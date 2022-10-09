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Російські спецслужби через deepfake намагались поспілкуватись з гендиректором компанії Baykar Defence від імені Шмигаля, - ГУР МО. ВIДЕО

Російські спецслужби за допомогою технології deepfake спробували поспілкуватись з генеральним директором Baykar Defence Халюком Байрактаром віл імені Дениса Шмигаля. ГУР МО зірвало провокацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ГУР МО України.

"Російські спецслужби намагаються освоїти технологію deepfake. Вона базується на штучному інтелекті та дозволяє створити фальшиве відео, де відома людина начебто говорить не властиві їй речі. Цього разу росіяни спробували зв’язатися з одним із засновників компанії Baykar defence, яка виробляє знамениті безпілотники Байрактар, Халюком Байрактаром. Розмова велась від імені українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, відеозображення якого, власне, було створено за допомогою технології deepfake.

Щоправда, замість очікуваної розмови з паном Халюком, росіянам "пощастило" поспілкуватися з не менш фейковим "секретарем компанії Baykar". Відтак, і відповідати на питання: "а що ж сталося сьогодні з кримським мостом?", -йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак у Туреччині обговорив із керівниками компанії Baykar виробництво БПЛА в Україні

У ГУР відзначають низький рівень підготовки російських оперативників, які кількаразово викрили себе під час розмови. У тому числі через незнання правильної вимови сталого вислову "бабине літо", яке вони вимовляли як російське "бабьє лєто".

"Метою цієї акції була спроба дискредитація співробітництва між Україною та Туреччиною. У кінці розмови російським оперативникам було повідомлено, що їх викрито, і вони будуть притягнуті до відповідальності", - підкреслюють у розвідці.

розвідка (3862) ФСБ (1451) Шмигаль Денис (4573) Байрактар (192)


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Топ коментарі
+11
Сподіваюсь, що Ердоган зробить висновки після того, як його родича хотіли так образливо наїбати
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09.10.2022 08:57
+9
сразу вспоминаются пленки деркача, и как их хавали зебилы
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09.10.2022 08:59
+6
никаких баб в Украине нет и не было. Баба - это учётная единица крепостного имущества в России.
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09.10.2022 09:01
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Сподіваюсь, що Ердоган зробить висновки після того, як його родича хотіли так образливо наїбати
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09.10.2022 08:57 Відповісти
Хм ... "Образливо наїбати". Гарний вислів , беру на озброєння до свого лексикону .Дякую.
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09.10.2022 10:54 Відповісти
Нащо ображати прекрасний спосіб спілкування між двома особами ??
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09.10.2022 11:43 Відповісти
сразу вспоминаются пленки деркача, и как их хавали зебилы
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09.10.2022 08:59 Відповісти
никаких баб в Украине нет и не было. Баба - это учётная единица крепостного имущества в России.
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09.10.2022 09:01 Відповісти
Только кацы своих кашолок бабами кличут
Тутовник,забияка,адекватно,заводила,ребята.
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09.10.2022 09:15 Відповісти
бабы, айда в прачешную
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09.10.2022 09:19 Відповісти
в Україні кобіти
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09.10.2022 10:14 Відповісти
це не українська культура, а окупаційна.
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09.10.2022 17:49 Відповісти
ГУР буданова приписуэ собі чужі заслуги.
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09.10.2022 09:16 Відповісти
росіяни можуть бути більш сприйнятливими до такого роду маніпуляцій. Ось кілька прикладів, включаючи вихідний код (з відкритим кодом). але все одно здається технологічно важко усунути деякі дивні звуки. можливо, це спрацювало б, якби звуки списували на низьку якість телефонного зв'язку.

https://fakeyou.com/?from=vo.codes&vocodes=1

https://github.com/topics/voice-cloning
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09.10.2022 09:28 Відповісти
на орді не можуть освоїти интелект вроджений вже кілька століть а тут раз і вирішили штучний освоїти
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09.10.2022 10:08 Відповісти
створіть порно з путіним з допомогою технології deepfake.
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09.10.2022 14:16 Відповісти
створіть з допомогою технології deepfake відео з путіним, де він говорить "я устал, я ухожу. и приказываю вывести все войска из Украины"

і розповсюдьте на ютубі!
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09.10.2022 14:19 Відповісти
я думаю, турция должна как-то на это ответить.
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09.10.2022 14:21 Відповісти
 
 