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50-річна жителька Донеччини коригувала ракетні ударі російських окупантів, - МВС. ВIДЕО

Поліцейські викрили зрадницю, яка коригувала ракетні удари у місті Дружківка, що на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що 50-ти річна місцева жителька з 2014 року була на зв’язку з окупантами.

"Під час повномасштабного вторгнення росії в Україну жінка передавала інформацію про місцезнаходження українських захисників та за якими маршрутами рухалася військова техніка. Також вона доповідала окупантам про результати обстрілів, а саме які руйнування та скільки жертв.

Були випадки, коли жінка надавала неперевірену інформацію, через що постраждали цивільні мешканці міста, було зруйновано дві школи та палац спорту", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У Херсоні призначені окупантами "поліцейські" масово просяться у відставку, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Автор: 

МВС (3501) Донецька область (8453) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+14
ТВАРЬ
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14.09.2022 12:47
+8
І що? Наш суд присудить прочитати українську книгу? Я хочу бачити максимальне жорстке покарання, під час війни шпигунів та диверсантів ворога - смертної кари через повішення та посилання на каторжні роботи терміном до 20 років за злочини, вчинені рашистськими загарбниками та їх посібниками.
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14.09.2022 13:01
+6
Така мешканка заслуговує на довічне 😡
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14.09.2022 12:47
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Така мешканка заслуговує на довічне 😡
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14.09.2022 12:47 Відповісти
ТВАРЬ
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14.09.2022 12:47 Відповісти
Єрша ссуці в щєль та прив'язати до стовпа курву вверх ногами!
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14.09.2022 12:54 Відповісти
І що? Наш суд присудить прочитати українську книгу? Я хочу бачити максимальне жорстке покарання, під час війни шпигунів та диверсантів ворога - смертної кари через повішення та посилання на каторжні роботи терміном до 20 років за злочини, вчинені рашистськими загарбниками та їх посібниками.
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14.09.2022 13:01 Відповісти
Син начальника військової частини зривав українські символи у Куп'янську. 18-річний Ілля Гаманін, колишній студент третього курсу медичного коледжу та син начальника відділу фінансів військової частини Сергія Гаманіна став допомагати окупантам, як тільки ті зайшли у Куп'янськ.

На відео видно, як двоє хлопців піднялися на крані до фасаду будівлі і розтрощили ліпнину з тризубом. Далі двоє дівчат зняли прапор України та жбурнули його на землю. Одна з дівчат - його подруга, студентка першого курсу медколеджу Дар'я Антонова.
https://glavcom.ua/country/incidents/stalo-vidomo-khto-vchiniv-naruhu-nad-herbom-i-praporom-ukrajini-v-okupovanomu-kupjansku-foto-video-874991.html
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14.09.2022 13:03 Відповісти
Потрібно знайти суддів, які за ці вчинки будуть присуждати як положено по закону - 15 років та конфіскація майна.
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14.09.2022 14:40 Відповісти
Донбасянин - це присудок головному глузду. Всі патріоти з Донбаса або виїхади або загинули.
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14.09.2022 14:18 Відповісти
Сдать в больницу на опыты
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14.09.2022 15:17 Відповісти
"До конца не осознавала какие могут быть последствия"🤬 Судячи з того, як спокійно і підготовлено звучить відмазка, усвідомлювала. Такі "освєдомітєлі" мають власним коштом все життя відбудовувати зруйноване і платити щомісяця компенсацію родичам тих, хто загинув від російських обстрілів.
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14.09.2022 16:07 Відповісти
Два года условно как пить дать.
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14.09.2022 16:23 Відповісти
Таких ватных ур-ов везде полно......
Вон Усик до недавнего был ядреный православный ватан.....
Теперь его научили помалкивать.
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14.09.2022 16:39 Відповісти
Є военний стан стріляти на місці тварюк.
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14.09.2022 22:17 Відповісти
Ну и что за наказание она понесёт, можно уже представить. От таких наказаний, только лишь плодятся корректировщики. Вы представляете, из-за такой твари, сколько людей гибнет, не говоря уже о разрушениях? А может специально всё это делается, на угоду врагу? Ведь сколько всяких предателей находится в окружении ***********, просто один ужас!!!
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14.09.2022 22:26 Відповісти
Навідникам під час війни ввести смертну кару.
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15.09.2022 08:53 Відповісти
 
 