Російські спецслужби через deepfake намагались поспілкуватись з гендиректором компанії Baykar Defence від імені Шмигаля, - ГУР МО. ВIДЕО

Російські спецслужби за допомогою технології deepfake спробували поспілкуватись з генеральним директором Baykar Defence Халюком Байрактаром віл імені Дениса Шмигаля. ГУР МО зірвало провокацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ГУР МО України.

"Російські спецслужби намагаються освоїти технологію deepfake. Вона базується на штучному інтелекті та дозволяє створити фальшиве відео, де відома людина начебто говорить не властиві їй речі. Цього разу росіяни спробували зв’язатися з одним із засновників компанії Baykar defence, яка виробляє знамениті безпілотники Байрактар, Халюком Байрактаром. Розмова велась від імені українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, відеозображення якого, власне, було створено за допомогою технології deepfake.

Щоправда, замість очікуваної розмови з паном Халюком, росіянам "пощастило" поспілкуватися з не менш фейковим "секретарем компанії Baykar". Відтак, і відповідати на питання: "а що ж сталося сьогодні з кримським мостом?", -йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак у Туреччині обговорив із керівниками компанії Baykar виробництво БПЛА в Україні

У ГУР відзначають низький рівень підготовки російських оперативників, які кількаразово викрили себе під час розмови. У тому числі через незнання правильної вимови сталого вислову "бабине літо", яке вони вимовляли як російське "бабьє лєто".

"Метою цієї акції була спроба дискредитація співробітництва між Україною та Туреччиною. У кінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що їх викрито, і вони будуть притягнуті до відповідальності", - підкреслюють у розвідці.