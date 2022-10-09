Українські бійці знищили російський танк. ВІДЕО+ФОТО
Бійці 92-ї ОМБр за коригуванням групи "Сови" за допомогою протитанкової керованої ракети знищили російський танк.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Третя сила".
Пізніше було оприлюднено фото знищеної машини.
Топ коментарі
+46 FT FT
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+28 Rar4k Rar4kp
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+25 Александр Чуднивец #474549
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Ермак мабуть всюди куди не поткнеться людська сутність...
Пам'ятаєте Тітушко? Ось тепер є нова назва для павликоів морозових - єрмаки )
та всякі зе-порохоботи... че все наволочь продана за копійки. Топить за по - знайте - продався. Чи по з олігарзами не співпрацював як Зе? Тільки різні ролі грають.
Але продажні всі.
- Подвезете?
- Запрыгивай!
Я понимаю, что когда адреналин десятикратный после первого обстрела накачивает кровь, то хочется только бежать и срать в штаны. Но это кратковременно, затем же приходит контроль сознания назад, можно же вернутся за своим Ваньком.
Российский бомбардировщик Су-24М упал в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.