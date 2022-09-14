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50-летняя жительница Донетчины корректировала ракетные удары российских оккупантов, - МВД. ВИДЕО

Полицейские разоблачили предательницу, которая корректировала ракетные удары в городе Дружковка Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что 50-летняя местная жительница с 2014 года была в связи с оккупантами.

"Во время полномасштабного вторжения России в Украину женщина передавала информацию о местонахождении украинских защитников и по каким маршрутам двигалась военная техника. Также она докладывала оккупантам о результатах обстрелов, а именно о каких разрушениях и сколько жертв.

Были случаи, когда женщина предоставляла непроверенную информацию, в результате чего пострадали гражданские жители города, были разрушены две школы и дворец спорта", - говорится в сообщении.

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МВД (9318) Донецкая область (9642) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+14
ТВАРЬ
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14.09.2022 12:47
+8
І що? Наш суд присудить прочитати українську книгу? Я хочу бачити максимальне жорстке покарання, під час війни шпигунів та диверсантів ворога - смертної кари через повішення та посилання на каторжні роботи терміном до 20 років за злочини, вчинені рашистськими загарбниками та їх посібниками.
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14.09.2022 13:01
+6
Така мешканка заслуговує на довічне 😡
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14.09.2022 12:47
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Така мешканка заслуговує на довічне 😡
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14.09.2022 12:47 Ответить
ТВАРЬ
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14.09.2022 12:47 Ответить
Єрша ссуці в щєль та прив'язати до стовпа курву вверх ногами!
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14.09.2022 12:54 Ответить
І що? Наш суд присудить прочитати українську книгу? Я хочу бачити максимальне жорстке покарання, під час війни шпигунів та диверсантів ворога - смертної кари через повішення та посилання на каторжні роботи терміном до 20 років за злочини, вчинені рашистськими загарбниками та їх посібниками.
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14.09.2022 13:01 Ответить
Син начальника військової частини зривав українські символи у Куп'янську. 18-річний Ілля Гаманін, колишній студент третього курсу медичного коледжу та син начальника відділу фінансів військової частини Сергія Гаманіна став допомагати окупантам, як тільки ті зайшли у Куп'янськ.

На відео видно, як двоє хлопців піднялися на крані до фасаду будівлі і розтрощили ліпнину з тризубом. Далі двоє дівчат зняли прапор України та жбурнули його на землю. Одна з дівчат - його подруга, студентка першого курсу медколеджу Дар'я Антонова.
https://glavcom.ua/country/incidents/stalo-vidomo-khto-vchiniv-naruhu-nad-herbom-i-praporom-ukrajini-v-okupovanomu-kupjansku-foto-video-874991.html
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14.09.2022 13:03 Ответить
Потрібно знайти суддів, які за ці вчинки будуть присуждати як положено по закону - 15 років та конфіскація майна.
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14.09.2022 14:40 Ответить
Донбасянин - це присудок головному глузду. Всі патріоти з Донбаса або виїхади або загинули.
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14.09.2022 14:18 Ответить
Сдать в больницу на опыты
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14.09.2022 15:17 Ответить
"До конца не осознавала какие могут быть последствия"🤬 Судячи з того, як спокійно і підготовлено звучить відмазка, усвідомлювала. Такі "освєдомітєлі" мають власним коштом все життя відбудовувати зруйноване і платити щомісяця компенсацію родичам тих, хто загинув від російських обстрілів.
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14.09.2022 16:07 Ответить
Два года условно как пить дать.
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14.09.2022 16:23 Ответить
Таких ватных ур-ов везде полно......
Вон Усик до недавнего был ядреный православный ватан.....
Теперь его научили помалкивать.
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14.09.2022 16:39 Ответить
Є военний стан стріляти на місці тварюк.
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14.09.2022 22:17 Ответить
Ну и что за наказание она понесёт, можно уже представить. От таких наказаний, только лишь плодятся корректировщики. Вы представляете, из-за такой твари, сколько людей гибнет, не говоря уже о разрушениях? А может специально всё это делается, на угоду врагу? Ведь сколько всяких предателей находится в окружении ***********, просто один ужас!!!
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14.09.2022 22:26 Ответить
Навідникам під час війни ввести смертну кару.
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15.09.2022 08:53 Ответить
 
 