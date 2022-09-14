50-летняя жительница Донетчины корректировала ракетные удары российских оккупантов, - МВД. ВИДЕО

Полицейские разоблачили предательницу, которая корректировала ракетные удары в городе Дружковка Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что 50-летняя местная жительница с 2014 года была в связи с оккупантами.

"Во время полномасштабного вторжения России в Украину женщина передавала информацию о местонахождении украинских защитников и по каким маршрутам двигалась военная техника. Также она докладывала оккупантам о результатах обстрелов, а именно о каких разрушениях и сколько жертв.



Были случаи, когда женщина предоставляла непроверенную информацию, в результате чего пострадали гражданские жители города, были разрушены две школы и дворец спорта", - говорится в сообщении.

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