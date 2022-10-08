На залізничній станції Карань під Маріуполем детонує російський склад боєприпасів. ВIДЕО
На залізничній станції Карань під Маріуполем детонує російський склад (або залізничний ешелон) боєприпасів.
Відповідне відео детонації боєприпасів опубліковано в мережі, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+57 Ан Мур
показати весь коментар08.10.2022 18:54
+44 Bob Fayn
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+16 Тетяна Тать
показати весь коментар08.10.2022 18:56
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Альтернативна кримському мосту залізнична гілка - також всьо?
щось таке тра робити раші, бо здетонує аж до камчатки
Листопад, листопад,
Листья желтые летят,
А вдогонку им взлетает
И спешит российский склад...