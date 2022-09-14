50-річна жителька Донеччини коригувала ракетні ударі російських окупантів, - МВС. ВIДЕО

Поліцейські викрили зрадницю, яка коригувала ракетні удари у місті Дружківка, що на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що 50-ти річна місцева жителька з 2014 року була на зв’язку з окупантами.

"Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну жінка передавала інформацію про місцезнаходження українських захисників та за якими маршрутами рухалася військова техніка. Також вона доповідала окупантам про результати обстрілів, а саме які руйнування та скільки жертв.



Були випадки, коли жінка надавала неперевірену інформацію, через що постраждали цивільні мешканці міста, було зруйновано дві школи та палац спорту", - йдеться в повідомленні.

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