянин України.
Хай воля Бога Всевишнього відбудеться в Україні.
Перемоги Україні над російською імперієй і над шовиністською велікоросійською" ідеєю. Хай Живе Україна !