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Арестович получил звание полковника. ВИДЕО

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович "проговорился", получивший звание полковника.

Об этом он заявил в эфире "Фейгин Live", передает Цензор.НЕТ.

"Полковник Арестович доклад закончил", – сказал он.

На уточнение Марка Фейгина о том, что он раньше был подполковником и не дали ли ему новое звание, Арестович ответил: "Проговорился".

"Да, разумеется, быстро у вас все", - ответил Фейгин.

Читайте: Арестович рассказал, как сотрудники его фирмы "тр#хали девушек" на корпоративных мероприятиях

звание (199) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+78
какая от него польза? Из бюджета как полковник больше будет получать.
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31.08.2022 12:41
+68
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31.08.2022 12:43
+54
Антиукраїнська зе-влада яка нагорожує під час війни, пройдисвітів та антиукраїнських гнид !
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31.08.2022 12:41
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Страница 5 из 5
мрази зЕленые.
после того как зеЛя будет в тюряге.все эти звания будут аннулированы.
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31.08.2022 22:25 Ответить
Да награда догнала героя. Это надо понимать за последний (самый опасный) тридцать третий или тридцать восьмой выход.
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31.08.2022 22:38 Ответить
спасибо, поблевал
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31.08.2022 22:50 Ответить
ПОЗОРИЩЕ!!!!
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31.08.2022 23:00 Ответить
Як йому це вдається, не перебуваючи на військовій службі?
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31.08.2022 23:32 Ответить
Языком на диване ,получила Люся целого полковника ,а те кто на передовой в окопах зарплату не вовремя получают
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01.09.2022 10:16 Ответить
100%
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01.09.2022 13:15 Ответить
****, ведь не стыдно ******... спецом же, типа проговорился.... ЧСВ у Люсяна запредельное, -- совсем краев не видет, дурилка картонная.
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31.08.2022 23:51 Ответить
Чим йому докоряєте, хіба це його вина, що у нас 73% придурків, котрі ,,по приколу" віддали державу в руки пришелепка?
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01.09.2022 20:40 Ответить
Адміни, загоніть у стійло цього вилупка , вже набридло його матюки читати
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01.09.2022 00:13 Ответить
і хто це зробить, всенародний любимчик Вова? -- так він же це сміття і поставив керувати державою.
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01.09.2022 20:43 Ответить
Ой-й-й, ну вы прямо так на Арестовича все насели, а он, между прочим, ваш будущий президент, может быть. Вот действительно, изберут его президенто и будет вам стыдно (улыбается)
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01.09.2022 00:14 Ответить
А если я еще больше на Цензоре пиз-еть буду , может мне генерал-полковника дадут??
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01.09.2022 01:35 Ответить
Після завтра буде вже дє-гєнєрал!
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01.09.2022 03:43 Ответить
как долго дебильности проститута будут публиковать?
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01.09.2022 05:43 Ответить
Прочитайте автобіографію Арестовича у Вікіпедії. Цей маніпулятор навчався в авторській школі російського письменника - езотерика, психолога, астролога Авессалома Подводного в 2003-2010 роках, та приймав участь у конференціях ідеолога русского міра Дугіна . З того часу він проводить тренінги по "оболваниванию" населення України. Він часто міняє свої погляди на події в Україні та світі, на зовсім протилежні. У нього нема постійних поглядів і цінностей. Чому українці слухають це "дерьмо", читають, коментують, лайкають, підписуються, беруть інтерв"ю??? Можливо його спеціально нам підготував ворог як "наркотик", як "снотворне", як ІПСО.
Можливо цей полковник (філолог-перекладач, езотерик, психолог, астролог, послідовник Дугіна) військове звання заслужив, але чому в Україні?
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01.09.2022 07:48 Ответить
Героїчний ПОЦан !
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01.09.2022 08:57 Ответить
Читаючи коментарі, мимохідь спадає на думку чудова цитата Вуді Аллена: якщо хочеш дізнатися про людину, не слухай, що про неї говорять інші, послухай, що вона говорить про інших. Амінь.
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01.09.2022 09:35 Ответить
Абдристович, Заподляк, Дєрьмак, Ахламідія та інша антиукраїнська зе-шелупонь нагороджують пройдисвітів державними нагородами, розкрадають гуманітарку, вбивають клини у відносини зі США, відроджують під час війни руzzкій мир, заводять справи на патріотів, але не можуть (хоч дуже би хотіли) зупинити спротив українців. Не бачити цього може тільки дегенерат або руська сволоч.
Нехай вони всі запропонують себе, якщо вони такі українці, в обмін на азовців, яких здали. Може подати петицію про такий обмін? Тоді може українці з'являться у владних структурах....
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01.09.2022 10:36 Ответить
Чого ж так слабО?.. Чому ж одразу не генерала?
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01.09.2022 10:57 Ответить
Не будьте дріб'язковим -- генералісимуса!
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01.09.2022 20:34 Ответить
Бойового генерала переслідують за те що захистив Київ,а диванному болтуну та піарщіку ,котрий зброї у руках не тримав дають звання полковника. Який головокомандувач такі і полковники- злий жарт над Україною.
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01.09.2022 13:14 Ответить
Аерестович це продукт ГРУ.
москва - Арестович, Дугін, Корчинський думають що робити з Помаранчевою революцією.

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01.09.2022 13:58 Ответить
ВІДХИЛЕНА ПЕТИЦІЯ З САЙТУ ПРЕЗИДЕНТА

 Шановний пан Зеленський до вас моє прохання як громадянина України і громадян України добровільно залишити свій пост, так як ви і обіцяли у своєму інтервю руській службі BBC :

"Если я не сумею закончить войну, значит, должен будет прийти другой человек."

Війну на Донбасі ви не закінчили, своїм керуванням починаючи з 2019 року і незакуплівею вашим Міноборони *********** і техніки для ЗСУ ви спровокували росію на напад на Україну 24 лютого 2022 року. Ви казали що не ціпляєтесь за владу і готові піти сам, в що я і вірю, бо знаю що слова людей мають вагу.

За вашою згодою були зняти 5 кіл захисту на Чонгарі (кримському перешейку), розміновані великі площі і відтіля були виведені війська і артилерія завдяки чому росіяни з Криму 24 лютого 2022 року безперешкодно зайшли військовими колонами на територію України. Це потягнуло за собою захоплення півдня України, Запорізької АЕС і Маріуполя. У Маріуполі було вбито біля 20 000 людей, саме місто вщент зруйноване.
По закону вас не мають права переслідувати як колишнього президента України, тому боятися вам нічого, просто залиште свій пост, як людина яка не впоралася зі своїми обовязками.
Не шукайте в цьому російський слід, багато українців чекає що Україну очолить справжній патріот України і без вас Україна гарно обійдеться, бо допомога Заходу добре налогоджена, ЗСУ гарно воюють, а суспільство чекає Перемоги над росією, тому Україна взмозі перемогти і без вас.
Нажаль ви не впоралися з обовязками президента України і свома вчинками допустили окупацію 21 % території України і загибель 30 тисяч українців.

В інтервю інщій газеті "Українська правда" перед виборами ви дослівно сказали -
"Игорь Коломойский - ваш партнер по бизнесу. Если он будет уличен в использовании неких коррупционных схем при вашем президентстве, вы уйдете в отставку?" - спросил журналист Зеленского.

"Если эти схемы будут со мной связаны… Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам" - ответил кандидат."

Всі знають що війна йде, а Коломойський не відповідає за свої порушення закону,
про що ви повинні знати як президент України. Більш того Коломойський виграє суди проти держави Україна.

З повагою до пана президента України.
Громадянин України.
Хай воля Бога Всевишнього відбудеться в Україні.
Перемоги Україні над російською імперієй і над шовиністською велікоросійською" ідеєю. Хай Живе Україна !
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01.09.2022 15:17 Ответить
Це третій підар після кошового та пікалова?
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01.09.2022 19:37 Ответить
Вова, як тобі не сором, хіба цей губошльоп ще не нализав у тебе на генералісимуса?
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01.09.2022 20:33 Ответить
не нализав, бо ще є маленька щілинка на п'ятій точці
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01.09.2022 21:55 Ответить
за що? за віртуальні перемоги у відосиках?
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01.09.2022 21:54 Ответить
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