Арестович получил звание полковника. ВИДЕО

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович "проговорился", получивший звание полковника.

Об этом он заявил в эфире "Фейгин Live", передает Цензор.НЕТ.

"Полковник Арестович доклад закончил", – сказал он.

На уточнение Марка Фейгина о том, что он раньше был подполковником и не дали ли ему новое звание, Арестович ответил: "Проговорился".

"Да, разумеется, быстро у вас все", - ответил Фейгин.

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