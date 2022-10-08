На залізничній станції Карань під Маріуполем детонує російський склад боєприпасів. ВIДЕО

На залізничній станції Карань під Маріуполем детонує російський склад (або залізничний ешелон) боєприпасів.

Відповідне відео детонації боєприпасів опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.

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