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Українські бійці знищили російський танк. ВІДЕО+ФОТО

Бійці 92-ї ОМБр за коригуванням групи "Сови" за допомогою протитанкової керованої ракети знищили російський танк.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Третя сила".

Пізніше було оприлюднено фото знищеної машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ влучили у штаб 38-ї мотострілецької бригади РФ: ліквідовано більше 20 російських окупантів, - СтратКом

Українські бійці знищили російський танк 01

Автор: 

армія рф (17373) танк (2067) знищення (7235) 92 окрема штурмова бригада (251)


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Топ коментарі
+46
Главное четко видно как руzкие сваихнебрасают
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09.10.2022 18:12
+28
Чувак, який тікав першим, потім озирнувся і далі побіг:"Ну на хер!" -"Отец!". -"Нет, ну ты видел, видел?"😂😂😂
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09.10.2022 18:15
+25
патамуша свая жопа-всєгда свая жопа...
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09.10.2022 18:18
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Главное четко видно как руzкие сваихнебрасают
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09.10.2022 18:12 Відповісти
патамуша свая жопа-всєгда свая жопа...
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09.10.2022 18:18 Відповісти
Ну пачему же. Иногда росийские солдаты свою жопу могут и товарищу подставить и минет сделать
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09.10.2022 18:25 Відповісти
мне кажется,что кацапскому танкисту ОЧЧЕНЬ херрово
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09.10.2022 18:49 Відповісти
У него левая клешня в труху, ибо не#уй шастать.
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09.10.2022 22:21 Відповісти
Можу бути, що наші прийдуть і нададуть першу допомогу.
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09.10.2022 18:40 Відповісти
Так, спасати зобов'язані женевською конвенцію а бомбити їх аєропорти не маємо права...

Ермак мабуть всюди куди не поткнеться людська сутність...

Пам'ятаєте Тітушко? Ось тепер є нова назва для павликоів морозових - єрмаки )

та всякі зе-порохоботи... че все наволочь продана за копійки. Топить за по - знайте - продався. Чи по з олігарзами не співпрацював як Зе? Тільки різні ролі грають.

Але продажні всі.
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09.10.2022 19:54 Відповісти
Интересно, вроде не 62-ка, а как они тогда там вчетвером в танке поместились?
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09.10.2022 22:24 Відповісти
А вы в курсе, сколько пассажиров вмещается в горбатый "Запорожец"? тут то же самое.
- Подвезете?
- Запрыгивай!
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10.10.2022 09:30 Відповісти
Головне, шо своїх не покидають! Подивився на доходягу, як ногою не пнув і пішов далі, а ти подихай.
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09.10.2022 18:14 Відповісти
Один день войны против украинцев, для рашистов соизмерим с годом войны в Чечне
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09.10.2022 18:15 Відповісти
Чувак, який тікав першим, потім озирнувся і далі побіг:"Ну на хер!" -"Отец!". -"Нет, ну ты видел, видел?"😂😂😂
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09.10.2022 18:15 Відповісти
Ще й так смішно коліна підкидав
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09.10.2022 18:22 Відповісти
Артистично там здохла свинособака
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09.10.2022 18:21 Відповісти
Той, що катався по землі, мабуть сильно обгорів.
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09.10.2022 18:21 Відповісти
контуженный.
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09.10.2022 18:51 Відповісти
Аста ла віста, бебі !!!
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09.10.2022 18:22 Відповісти
******... Даже сказать нечего. С одного экипажа же и не могут оттащить хотя бы еще на 30м, чтобы от БК не подох Ванек. Можно это видео на китайские видеохостинги закидывать и показывать, с кем вы там дружбу водите и кого уважайте. Хотя они уже не уважают, ту же т14 армату называют самым дорогим украшением из стали за историю человечества. И кто там турельку дрыгал? Рука оторванная рычаги дергала нервными импульсами?

Я понимаю, что когда адреналин десятикратный после первого обстрела накачивает кровь, то хочется только бежать и срать в штаны. Но это кратковременно, затем же приходит контроль сознания назад, можно же вернутся за своим Ваньком.
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09.10.2022 18:24 Відповісти
китайцы ни с кем не дружат и никого не уважают.
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09.10.2022 18:50 Відповісти
У ктайцев неуважение к жизни сородичей на уровень выше российской. Ибо их там и так много. Им просто пох. Видео из китайских автоаварий будет хорошим примером.
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09.10.2022 21:37 Відповісти
Своих не бросаем! А если бросили то не свой. Впервые его видели, хз кто это.
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09.10.2022 18:24 Відповісти
Кацапня завжди шлях до перемоги вистиляла трупами своїх орків, а український шлях виявився надзвичайно широким і довгим. Короче, у рашистів тепер працює принцип "Хто не втік і не заховався - той сам собі дохтур"
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09.10.2022 18:27 Відповісти
Крымский мост охраняют с земли, с неба, с моря и из космоса - Путин
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09.10.2022 18:28 Відповісти
а с Грузовика нет
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09.10.2022 18:34 Відповісти
Хехе
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10.10.2022 00:09 Відповісти
В следующий раз будут ждать грузовик, а прилетит с воздуха
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10.10.2022 00:10 Відповісти
https://korrespondent.net/world/russia/4524197-v-rossyy-upal-*******-samolet

Российский бомбардировщик Су-24М упал в Ростовской области недалеко от границы с Украиной.
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09.10.2022 18:29 Відповісти
своя наташка ближе к телу..... всё правильно написали здесь. Мразь - она и етсь мразь, понты и трёп
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09.10.2022 18:30 Відповісти
Бросили контуженого, позорище.
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09.10.2022 18:54 Відповісти
я так понял, что тому, который бьётся в падучей, очі таки повилазили )
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09.10.2022 18:58 Відповісти
Классно Ванька танцует на видео. Встаньку оторвало, теперь ничего танцевать не мешает.
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09.10.2022 19:01 Відповісти
Свого кинули...Ні,не буде в них перемоги...Перемога,це коли Брат за Брата.Ганьба...
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09.10.2022 19:08 Відповісти
Бачу, серед "своїх", був один чужий...
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09.10.2022 19:24 Відповісти
4 свинособаки? Три должно быть.
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09.10.2022 19:31 Відповісти
Один запасной.
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09.10.2022 21:38 Відповісти
Один икону носит
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10.10.2022 00:11 Відповісти
"Русские своих не бросают".....
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09.10.2022 19:35 Відповісти
Приятно глазу как кацапня прилет поймала.. СУПЕР!!! Пересматриваю и радуюсь. Слава ВСУ!!!
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09.10.2022 19:42 Відповісти
 
 